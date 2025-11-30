Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 30.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μέρα γεμάτη με εκπλήξεις και καλή διάθεση. Άρα μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά και να προχωρήσεις τα πλάνα σου αποτελεσματικά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου, στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια εντελώς διαφορετική πνοή στη μέρα. Σημασία έχει όμως να νιώθεις καλά με όσα κάνεις.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που προκύπτουν σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να πάρεις έμπνευση. Ωστόσο μπορεί και να διαταράξουν κάποια κομμάτια των σχέσεών σου. Οπότε μην είσαι ανοργάνωτος για να μην επηρεαστείς ακραία. Μην αγνοείς την επιθυμία που έχεις να ξεφύγεις από τα ίδια και τα ίδια.
Ταύρος
DO’S: Μαζί με το κλίμα βελτιώνεται και η διάθεσή σου! Όμως σου προτείνω να κινηθείς παρασκηνιακά, κρατώντας αποστάσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κόψεις κίνηση, που λέμε. Στα επαγγελματικά, κάνε αυτό που πρέπει μεν, με ηρεμία δε, ώστε να τελειώσεις τις δουλειές σου άμεσα και αποτελεσματικά. Οργάνωση και έμπνευση χρειάζεσαι!
DON’TS: Μην αποκαλύψεις τα σχέδια και τις μελλοντικές σου κινήσεις. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Περίμενε μέχρι να μπουν στην τελική ευθεία. Στα ερωτικά, μη φοβηθείς τις εντάσεις, καθώς θα ανάψουν τα αίματα. Μην είσαι απρόσεκτος όμως για να μην καείς όντως στο τέλος, έτσι; Μη δέχεσαι ούτε την αρνητική στάση, αλλά ούτε και την πίεση κανενός.
Δίδυμοι
DO’S: Βρες τι σε ενοχλεί σε δουλειά και καθημερινότητα, καθώς αυτό είναι η αρχή για να βρεις και τι πρέπει να αλλάξεις εκεί, έτσι ώστε να ανανεωθείς. Βελτίωσε την υγεία σου με το να αλλάξεις ή ακόμα και να κόψεις εντελώς κάποιες «κακές» συνήθειες. Βγες με τους φίλους σου, μοιράσου τα προβλήματά σου και δέξου το feedback που σου δίνουν.
DON’TS: Μην κωλώσεις να απομακρυνθείς από τα άτομα που δεν σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Τι τους θέλεις; Μη διστάσεις να επανεξετάσεις κάποιους από τους στόχους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τους βελτιώσεις. Ωστόσο για ένα άρτιο αποτέλεσμα δεν πρέπει να αγνοείς τις λεπτομέρειες- ακόμα κι αν θεωρείς ότι είναι άνευ σημασίας.
Καρκίνος
DO’S: Πολλές αλλαγές προβλέπονται σήμερα, αλλά ευτυχώς τις υποδέχεσαι με καλή διάθεση. Εστίασε στα επαγγελματικά. Κυρίως στο πως μπορείς να προωθήσεις τα επαγγελματικά πλάνα σου, ώστε να μπορέσεις να ανέβεις στο επόμενο σκαλοπάτι. Κλείσε τα στόματα που σε σχολιάζουν καιρό όμως με το να κάνεις κι εσύ κάποιες αλλαγές.
DON’TS: Μην ταραχτείς από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Μην αρνηθείς όμως να τα εξετάσεις υπό νέες και λίγο εναλλακτικές οπτικές. Γενικώς μην κοιτάς με κακό μάτι το ότι πρέπει να ξεκουνηθείς, καθώς έτσι θα ανανεωθείς ο ίδιος, αλλά και θα ενισχύσεις την εικόνα σου. Μη διστάσεις να ψάξεις μέσα σου να βρεις αυτό το όμορφο που αναζητάς.
Λέων
DO’S: Άσε την αισιοδοξία να μπει στη ζωή σου, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς όσα συμβαίνουν με άνεση και ηρεμία. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στα επαγγελματικά και στο σπίτι που εντείνουν τα συναισθήματά σου και άρα πρέπει να αλλάξουν. Κάπως να ανανεωθούν. Έλα σε επαφή με νέα άτομα, καθώς αυτά θα σου δείξουν νέες οπτικές.
DON’TS: Δεν χρειάζεται να έχεις λάβει με γραπτή υπογραφή την εξέλιξη για να μπεις στη διαδικασία να προσπαθήσεις, έτσι; Α! Ξέχασα! Αυτό δεν είναι εφικτό! Μην αγνοείς τις νέες ιδέες που έχεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μην αποκλείσεις καμία πιθανότητα από το μυαλό σου, γιατί όλα είναι πιθανά.
Παρθένος
DO’S: Τα πράγματα γύρω σου είναι καλά, άρα μπορείς να εστιάσεις ανενόχλητος μόνο σε όσα είναι απολύτως σημαντικά. Ανάλαβε δράση, λοιπόν, και ακολούθα το ένστικτό σου. Ξέρει τον δρόμο. Αναγνώρισε τα δυνατά σου σημεία και κάντα ακόμα πιο δυνατά. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να ενισχύσεις παραπάνω την εικόνα σου.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, καθώς και θετικές εξελίξεις θα υπάρξουν, αλλά και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες θα προχωρήσουν πολύ πιο εύκολα. Μην αρνείσαι να έρθεις σε επαφή με καινούργια άτομα, γιατί έτσι και θα ανανεωθείς, αλλά και θα δεις τα πάντα υπό ένα καινούργιο και εντελώς διαφορετικό πρίσμα.
