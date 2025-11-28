magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 28.11.2025]
Ημερήσια 28 Νοεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 28.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα καταλάβεις ότι έχεις κάποιες διαφορές με τους απέναντί σου που τόσο καιρό αγνοούσες. Ίσως να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό φταίει για τη δυσκολία που υπάρχει στην συνεννόηση με ορισμένα άτομα. Από την άλλη, μπορεί να φταίει και το ότι χάνεις την ψυχραιμία σου πανεύκολα! Πάρε αποστάσεις.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στον εκνευρισμό και στην ένταση που έχεις να πάρουν το πάνω χέρι και να σε βάλουν στην τσίτα σήμερα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια ζόρικα σκηνικά, όμως υπάρχουν και παρασκηνιακές καταστάσεις, οι οποίες θα σου αποκαλυφθούν. Ούτε κι αυτά χρειάζεται να σε εκνευρίσουν ακραία όμως. Μην σε φτάνεις στα άκρα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Έντονη μέρα η σημερινή, οπότε προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, καθώς δε συμβαίνουν και λίγα. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα! Διευθέτησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις αφήσει, καθώς σήμερα θα σε απασχολήσουν. Απλά κάντο με ηρεμία και χωρίς πίεση. Γενικώς κλείσε με οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θέματα που μπορεί να σε εκνευρίσουν. Απλά δεν πρέπει να τα αφήσεις να πυροδοτήσουν ανασφάλειες ή να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις εντελώς από το πουθενά. Μην κολλήσεις στα σενάρια που φτιάχνει το μυαλό σου. Πάντως δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να τους βρεις λύσεις, έτσι;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Το ξέρω πως υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα και σήμερα. Ξέρω όμως επίσης πως πρέπει να κάνεις τα πάντα για να βγάλεις άκρη στα θέματα που έχουν προκύψει μεταξύ εσού και των συνεργατών, των φίλων ή ακόμα και του αμόρε- ακόμα κι αν νιώθεις ότι αυτό σε κουράζει πολύ σαν διαδικασία. Εστίασε μόνο στα σημαντικά για σήμερα.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι, απλά και μόνο επειδή συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις τις ισορροπίες σου. Αυτό είναι το νορμάλ, δεν ξέρω γιατί κάνεις έτσι! Μην αφήνεις τους στόχους σου αδούλευτους, γιατί έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Μην είσαι απρόσεκτος λόγω πίεσης ή έντασης και μη βασίζεσαι τόσο στα λόγια τρίτων, σωστά;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσοχή στις συζητήσεις που κάνεις σήμερα, γιατί και έντονες είναι, αλλά και το συναίσθημα κυριαρχεί στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι κι εκφράζεσαι. Α καλά! Προσοχή χρειάζεται και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου σε όσα ακούς – γιατί είναι έντονα και περίεργα- αν θέλεις να αποφύγεις τις αντιπαραθέσεις.

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί έτσι χάνεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς την οπτική σου πάνω σε ορισμένα ζητήματα – ακόμα κι αν δεν υπάρχει η ευελιξία που θέλεις, προκειμένου να το κάνεις αυτό. Σου το χρωστάς να προσπαθήσεις! Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα σήμερα και μάλιστα σε βάθος και με πάθος! Υπάρχουν πολλές οικονομικές υποχρεώσεις που τρέχουν και ίσως είναι λίγο πιεστικές. Διευθέτησέ τες άμεσα, παρακαλώ! Μπορεί όμως να χρειαστεί να βάλεις ένα φρένο σε κάποια από τα πλάνα που έχεις, καθώς όλα μαζί δε βγαίνουν. Εξέτασε εναλλακτικές λύσεις.

DON’TS: Μην αγχωθείς και μην εκνευριστείς από τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν σήμερα. Μην είσαι τόσο απρόσεκτος όμως και μην κινείσαι εντελώς παρορμητικά – ειδικά αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να αγνοήσεις ούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια- αν θέλεις να πάνε όλα καλά!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επειδή υπάρχει ένταση και σήμερα, σου προτείνω να αποφύγεις τις επαφές και να εστιάσεις μόνο στις άκρως απαραίτητες. Υπάρχουν και αρκετές έντονες καταστάσεις τις οποίες θέλω να διαχειριστείς με όση ψυχραιμία σου έχει απομείνει. Δύσκολη η επικοινωνία στη δουλειά και στα ερωτικά, οπότε προσπάθησε να διαχειριστείς τα νεύρα σου.

