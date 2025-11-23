DO’S: Πρέπει να αφήσεις τα περιττά και να συγκεντρωθείς στα σημαντικά. Κοινώς εστίασε στις δουλειές σου. Έπειτα θα δεις πόσο γαμάτο είναι το ότι μπορείς να πάρεις τον χρόνο σου για να χαλαρώσεις. Άρα μήπως πρέπει να κόψεις- για λίγο έστω- το ξεφάντωμα; Σταμάτα και τις υπερβολές! Κουμάνταρε σωστά συναισθήματα και υποχρεώσεις.

DON’TS: Μην σκας, γιατί αυτό το διάστημα έχει την τάση να σου τα φέρνει όλα μπροστά σου εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις εσύ. Μην κινηθείς με τρόπο βιαστικό και παράτολμο, γιατί δεν θα καταφέρεις και κάτι. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις όλα αυτά που σε έχουν πιέσει αρκετά τελευταία. Μην ψάχνεις παντού την ένταση.