Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 28.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα καταλάβεις ότι έχεις κάποιες διαφορές με τους απέναντί σου που τόσο καιρό αγνοούσες. Ίσως να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό φταίει για τη δυσκολία που υπάρχει στην συνεννόηση με ορισμένα άτομα. Από την άλλη, μπορεί να φταίει και το ότι χάνεις την ψυχραιμία σου πανεύκολα! Πάρε αποστάσεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στον εκνευρισμό και στην ένταση που έχεις να πάρουν το πάνω χέρι και να σε βάλουν στην τσίτα σήμερα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια ζόρικα σκηνικά, όμως υπάρχουν και παρασκηνιακές καταστάσεις, οι οποίες θα σου αποκαλυφθούν. Ούτε κι αυτά χρειάζεται να σε εκνευρίσουν ακραία όμως. Μην σε φτάνεις στα άκρα.
Ταύρος
DO’S: Έντονη μέρα η σημερινή, οπότε προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, καθώς δε συμβαίνουν και λίγα. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα! Διευθέτησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις αφήσει, καθώς σήμερα θα σε απασχολήσουν. Απλά κάντο με ηρεμία και χωρίς πίεση. Γενικώς κλείσε με οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θέματα που μπορεί να σε εκνευρίσουν. Απλά δεν πρέπει να τα αφήσεις να πυροδοτήσουν ανασφάλειες ή να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις εντελώς από το πουθενά. Μην κολλήσεις στα σενάρια που φτιάχνει το μυαλό σου. Πάντως δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να τους βρεις λύσεις, έτσι;
Δίδυμοι
DO’S: Το ξέρω πως υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα και σήμερα. Ξέρω όμως επίσης πως πρέπει να κάνεις τα πάντα για να βγάλεις άκρη στα θέματα που έχουν προκύψει μεταξύ εσού και των συνεργατών, των φίλων ή ακόμα και του αμόρε- ακόμα κι αν νιώθεις ότι αυτό σε κουράζει πολύ σαν διαδικασία. Εστίασε μόνο στα σημαντικά για σήμερα.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι, απλά και μόνο επειδή συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις τις ισορροπίες σου. Αυτό είναι το νορμάλ, δεν ξέρω γιατί κάνεις έτσι! Μην αφήνεις τους στόχους σου αδούλευτους, γιατί έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Μην είσαι απρόσεκτος λόγω πίεσης ή έντασης και μη βασίζεσαι τόσο στα λόγια τρίτων, σωστά;
Καρκίνος
DO’S: Προσοχή στις συζητήσεις που κάνεις σήμερα, γιατί και έντονες είναι, αλλά και το συναίσθημα κυριαρχεί στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι κι εκφράζεσαι. Α καλά! Προσοχή χρειάζεται και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου σε όσα ακούς – γιατί είναι έντονα και περίεργα- αν θέλεις να αποφύγεις τις αντιπαραθέσεις.
DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί έτσι χάνεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς την οπτική σου πάνω σε ορισμένα ζητήματα – ακόμα κι αν δεν υπάρχει η ευελιξία που θέλεις, προκειμένου να το κάνεις αυτό. Σου το χρωστάς να προσπαθήσεις! Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις.
Λέων
DO’S: Αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα σήμερα και μάλιστα σε βάθος και με πάθος! Υπάρχουν πολλές οικονομικές υποχρεώσεις που τρέχουν και ίσως είναι λίγο πιεστικές. Διευθέτησέ τες άμεσα, παρακαλώ! Μπορεί όμως να χρειαστεί να βάλεις ένα φρένο σε κάποια από τα πλάνα που έχεις, καθώς όλα μαζί δε βγαίνουν. Εξέτασε εναλλακτικές λύσεις.
DON’TS: Μην αγχωθείς και μην εκνευριστείς από τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν σήμερα. Μην είσαι τόσο απρόσεκτος όμως και μην κινείσαι εντελώς παρορμητικά – ειδικά αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να αγνοήσεις ούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια- αν θέλεις να πάνε όλα καλά!
Παρθένος
DO’S: Επειδή υπάρχει ένταση και σήμερα, σου προτείνω να αποφύγεις τις επαφές και να εστιάσεις μόνο στις άκρως απαραίτητες. Υπάρχουν και αρκετές έντονες καταστάσεις τις οποίες θέλω να διαχειριστείς με όση ψυχραιμία σου έχει απομείνει. Δύσκολη η επικοινωνία στη δουλειά και στα ερωτικά, οπότε προσπάθησε να διαχειριστείς τα νεύρα σου.
DON’TS: Μη βγεις εκτός προγράμματος εξαιτίας των μικροπροβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με το σπίτι. Αν, ας πούμε, είσαι σε φάση που κάνεις ανακαίνιση ή τρέχουν δουλειές έκει, μπορεί να υπάρξει μία δυσκολία στην συνεννόηση με μάστορες και λοιπά. Μη διστάσεις λοιπόν να δεις τη φάση λίγο πιο χαλαρά και να γίνεις και πιο ευέλικτος.
