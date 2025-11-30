magazin
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
29.11.2025 | 18:14
Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα - Πώς να προστατευτείτε
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 30.11.2025]
Ημερήσια 30 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 30.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μέρα γεμάτη με εκπλήξεις και καλή διάθεση. Άρα μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά και να προχωρήσεις τα πλάνα σου αποτελεσματικά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου, στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια εντελώς διαφορετική πνοή στη μέρα. Σημασία έχει όμως να νιώθεις καλά με όσα κάνεις.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που προκύπτουν σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να πάρεις έμπνευση. Ωστόσο μπορεί και να διαταράξουν κάποια κομμάτια των σχέσεών σου. Οπότε μην είσαι ανοργάνωτος για να μην επηρεαστείς ακραία. Μην αγνοείς την επιθυμία που έχεις να ξεφύγεις από τα ίδια και τα ίδια.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Μαζί με το κλίμα βελτιώνεται και η διάθεσή σου! Όμως σου προτείνω να κινηθείς παρασκηνιακά, κρατώντας αποστάσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κόψεις κίνηση, που λέμε. Στα επαγγελματικά, κάνε αυτό που πρέπει μεν, με ηρεμία δε, ώστε να τελειώσεις τις δουλειές σου άμεσα και αποτελεσματικά. Οργάνωση και έμπνευση χρειάζεσαι!

DON’TS: Μην αποκαλύψεις τα σχέδια και τις μελλοντικές σου κινήσεις. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Περίμενε μέχρι να μπουν στην τελική ευθεία. Στα ερωτικά, μη φοβηθείς τις εντάσεις, καθώς θα ανάψουν τα αίματα. Μην είσαι απρόσεκτος όμως για να μην καείς όντως στο τέλος, έτσι; Μη δέχεσαι ούτε την αρνητική στάση, αλλά ούτε και την πίεση κανενός.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βρες τι σε ενοχλεί σε δουλειά και καθημερινότητα, καθώς αυτό είναι η αρχή για να βρεις και τι πρέπει να αλλάξεις εκεί, έτσι ώστε να ανανεωθείς. Βελτίωσε την υγεία σου με το να αλλάξεις ή ακόμα και να κόψεις εντελώς κάποιες «κακές» συνήθειες. Βγες με τους φίλους σου, μοιράσου τα προβλήματά σου και δέξου το feedback που σου δίνουν.

DON’TS: Μην κωλώσεις να απομακρυνθείς από τα άτομα που δεν σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Τι τους θέλεις; Μη διστάσεις να επανεξετάσεις κάποιους από τους στόχους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τους βελτιώσεις. Ωστόσο για ένα άρτιο αποτέλεσμα δεν πρέπει να αγνοείς τις λεπτομέρειες- ακόμα κι αν θεωρείς ότι είναι άνευ σημασίας.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πολλές αλλαγές προβλέπονται σήμερα, αλλά ευτυχώς τις υποδέχεσαι με καλή διάθεση. Εστίασε στα επαγγελματικά. Κυρίως στο πως μπορείς να προωθήσεις τα επαγγελματικά πλάνα σου, ώστε να μπορέσεις να ανέβεις στο επόμενο σκαλοπάτι. Κλείσε τα στόματα που σε σχολιάζουν καιρό όμως με το να κάνεις κι εσύ κάποιες αλλαγές.

DON’TS: Μην ταραχτείς από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Μην αρνηθείς όμως να τα εξετάσεις υπό νέες και λίγο εναλλακτικές οπτικές. Γενικώς μην κοιτάς με κακό μάτι το ότι πρέπει να ξεκουνηθείς, καθώς έτσι θα ανανεωθείς ο ίδιος, αλλά και θα ενισχύσεις την εικόνα σου. Μη διστάσεις να ψάξεις μέσα σου να βρεις αυτό το όμορφο που αναζητάς.

Λέων

Λέων

DO’S: Άσε την αισιοδοξία να μπει στη ζωή σου, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς όσα συμβαίνουν με άνεση και ηρεμία. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στα επαγγελματικά και στο σπίτι που εντείνουν τα συναισθήματά σου και άρα πρέπει να αλλάξουν. Κάπως να ανανεωθούν. Έλα σε επαφή με νέα άτομα, καθώς αυτά θα σου δείξουν νέες οπτικές.