DON’TS: Μη βγεις εκτός προγράμματος εξαιτίας των μικροπροβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με το σπίτι. Αν, ας πούμε, είσαι σε φάση που κάνεις ανακαίνιση ή τρέχουν δουλειές έκει, μπορεί να υπάρξει μία δυσκολία στην συνεννόηση με μάστορες και λοιπά. Μη διστάσεις λοιπόν να δεις τη φάση λίγο πιο χαλαρά και να γίνεις και πιο ευέλικτος.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γίνε λίγο πιο ευέλικτος και προσάρμοσε τις κινήσεις σου ανάλογα με τις εξελίξεις. Μπορεί να εντοπίσεις κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν κολλάνε μέσα στο μυαλό σου. Εκεί λοιπόν πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου για να αποφύγεις να δημιουργήσεις ένα έντονο κλίμα με ορισμένους συναδέλφους. Φρόντισε να ξεκουραστείς και λίγο!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που υπάρχει και μη χαλάσεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί κάποιοι συνάδελφοι μάλλον θα το κάνουν. Άθελά τους, αλλά και πάλι! Μην είσαι απρόσεκτος στις κινήσεις σου, καθώς οι καταστάσεις απαιτούν πολύ λεπτούς χειρισμούς. Μην αναλάβεις παραπάνω ευθύνες.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Τα ερωτικά σου απαιτούν μία μεγαλύτερη προσοχή, καθώς επικρατεί μια κατάσταση εκεί που σου δημιουργεί τρελή δυσφορία. Θέλεις να ξεφύγεις, γιατί έχεις πιεστεί αρκετά και το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πως πρέπει να μάθεις να εκφράζεσαι καλύτερα, προκειμένου να γίνεσαι κατανοητός από την απέναντι πλευρά. Λέω κάτι λάθος;

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν τα μηνύματα που στέλνεις στους απέναντι δεν έχουν τα αποτελέσματα που θέλεις. Αυτό βέβαια είναι ένα καμπανάκι, το οποίο σου λέει πως δεν πρέπει να συνεχίσεις να εκφράζεσαι με τον ίδιο τρόπο και πως κάτι πρέπει να αλλάξεις. Παράλληλα, μη διστάσεις να προχωρήσεις λίγο παρακάτω με κάποια από τα πλάνα σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και μετά πάρε και τις αποστάσεις σου από οτιδήποτε νιώθεις να επιβαρύνει την έντονη ψυχολογία που έχεις. Πρώτο και καλύτερο είναι το σπίτι σου, καθώς το κλίμα που επικρατεί εκεί δεν είναι και ότι καλύτερο! Σταμάτα λοιπόν να βάζεις κι εσύ το χεράκι σου και να προκαλείς αντιπαραθέσεις για εντελώς ανούσια σκηνικά!

DON’TS: Μη διστάσεις να καταλήξεις μέσα στο κεφάλι σου σε συγκεκριμένες αποφάσεις, καθώς έχεις λάβει ήδη κάποιες πρώτες ενδείξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μη διστάσεις να βάλεις στο πρόγραμμα και τις αλλαγές που έχεις δρομολογήσει- όχι με νεύρα- καθώς σήμερα με κάποιον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι έχεις πάρει την πιο σωστή κατεύθυνση.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει δυσκολία στο να συνεννοηθείς, στο να επικοινωνήσεις και στο να βγάλεις άκρη με ορισμένα άτομα σήμερα. Οπότε; Εσύ πρέπει να κάνεις το αδύνατο δυνατό και να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις σε αυτό το περίεργο κλίμα! Διατήρησε την συγκέντρωση και την ψυχραιμία σου και πες ανοιχτά αυτά που σε ενοχλούν.

DON’TS: Μη γίνεις καχύποπτος, απλά και μόνο επειδή περνούν πολλές υποψίες από το μυαλό σου. Μην κινηθείς παρασκηνιακά, γιατί σήμερα εύκολα μπορεί να αποκαλυφθούν αυτές οι κινήσεις. Δεν αποκλείεται όμως και να αποκαλυφθούν πράγματα που υποπτευόσουν καιρό. Μη διστάσεις να αλλάξεις τον τρόπο διαχείρισης κάποιων καταστάσεων.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να αγχώνεσαι τόσο πολύ για τα οικονομικά σου και κάνε λίγη οικονομία. Κάνε κάποια πράγματα, προκειμένου να ξεφύγεις, αλλά χωρίς πίεση, γιατί έτσι ποιο το νόημα; Αν είσαι ψύχραιμος, μπορείς να προχωρήσεις και κάποια πλάνα που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Ωστόσο πρέπει να είσαι και πολύ καλά προετοιμασμένος, σωστά;

DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος και την περίεργη ατμόσφαιρα να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με τους φίλους σου, καθώς αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα σήμερα! Μη βιαστείς ούτε να βγάλεις συμπεράσματα, ούτε όμως και να πάρεις αποφάσεις πάνω στα νεύρα σου. Μη διστάσεις να δεις πως μπορείς μόνος σου να ρυθμίσεις τα θέματά σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στην ατμόσφαιρα, οπότε εσύ πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο που αντιδράς, αν δεν θέλεις να χαλάσεις την εικόνα που έχεις χτίσει. Για να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις, πρέπει να πάρεις και κάποιες πρωτοβουλίες. Για να τα κάνεις όλα αυτά όμως πρέπει να βρεις τον τρόπο που χρειάζεται να κινηθείς, σωστά;

DON’TS: Επειδή το προηγούμενο διάστημα είπες πολλά, σήμερα δεν έχεις και την καλύτερη διάθεση, να σε ενημερώσω πως αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις σου με τους άλλους. Φρόντισε λοιπόν να μην κάνεις χειρότερα τα πράγματα! Μην χάσεις ούτε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, αλλά ούτε και την ψυχραιμία σου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
«What Are Dreams» 27.11.25

Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
Pure Magic 27.11.25

MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