Ζυγός
DO’S: Γίνε λίγο πιο ευέλικτος και προσάρμοσε τις κινήσεις σου ανάλογα με τις εξελίξεις. Μπορεί να εντοπίσεις κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν κολλάνε μέσα στο μυαλό σου. Εκεί λοιπόν πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου για να αποφύγεις να δημιουργήσεις ένα έντονο κλίμα με ορισμένους συναδέλφους. Φρόντισε να ξεκουραστείς και λίγο!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που υπάρχει και μη χαλάσεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί κάποιοι συνάδελφοι μάλλον θα το κάνουν. Άθελά τους, αλλά και πάλι! Μην είσαι απρόσεκτος στις κινήσεις σου, καθώς οι καταστάσεις απαιτούν πολύ λεπτούς χειρισμούς. Μην αναλάβεις παραπάνω ευθύνες.
Σκορπιός
DO’S: Τα ερωτικά σου απαιτούν μία μεγαλύτερη προσοχή, καθώς επικρατεί μια κατάσταση εκεί που σου δημιουργεί τρελή δυσφορία. Θέλεις να ξεφύγεις, γιατί έχεις πιεστεί αρκετά και το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πως πρέπει να μάθεις να εκφράζεσαι καλύτερα, προκειμένου να γίνεσαι κατανοητός από την απέναντι πλευρά. Λέω κάτι λάθος;
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν τα μηνύματα που στέλνεις στους απέναντι δεν έχουν τα αποτελέσματα που θέλεις. Αυτό βέβαια είναι ένα καμπανάκι, το οποίο σου λέει πως δεν πρέπει να συνεχίσεις να εκφράζεσαι με τον ίδιο τρόπο και πως κάτι πρέπει να αλλάξεις. Παράλληλα, μη διστάσεις να προχωρήσεις λίγο παρακάτω με κάποια από τα πλάνα σου.
Τοξότης
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και μετά πάρε και τις αποστάσεις σου από οτιδήποτε νιώθεις να επιβαρύνει την έντονη ψυχολογία που έχεις. Πρώτο και καλύτερο είναι το σπίτι σου, καθώς το κλίμα που επικρατεί εκεί δεν είναι και ότι καλύτερο! Σταμάτα λοιπόν να βάζεις κι εσύ το χεράκι σου και να προκαλείς αντιπαραθέσεις για εντελώς ανούσια σκηνικά!
DON’TS: Μη διστάσεις να καταλήξεις μέσα στο κεφάλι σου σε συγκεκριμένες αποφάσεις, καθώς έχεις λάβει ήδη κάποιες πρώτες ενδείξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μη διστάσεις να βάλεις στο πρόγραμμα και τις αλλαγές που έχεις δρομολογήσει- όχι με νεύρα- καθώς σήμερα με κάποιον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι έχεις πάρει την πιο σωστή κατεύθυνση.
Αιγόκερως
DO’S: Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει δυσκολία στο να συνεννοηθείς, στο να επικοινωνήσεις και στο να βγάλεις άκρη με ορισμένα άτομα σήμερα. Οπότε; Εσύ πρέπει να κάνεις το αδύνατο δυνατό και να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις σε αυτό το περίεργο κλίμα! Διατήρησε την συγκέντρωση και την ψυχραιμία σου και πες ανοιχτά αυτά που σε ενοχλούν.
DON’TS: Μη γίνεις καχύποπτος, απλά και μόνο επειδή περνούν πολλές υποψίες από το μυαλό σου. Μην κινηθείς παρασκηνιακά, γιατί σήμερα εύκολα μπορεί να αποκαλυφθούν αυτές οι κινήσεις. Δεν αποκλείεται όμως και να αποκαλυφθούν πράγματα που υποπτευόσουν καιρό. Μη διστάσεις να αλλάξεις τον τρόπο διαχείρισης κάποιων καταστάσεων.
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να αγχώνεσαι τόσο πολύ για τα οικονομικά σου και κάνε λίγη οικονομία. Κάνε κάποια πράγματα, προκειμένου να ξεφύγεις, αλλά χωρίς πίεση, γιατί έτσι ποιο το νόημα; Αν είσαι ψύχραιμος, μπορείς να προχωρήσεις και κάποια πλάνα που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Ωστόσο πρέπει να είσαι και πολύ καλά προετοιμασμένος, σωστά;
DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος και την περίεργη ατμόσφαιρα να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με τους φίλους σου, καθώς αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα σήμερα! Μη βιαστείς ούτε να βγάλεις συμπεράσματα, ούτε όμως και να πάρεις αποφάσεις πάνω στα νεύρα σου. Μη διστάσεις να δεις πως μπορείς μόνος σου να ρυθμίσεις τα θέματά σου.
Ιχθύες
DO’S: Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στην ατμόσφαιρα, οπότε εσύ πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο που αντιδράς, αν δεν θέλεις να χαλάσεις την εικόνα που έχεις χτίσει. Για να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις, πρέπει να πάρεις και κάποιες πρωτοβουλίες. Για να τα κάνεις όλα αυτά όμως πρέπει να βρεις τον τρόπο που χρειάζεται να κινηθείς, σωστά;
DON’TS: Επειδή το προηγούμενο διάστημα είπες πολλά, σήμερα δεν έχεις και την καλύτερη διάθεση, να σε ενημερώσω πως αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις σου με τους άλλους. Φρόντισε λοιπόν να μην κάνεις χειρότερα τα πράγματα! Μην χάσεις ούτε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, αλλά ούτε και την ψυχραιμία σου.
