23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Εβδομαδιαία 23 Νοεμβρίου 2025 | 13:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας [23.11 – 29.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρέπει να αφήσεις τα περιττά και να συγκεντρωθείς στα σημαντικά. Κοινώς εστίασε στις δουλειές σου. Έπειτα θα δεις πόσο γαμάτο είναι το ότι μπορείς να πάρεις τον χρόνο σου για να χαλαρώσεις. Άρα μήπως πρέπει να κόψεις- για λίγο έστω- το ξεφάντωμα; Σταμάτα και τις υπερβολές! Κουμάνταρε σωστά συναισθήματα και υποχρεώσεις.

DON’TS: Μην σκας, γιατί αυτό το διάστημα έχει την τάση να σου τα φέρνει όλα μπροστά σου εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις εσύ. Μην κινηθείς με τρόπο βιαστικό και παράτολμο, γιατί δεν θα καταφέρεις και κάτι. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις όλα αυτά που σε έχουν πιέσει αρκετά τελευταία. Μην ψάχνεις παντού την ένταση.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή εκκρεμούν αποφάσεις στις οποίες πρέπει να καταλήξεις άμεσα, το να νιώθεις αβεβαιότητα ή ανασφάλεια είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να αποφύγεις. Πάλι καλά που αυτή η εβδομάδα σου χαρίζει απλόχερα ευκαιρίες τόσο για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου, όσο και για να πιστέψεις σε σένα. Πρέπει απλά να τις δεις και να τις αρπάξεις!

DON’TS: Μην αγνοείς την κακή σου ψυχολογία, καθώς είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσεις. Αυτό θα σε βοηθήσει να δεις θετικά τις εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω σου. Μην πέφτεις από τα σύννεφα, καθώς πρόκειται για πράγματα που γνώριζες ή περίμενες. Μη διστάσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις και τα μπερδέματα που συνεχίζουν να υπάρχουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Έχεις χάσει τους ρυθμούς ή τον μπούσουλά σου στην καθημερινότητα; Ήρθε η ώρα να κάνεις κάτι για να τα φτιάξεις αυτά! Μπορείς ας πούμε να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Αυτό θα μειώσει την ένταση και την πίεση που υπάρχουν γύρω σου. Αν έχεις γεμάτο πρόγραμμα, τότε έχεις μπερδευτεί. Κάνε κάτι και γι’ αυτό!

DON’TS: Μην παίρνεις αποφάσεις ενώ το μυαλό σου είναι θολωμένο. Μην αρνείσαι όμως να κινηθείς και λίγο πιο πρακτικά, σωστά; Μη βιάζεσαι να επενδύσεις στους νέους ανθρώπους που γνωρίζεις. Βέβαια δεν είπαμε να μην πιάσεις και κουβέντα μαζί τους! Μην αφήνεις τα μπερδέματα του ανάδρομου Ερμή να ταλαιπωρούν εσένα και τους γύρω σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Χαλάρωσε και απόλαυσε τις στιγμές ηρεμίας που σου προσφέρει η σημερινή εβδομάδα, καθώς το σύμπαν has your back! Κοινώς σε προσέχει. Άρα μπορείς να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι; Παράλληλα σταμάτα να αγχώνεσαι και να ανησυχείς τόσο πολύ! Τι καταλαβαίνεις τόσο καιρό που ζεις μέσα στο άγχος; Α! Τίποτα!

DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργική σου διάθεση να πηγαίνει περίπατο, καθώς είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να προχωρήσεις μπροστά τα σχέδια που έχεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις σου, άρα μην το αγνοήσεις! Πάντως δεν πρέπει να προχωράς μπροστά, αν νιώθεις ότι έχεις θολή κρίση.

