DO’S: Μέρα γεμάτη με εκπλήξεις και καλή διάθεση. Άρα μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά και να προχωρήσεις τα πλάνα σου αποτελεσματικά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου, στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια εντελώς διαφορετική πνοή στη μέρα. Σημασία έχει όμως να νιώθεις καλά με όσα κάνεις.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που προκύπτουν σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να πάρεις έμπνευση. Ωστόσο μπορεί και να διαταράξουν κάποια κομμάτια των σχέσεών σου. Οπότε μην είσαι ανοργάνωτος για να μην επηρεαστείς ακραία. Μην αγνοείς την επιθυμία που έχεις να ξεφύγεις από τα ίδια και τα ίδια.