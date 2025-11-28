DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα καταλάβεις ότι έχεις κάποιες διαφορές με τους απέναντί σου που τόσο καιρό αγνοούσες. Ίσως να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό φταίει για τη δυσκολία που υπάρχει στην συνεννόηση με ορισμένα άτομα. Από την άλλη, μπορεί να φταίει και το ότι χάνεις την ψυχραιμία σου πανεύκολα! Πάρε αποστάσεις.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στον εκνευρισμό και στην ένταση που έχεις να πάρουν το πάνω χέρι και να σε βάλουν στην τσίτα σήμερα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια ζόρικα σκηνικά, όμως υπάρχουν και παρασκηνιακές καταστάσεις, οι οποίες θα σου αποκαλυφθούν. Ούτε κι αυτά χρειάζεται να σε εκνευρίσουν ακραία όμως. Μην σε φτάνεις στα άκρα.