Λέων

Λέων

DO’S: Αυτή την εβδομάδα πες ένα μεγάλο «ναι» στα μικρά και στα απλά. Ας πούμε, αν έχεις ταίρι, μπορείς να απολαύσεις στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς μέσα από ένα όμορφο, private δείπνο. Στηρίξου σε σένα και μόνο σε σένα, καθώς έτσι θα νιώσεις ασφαλής και θα πας μπροστά. Άλλωστε είναι γνωστό το ότι δεν έχεις ανάγκη από κανέναν, σωστά;

DON’TS: Μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις και να μείνεις λίγο μόνος. Ωστόσο αν δεις ότι αυτό δε δουλεύει, τότε μη διστάσεις να περάσεις χρόνο μόνο με τους λίγους και τους καλούς. Προτίμησε τους πιο έμπιστους. Παράλληλα μην αγνοήσεις τις συνειδητοποιήσεις που θα σκάσουν μύτη με το που θα ορθοδρομήσει ο Ερμής (βλ. τέλος της εβδομάδας).

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ηρεμία δεν ήθελες; Ηρεμία θα έχεις αυτή την εβδομάδα! Μέσα από αυτό το κλίμα λοιπόν εσύ πρέπει να φέρεις σταθερότητα στις επικοινωνίες σου. Τώρα το αν οι άλλοι δείχνουν κατανόηση ή όχι ποσώς σε ενδιαφέρει, καθώς τα βρίσκετε και τα λέτε καλά. Αυτό αρκεί! Βέβαια αυτό αν ανοιχτείς κι εσύ, έτσι; Λύσε τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν.

DON’TS: Μην συνεχίσεις να κρατάς τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου κρυμμένα μέσα σου, καθώς έτσι δεν θα μάθεις ποτέ ποιος είναι ο σωστός τρόπος να τα εκφράσεις. Άρα μην φοβάσαι τον εκτεθείς. Αυτό ισχύει και για τα ερωτικά σου. Μη γίνεσαι πιεστικός και άσε περιθώριο στους άλλους να δώσουν μέχρι εκεί που μπορούν τη δεδομένη στιγμή.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Καλό θα ήταν να στρέψεις το βλέμμα και την προσοχή σου πάνω στα οικονομικά, καθώς πολλά μπορούν να συμβούν κι αυτή την εβδομάδα. Εσύ από πλευράς σου πρέπει να εστιάσεις στα έξοδα και στα έσοδα για να δεις αν το ένα συνάδει με το άλλο. Ξέρω πως θέλεις να αγοράσεις πολλά, αλλά μήπως να τα βάλεις σε προτεραιότητα;

DON’TS: Μην πετάς στα σύννεφα και μην έχεις υψηλές προσδοκίες σε σημείο που να χτυπάνε στο ταβάνι, έτσι; Αν θέλεις να το κάνεις, ποια είμαι εγώ να σου απαγορεύσω; Απλά σίγουρα δε θα χαλαρώσεις έτσι! Σε αυτό βέβαια δε βοηθάει η θολή σου σκέψη. Μήπως να κάνεις κάτι γι’αυτό; Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να εκφράσεις τα feelings σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μπορείς να επαναφέρεις την σταθερότητα στη ζωή σου και να χαλαρώσεις λίγο. Υπάρχει μία αλλαγή που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Αυτό αν το εκμεταλλευτείς, τότε θα μπορέσεις και να νιώσεις πιο σίγουρος για τις πράξεις και τα συναισθήματά σου. Ταυτόχρονα απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις και απλά πήγαινε όπου σε πάνε οι εξελίξεις.

DON’TS: Μην αγνοείς τις περίεργες σκέψεις που κάνεις. Με αυτό εννοώ πως δεν πρέπει να τους δίνεις άλλο το περιθώριο να σε μπερδεύουν, καθώς that’s enough! Μην λες κούφια λόγια και μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς ή δεν θες να πραγματοποιήσεις. Από την άλλη όμως, μη δέχεσαι αυτή την συμπεριφορά ούτε από τους απέναντι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλό θα ήταν να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι γενικώς στην καθημερινότητά σου. Αν έχεις αφήσει – χωρίς λόγο – κάποιες εκκρεμότητες ανοιχτές, τότε καλό θα ήταν να τις διεκπεραιώσεις το συντομότερο δυνατόν. Εντάξει δε φταίει και για όλα ο ανάδρομος, έτσι; Πρώτα βρες τα πατήματά σου κι έπειτα ηρέμησε.

