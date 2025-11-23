magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 23.11.2025]
Ημερήσια 23 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 23.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Η σημερινή μέρα είναι πιο χαλαρή από την χθεσινή, άρα μπορείς να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά, ώστε να τα προχωρήσεις όσο πιο πολύ γίνεται. Go with the flow. Εστίασε στα θετικά που βλέπεις γύρω σου για να γίνεις λίγο πιο αισιόδοξος. Βρες τι μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν επαγγελματίας.

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην πιέσεις καταστάσεις, προκειμένου να βγουν κάποια πράγματα γρηγορότερα μεν, με το ζόρι δε. Μην είσαι αρνητικός ως προς τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις κάποτε να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Μην αρνείσαι τη βοήθεια των φίλων και συγγενών σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσέγγισε οτιδήποτε σε αφορά άμεσα με μεγάλη προσοχή. Στην αρχή τουλάχιστον, γιατί αργότερα ίσως υπάρξει ένταση στην ατμόσφαιρα. Διατήρησε την ψυχραιμία σου, ακόμα κι αν παρατηρήσεις ότι τα αυτά που λένε ορισμένοι δεν συνάδουν με αυτά που κάνουν. Απόφυγε και τα μεγάλα λόγια, αλλά και να κρίνεις αυστηρά τους άλλους.

DON’TS: Μη διστάσεις να επενδύσεις πάνω στους δικούς σου ανθρώπους ή ακόμα και να τους υποστηρίξεις, όπου χρειαστούν. Στα επαγγελματικά, μπορείς να εστιάσεις στην ουσία των πραγμάτων, αρκεί να μην χάσεις την συγκέντρωσή σου. Άρα μην την χάσεις! Μην είσαι αδιάφορος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, γιατί ίσως επωφεληθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα κυλάνε ήρεμα, όποτε μπορείς να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων σου- ειδικά αν είχε δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ σας. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις ευκολότερα και γρηγορότερα τις δουλειές σου. Το ίδιο εφάρμοσε και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μη μεγαλοποιήσεις κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους, γιατί τότε απλά θα χάσεις τον χρόνο σου. Μην αντιδράσεις παρορμητικά και μην κάνεις περιττά έξοδα. Παράλληλα μην πάρεις στραβά πολλά από αυτά που θα ακούσεις. Αντιθέτως μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και προσπάθησε να τις βελτιώσεις. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει όχι μόνο να αποφύγεις να ανοίξεις δύσκολες συζητήσεις, αλλά και να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα βασισμένα στις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Στα επαγγελματικά πάντως επικρατεί ένα θετικό κλίμα, άρα εκμεταλλεύσου το.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις σκέψεις σου. Αλλά μην κλείσεις τα αυτιά σου όταν θα θελήσουν ορισμένοι να σου απαντήσουν, καθώς αν δεν το κάνεις δεν θα μπορέσεις να συμπληρώσεις μέσα στο κεφάλι σου τα κομμάτια του παζλ που σου λείπουν. Στα ερωτικά, μην είσαι μονίμως σε άμυνα, γιατί έτσι ποιος θα σε πλησιάσει;

Λέων

Λέων

DO’S: Οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου. Αυτό αν θέλεις να αποφύγεις να στριμώξεις σε αυτό περισσότερα πράγματα από αυτά που αντέχεις. Άσε που αν δεν καταφέρεις να ανταπεξέλθεις, όλοι ξέρουμε ότι θα γίνεις έξω φρενών! Το ίδιο ισχύει και για τα επαγγελματικά, όπου πρέπει να δίνεις μέχρι εκεί που έχεις. Ανάλυσε τα συναισθήματά σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει για το οτιδήποτε. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα σε καταστάσεις που ήξερες μόνο τα μισά. Μην αρνείσαι τις διαφορετικές εναλλακτικές. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορεί να σου φέρουν μία σχέση βαθιά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βρες εύκολους και πρακτικούς τρόπους για να εκφράσεις τη δημιουργική σου πτυχή, καθώς σήμερα έχεις και περίσσευμα από αυτό. Γίνε πιο άμεσος. Απόφυγε να γίνεις υπερβολικός και κράτησε τις ισορροπίες σου. Στα ερωτικά, θέλει μετρό και προσοχή ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι. Γίνε πιο αισιόδοξος και βοήθησε τους ανθρώπους σου.

