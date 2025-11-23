DO’S: Η σημερινή μέρα είναι πιο χαλαρή από την χθεσινή, άρα μπορείς να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά, ώστε να τα προχωρήσεις όσο πιο πολύ γίνεται. Go with the flow. Εστίασε στα θετικά που βλέπεις γύρω σου για να γίνεις λίγο πιο αισιόδοξος. Βρες τι μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν επαγγελματίας.

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην πιέσεις καταστάσεις, προκειμένου να βγουν κάποια πράγματα γρηγορότερα μεν, με το ζόρι δε. Μην είσαι αρνητικός ως προς τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις κάποτε να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Μην αρνείσαι τη βοήθεια των φίλων και συγγενών σου.