DON’TS: Μην κάνεις βιαστικές ή και παρορμητικές κινήσεις, καθώς όχι απλά δεν θα σε ωφελήσουν, αλλά θα είναι και η αιτία που πολλά από όσα έχεις ήδη κατακτήσει θα πάνε πολύ πίσω. Ταυτόχρονα μην επηρεάζεσαι πια από τις φοβίες, τα άγχη ή και τις ανασφάλειές σου. Γιατί δεν κάνεις κάτι για να τα αντιμετωπίσεις αυτά; Αναρωτιέμαι απλά!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Έχεις πιάσει το νόημα αυτή την εβδομάδα και αποτρέπεις τις αχρειασιές από το να χαλάσουν την ηρεμία σου. Και πολύ καλά κάνεις, φίλε μου! Άσε το σύμπαν να κάνει δουλίτσα! Ωστόσο αν κάπου τα βρεις σκούρα, τότε στηρίξου στους δικούς σου ανθρώπους, όπως είναι οι φίλοι, η οικογένεια, το αμόρε ή κάποιοι έμπιστοι συνάδελφοι που έχεις.

DON’TS: Μην αναβάλλεις τη διαδικασία που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις κι αφορά το ξεκαθάρισμα του κύκλου σου. Δεν κάνουν όλοι για όλα και κάποιοι δεν κάνουν γενικά! Άρα μη διστάσεις να ξεκόψεις! Στα ερωτικά, μη διστάσεις να συζητήσεις τα προβλήματα που σε απασχολούν με το αμόρε. Αν δεν έχεις, μη χαλιέσαι, γιατί μάλλον θα βρεις σύντομα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Το ξέρω πως το ξέρεις πως υπάρχουν πολλοί από το πολύ κοντινό σου περιβάλλον οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί την καλοσύνη που σε έχει πιάσει τελευταία. Άρα μήπως πρέπει να τους βάλεις όρια, έτσι ώστε να προστατέψεις το πεδίο και την ενέργειά σου; Πάντως αυτή η bold κίνησή σου, να ξέρεις πως, θα ενισχύσει κατά πολύ την εικόνα σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη δεχτείς να αναλάβεις κάποια ευθύνη παραπάνω, καθώς έχεις ήδη πει πολλά «ναι»! Επειδή όμως η δουλειά πρέπει κάπως να βγει, μη διστάσεις- από περηφάνια και μόνο- να μοιραστείς κάποιες από αυτές τις ευθύνες με τους έμπιστους συναδέλφους. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Μη μένεις κοντά σε κάτι που δεν αξίζει.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Τελευταία έχει γίνει ένας μικρός χαμός μέσα σου. Η ενέργεια αυτής της εβδομάδας όμως είναι χαλαρή κι ευνοϊκή προς εσένα. Άρα αν το εκμεταλλευτείς, θα μπορέσεις να τα βάλεις όλα σε τάξη και να γαληνέψεις το χάος που επικρατεί. Εκκρεμούν και κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Μόνο αν είσαι ήρεμος όμως θα μπορέσεις να πάρεις τις σωστές.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ηρεμία των ημερών αυτών και πέσεις σε κάποια πλάνη, όπως είναι το να σπαταλήσεις μέρος της ενέργειάς σου πάνω στα λάθος άτομα ή και στις λάθος καταστάσεις. Από την άλλη, αν ψάχνεσαι σχετικά με κάποιο ταξιδάκι ή τις σπουδές σου, τότε μη βαριέσαι να κοιτάξεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες γύρω από αυτά.