DON’TS: Δεν χρειάζεται να έχεις λάβει με γραπτή υπογραφή την εξέλιξη για να μπεις στη διαδικασία να προσπαθήσεις, έτσι; Α! Ξέχασα! Αυτό δεν είναι εφικτό! Μην αγνοείς τις νέες ιδέες που έχεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μην αποκλείσεις καμία πιθανότητα από το μυαλό σου, γιατί όλα είναι πιθανά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Τα πράγματα γύρω σου είναι καλά, άρα μπορείς να εστιάσεις ανενόχλητος μόνο σε όσα είναι απολύτως σημαντικά. Ανάλαβε δράση, λοιπόν, και ακολούθα το ένστικτό σου. Ξέρει τον δρόμο. Αναγνώρισε τα δυνατά σου σημεία και κάντα ακόμα πιο δυνατά. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να ενισχύσεις παραπάνω την εικόνα σου.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, καθώς και θετικές εξελίξεις θα υπάρξουν, αλλά και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες θα προχωρήσουν πολύ πιο εύκολα. Μην αρνείσαι να έρθεις σε επαφή με καινούργια άτομα, γιατί έτσι και θα ανανεωθείς, αλλά και θα δεις τα πάντα υπό ένα καινούργιο και εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επικοινώνησε αυτά που θες στους απέναντι σήμερα που το κλίμα είναι εμφανώς καλύτερο και πιο ήρεμο- φρόντισε να το διατηρήσεις έτσι. Επομένως έλα κοντά με εκείνους που αδίκως απομακρύνθηκες. Πάρε έμπνευση μεν, βγάλε το δημιουργικό σου κομμάτι δε, καθώς έτσι θα ολοκληρωθούν οι δουλειές σου εύκολα και αποτελεσματικά.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι από το feedback που λαμβάνεις, γιατί έτσι θα μπορέσεις να μετατρέψεις τις αδυναμίες που έχεις σε δυνατά σου σημεία. Μην είσαι αρνητικός ως προς τα άτομα που γνωρίζεις, απλά και μόνο επειδή κάποια έχουν διαφορετικό mindset από το δικό σου. Και τι έγινε; Μην κάνεις τα ίδια, αν δεν θες να έχεις τα ίδια αποτελέσματα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί ένα πολύ χαλαρό κλίμα. Άρα κάνε τις δουλειές σου και κλείσε τις υποχρεώσεις σου εκεί χαλαρά, εύκολα και on time. Στον χρόνο που σου απομένει ελεύθερος, λοιπόν, μπορείς να βάλεις όλα αυτά που σου αρέσουν. Έτσι θα καταφέρεις και να χαλαρώσεις- το έχεις ανάγκη- αλλά και να εκφραστείς κατάλληλα και πιο άνετα.

DON’TS: Μην αναβάλλεις τη διαδικασία του να εντάξεις νέες συνήθειες στη ρουτίνα σου, γιατί οι παλιές σαν να κατάντησαν βαρετές, έτσι; Μην απογοητεύεσαι για τα οικονομικά, επειδή σήμερα μάλλον θα λάβεις κάποιο θετικό νέο σχετικό με αυτά. Μην χαωθείς από τις εντάσεις που θα προκληθούν μέσω νέων γνωριμιών, καθώς στο τέλος θα σου αρέσει!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Εστίασε τόσο στις επικοινωνίες και στην κοινωνικοποίηση, όσο όμως και στο φλερτ, καθώς αυτά αποτελούν μεγάλη ανάγκη για σένα στο σήμερα. Ωστόσο τακτοποίησε και τις δουλειές σου. Μετά μπορείς να χαλαρώσεις ξανά, αν το θέλεις. Δώσε χώρο σε οτιδήποτε σε αναζωογονεί. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να ημερέψεις λίγο το άγχος που έχεις.