DON’TS: Μην είσαι τόσο παρορμητικός. Μην φοβηθείς αυτά που θα ανακαλύψεις, αν εστιάσεις περισσότερο σε κάποιες καταστάσεις. Το ζητούμενο είναι να βρεις την ουσία αυτών. Ωστόσο μην ξεχάσεις αυτό να το εφαρμόσεις και στα επαγγελματικά σου. Δε γουστάρεις την υπερβολική πίεση, άρα γιατί δε βάζεις προτεραιότητες; Αναρωτιέμαι εγώ!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επειδή τα πράγματα σήμερα δείχνουν να χαλαρώνουν λίγο, γιατί δεν κάνεις κι εσύ όλα αυτά που έχεις προγραμματίσει; Έτσι ίσως να σου μείνει λίγος χρόνος και για σένα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να χαλαρώσεις λίγο, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να ανακαλύψεις τις διεξόδους που υπάρχουν στα θέματα που σε ταλαιπωρούν εκεί.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, αν κάνεις συζητήσεις με ανώτερους ή με σημαντικά πρόσωπα στη δουλειά, γιατί μέσω αυτών ίσως γεννηθούν σημαντικές ευκαιρίες για σένα. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στην άλλη πλευρά ή να εκφράσεις τις ιδέες σου. Άρα μη φοβηθείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στο έτερον ήμισυ.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σταμάτα να επαναλαμβάνεις κάποιες συζητήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα μέσα στο μυαλό σου, γιατί αυτή η τάση σου θα σε μπερδέψει αρκετά. Κρίμα δεν είναι; Δες τις καταστάσεις κατάματα και γι’ αυτό που πραγματικά είναι και σταμάτα να είσαι τόσο παρορμητικός πια! Καλύτερα να παραμείνεις στην αδράνεια – αφάνεια σήμερα.

DON’TS: Μην αντιδράς από πείσμα ή με νεύρα. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ανοίξεις συζητήσεις ή ακόμα και να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου εκεί που εσύ θες. Είναι μία ευνοϊκή μέρα ως προς αυτό. Ωστόσο δεν πρέπει να χάσεις την αισιοδοξία και την ανάλαφρη διάθεσή σου. Μη διστάσεις να ανοιχτείς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Τα οικονομικά σου απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή σήμερα, είτε μιλάμε για έξοδα και ψώνια, είτε μιλάμε για διαπραγματεύσεις που τα αφορούν. Σταμάτα να κρύβεις τις πραγματικές σου σκέψεις πίσω από το χιούμορ. Κοινώς πρόσεχε πολύ το τι λες, γιατί εσύ μπορεί να το μεταφράζεις με έναν τρόπο και οι απέναντι με έναν εντελώς διαφορετικό.

DON’TS: Μη διστάσεις να κρατήσεις αποστάσεις από ορισμένες καταστάσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τις παρατηρήσεις καλύτερα και να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα. Μην χάσεις με τίποτα την αισιοδοξία σου, καθώς είναι αυτή που μπορεί να σε ξεκολλήσει εκεί που- χωρίς λόγο- κολλάς. Μην πεις «όχι» σε κάποια πρόταση για ταξίδι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Και τα πάντα είναι χαλαρά, αλλά και η ατμόσφαιρα εμφανώς βελτιωμένη. Άρα μπορείς άνετα να κάνεις αυτά που σκέφτεσαι και να αναλάβεις δράση. Προσπάθησε να παραμείνεις αισιόδοξος, ώστε να μπορέσεις να εστιάσεις σε αυτά που μπορείς να εξελίξεις. Ταυτόχρονα μπορείς να εξετάσεις ξανά κάποιες παλιές καταστάσεις όμως με ώριμη σκέψη.

DON’TS: Μην κάνεις κινήσεις που δεν έχεις υπολογίσει καλά από πριν. Ειδικά αν δεν έχεις ολόκληρη την εικόνα των πραγμάτων, έτσι; Μην αρνηθείς την συνέχιση κάποιας ήδη υπάρχουσας συνεργασίας, καθώς μπορεί να ωφεληθείς τελικά ως προς το οικονομικό. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις σήμερα. Όμως μην χάσεις ούτε την συγκέντρωσή σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ψάξε να βρεις την ηρεμία σου για να εστιάσεις στις δουλειές σου και να εξετάσεις προσεκτικά κάποιες καταστάσεις. Άσε που πρέπει να αποφύγεις τις εντάσεις και τους καυγάδες! Όμως αυτό κάντο με προσεκτικές κινήσεις και απόφυγε να πάρεις αποστάσεις απότομα ή να απαντάς απότομα, γιατί τότε είναι που θα προκαλέσεις παρεξηγήσεις.

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου, γιατί σήμερα μπορούν να πάνε αρκετά καλά και άρα να ενισχύσουν την εικόνα σου. Μην απογοητευτείς, αν εντοπίσεις κάποια δυσαρέσκεια. Αντιθέτως μπορείς να προτείνεις εναλλακτικές. Μην είσαι όμως αρνητικός στις εναλλακτικές τρίτων, έτσι; Μην κινηθείς με παρορμητισμό.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κάποια από τα πλάνα σου έχουν μείνει πίσω. Μήπως λοιπόν να κάνεις κάτι για να τα ξεκολλήσεις; Κάπως να τα προχωρήσεις, αποφεύγοντας όμως να γίνεις πιεστικός! Άσε τα έμπειρα άτομα που έχεις γύρω σου να σε χαλαρώσουν και να σε κάνουν να δεις σφαιρικά τα πράγματα. Σε αυτό όμως πρέπει να βάλεις κι εσύ το χεράκι σου, έτσι;

DON’TS: Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και μην είσαι υπερβολικά σίγουρος για την θετική έκβαση αυτών, γιατί η πραγματικότητα μπορεί να σε τσακίσει! Μην χάνεις τις ισορροπίες σου και μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κινηθείς λίγο πιο παρασκηνιακά, καθώς αυτό είναι που θα ενισχύσει κατά πολύ την εικόνα σου εκεί.