DON’TS: Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι, καθώς μέσω αυτής θα πάρεις ώθηση για να ασχοληθείς με κάτι καινούργιο και άκρως διαφορετικό. Αν θα σου αρέσει; Πολύ! Μη φοβάσαι να ανοιχτείς. Μην αγνοείς πια αυτό που σε απασχολεί. Κοινώς μην κάνεις πως δεν βλέπεις τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βελτίωσε και τη διάθεση, αλλά και την ψυχολογία σου. Παρατήρησε τα συναισθήματά σου- κυρίως πότε/ γιατί εκδηλώνονται- και για να τα κατανοήσεις, αλλά και για να τα αξιοποιήσεις, όσο καλύτερα γίνεται. Ψάχνεις ένα κίνητρο να προχωρήσεις μπροστά, οπότε αρπάξου από το παραπάνω! Τακτοποίησε τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργική σου πτυχή, όταν προσπαθεί να σε σπρώξει προς νέα άτομα, καθώς μέσω αυτών μπορεί να σου αποκαλυφθούν νέοι δρόμοι/ τρόποι για να εξελίξεις τη δουλειά σου. Μην εστιάζεις μόνο στους άλλους, αλλά εστίασε και σε σένα. Κυρίως στο πως θες να κινηθείς και απλά κάντο. Μην πεις «όχι» στο φλερτ που υπάρχει.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αφού η μέρα είναι πιο χαλαρή, γιατί δεν «καθαρίζεις»- έστω για λίγο- το μυαλό σου από τις έγνοιες και τα άγχη; Διαχειρίσου με ψυχραιμία το οτιδήποτε συμβαίνει, ώστε να το τακτοποιήσεις ευκολότερα. Χωρίς πολύ κόπο, έτσι; Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς σήμερα πρόκειται αυτές να έχουν θετική εξέλιξη. Δέξου το feedback που σου γίνεται.

DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις κάποια μικρή εκδρομή, προκειμένου να ξεφύγεις- έστω και για λίγο. Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξουν νέες δουλειές. Μην είσαι αρνητικός, καθώς αν τα πας καλά, τότε σίγουρα θα ενισχύσεις την εικόνα σου και θα εδραιωθείς στον χώρο που κινείσαι. Μην αφήσεις τη μέρα να πάει χαμένη γενικώς.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επειδή θέλεις να πεις πολλά- και ειδικά στα ερωτικά- άρπαξε τις ευκαιρίες που σου παρέχει η σημερινή μέρα, λοιπόν, για να το κάνεις αυτό. Έτσι θα έρθεις πιο κοντά με τους απέναντι- και με το ταίρι σου, αν έχεις! Αν πάλι είσαι ελεύθερος, έρχονται νέες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες! Είδες; Σιγά μην σε άφηνα παραπονεμένο. Πες αυτά που θες.

DON’TS: Μην αφήνεις άλλο στον «πάγο» σχέσεις που δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Μην αγχώνεσαι πολύ ούτε για τις συζητήσεις που κάνεις, αλλά ούτε και για τα οικονομικά σου, καθώς και τα δυο πρόκειται να εξελιχθούν αρκετά καλά. Η εύνοια υπάρχει. Τι μένει λοιπόν; Να βάλεις κι εσύ λίγο το χεράκι σου φυσικά!

World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

World
Ουκρανία: Business as usual – Τα κέρδη πίσω από τη αμερικανική διπλωματία

Ουκρανία: Business as usual – Τα κέρδη πίσω από τη αμερικανική διπλωματία

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

«Το αυτοκίνητό μου χάλασε και ξαφνικά σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ»: Η απίστευτη στιγμή που έκανε έναν άγνωστο μουσικό viral
Βίντεο 29.11.25

«Το αυτοκίνητό μου χάλασε και ξαφνικά σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ»: Η απίστευτη στιγμή που έκανε έναν άγνωστο μουσικό viral

Έμεινε με το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, είχε μια από τις χειρότερες μέρες του — μέχρι που δίπλα του σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ

Ο τερματοφύλακας Κυρίτσης του Αιγάλεω έκανε μήνυση στον πρόεδρο της ομάδας Καραχάλιο που τον χαστούκισε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τη Μαρκό. Ανακοίνωση εξέδωσε για το περιστατικό ο ΠΣΑΠΠ.

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα
Ελλάδα 29.11.25

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χροονο ο οποίος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του 2024 για τη λειτουργεία παρόμοιου κέντρου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και είχε αφεθεί ελεύθερος

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του
Ελλάδα 29.11.25

Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται ο 35χρονος να εισβάλλει ανενόχλητος στο σπίτι και να παίρνει ένα πλυντήριο

Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος
Τι λένε ειδικοί 29.11.25

Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος

Οι εκτιμήσεις περί ταχείας επαναχωροθέτησης των ενόπλων συρράξεων μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Χάρτης» των περιοχών όπου μπορεί να λύσουν ξανά διαφορές τους οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί.

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας
Κόσμος 29.11.25

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή

Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες ανήκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 29.11.25

Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες ανήκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο αφγανός άνδρας που κρατείται ως ύποπτος για την επίθεση στην Ουάσινγκτον, άνηκε σε μια από τις διαβόητες Μονάδες Μηδέν που δρούσε υπό την εποπτεία της CIA.

Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»
«Νέα εισβολή» 29.11.25

Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»

Η Μολδαβία, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