Ζυγός
DO’S: Επικοινώνησε αυτά που θες στους απέναντι σήμερα που το κλίμα είναι εμφανώς καλύτερο και πιο ήρεμο- φρόντισε να το διατηρήσεις έτσι. Επομένως έλα κοντά με εκείνους που αδίκως απομακρύνθηκες. Πάρε έμπνευση μεν, βγάλε το δημιουργικό σου κομμάτι δε, καθώς έτσι θα ολοκληρωθούν οι δουλειές σου εύκολα και αποτελεσματικά.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι από το feedback που λαμβάνεις, γιατί έτσι θα μπορέσεις να μετατρέψεις τις αδυναμίες που έχεις σε δυνατά σου σημεία. Μην είσαι αρνητικός ως προς τα άτομα που γνωρίζεις, απλά και μόνο επειδή κάποια έχουν διαφορετικό mindset από το δικό σου. Και τι έγινε; Μην κάνεις τα ίδια, αν δεν θες να έχεις τα ίδια αποτελέσματα.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί ένα πολύ χαλαρό κλίμα. Άρα κάνε τις δουλειές σου και κλείσε τις υποχρεώσεις σου εκεί χαλαρά, εύκολα και on time. Στον χρόνο που σου απομένει ελεύθερος, λοιπόν, μπορείς να βάλεις όλα αυτά που σου αρέσουν. Έτσι θα καταφέρεις και να χαλαρώσεις- το έχεις ανάγκη- αλλά και να εκφραστείς κατάλληλα και πιο άνετα.
DON’TS: Μην αναβάλλεις τη διαδικασία του να εντάξεις νέες συνήθειες στη ρουτίνα σου, γιατί οι παλιές σαν να κατάντησαν βαρετές, έτσι; Μην απογοητεύεσαι για τα οικονομικά, επειδή σήμερα μάλλον θα λάβεις κάποιο θετικό νέο σχετικό με αυτά. Μην χαωθείς από τις εντάσεις που θα προκληθούν μέσω νέων γνωριμιών, καθώς στο τέλος θα σου αρέσει!
Τοξότης
DO’S: Εστίασε τόσο στις επικοινωνίες και στην κοινωνικοποίηση, όσο όμως και στο φλερτ, καθώς αυτά αποτελούν μεγάλη ανάγκη για σένα στο σήμερα. Ωστόσο τακτοποίησε και τις δουλειές σου. Μετά μπορείς να χαλαρώσεις ξανά, αν το θέλεις. Δώσε χώρο σε οτιδήποτε σε αναζωογονεί. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να ημερέψεις λίγο το άγχος που έχεις.
DON’TS: Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι, καθώς μέσω αυτής θα πάρεις ώθηση για να ασχοληθείς με κάτι καινούργιο και άκρως διαφορετικό. Αν θα σου αρέσει; Πολύ! Μη φοβάσαι να ανοιχτείς. Μην αγνοείς πια αυτό που σε απασχολεί. Κοινώς μην κάνεις πως δεν βλέπεις τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο!
Αιγόκερως
DO’S: Βελτίωσε και τη διάθεση, αλλά και την ψυχολογία σου. Παρατήρησε τα συναισθήματά σου- κυρίως πότε/ γιατί εκδηλώνονται- και για να τα κατανοήσεις, αλλά και για να τα αξιοποιήσεις, όσο καλύτερα γίνεται. Ψάχνεις ένα κίνητρο να προχωρήσεις μπροστά, οπότε αρπάξου από το παραπάνω! Τακτοποίησε τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου.
DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργική σου πτυχή, όταν προσπαθεί να σε σπρώξει προς νέα άτομα, καθώς μέσω αυτών μπορεί να σου αποκαλυφθούν νέοι δρόμοι/ τρόποι για να εξελίξεις τη δουλειά σου. Μην εστιάζεις μόνο στους άλλους, αλλά εστίασε και σε σένα. Κυρίως στο πως θες να κινηθείς και απλά κάντο. Μην πεις «όχι» στο φλερτ που υπάρχει.
Υδροχόος
DO’S: Αφού η μέρα είναι πιο χαλαρή, γιατί δεν «καθαρίζεις»- έστω για λίγο- το μυαλό σου από τις έγνοιες και τα άγχη; Διαχειρίσου με ψυχραιμία το οτιδήποτε συμβαίνει, ώστε να το τακτοποιήσεις ευκολότερα. Χωρίς πολύ κόπο, έτσι; Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς σήμερα πρόκειται αυτές να έχουν θετική εξέλιξη. Δέξου το feedback που σου γίνεται.
DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις κάποια μικρή εκδρομή, προκειμένου να ξεφύγεις- έστω και για λίγο. Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξουν νέες δουλειές. Μην είσαι αρνητικός, καθώς αν τα πας καλά, τότε σίγουρα θα ενισχύσεις την εικόνα σου και θα εδραιωθείς στον χώρο που κινείσαι. Μην αφήσεις τη μέρα να πάει χαμένη γενικώς.
Ιχθύες
DO’S: Επειδή θέλεις να πεις πολλά- και ειδικά στα ερωτικά- άρπαξε τις ευκαιρίες που σου παρέχει η σημερινή μέρα, λοιπόν, για να το κάνεις αυτό. Έτσι θα έρθεις πιο κοντά με τους απέναντι- και με το ταίρι σου, αν έχεις! Αν πάλι είσαι ελεύθερος, έρχονται νέες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες! Είδες; Σιγά μην σε άφηνα παραπονεμένο. Πες αυτά που θες.
DON’TS: Μην αφήνεις άλλο στον «πάγο» σχέσεις που δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Μην αγχώνεσαι πολύ ούτε για τις συζητήσεις που κάνεις, αλλά ούτε και για τα οικονομικά σου, καθώς και τα δυο πρόκειται να εξελιχθούν αρκετά καλά. Η εύνοια υπάρχει. Τι μένει λοιπόν; Να βάλεις κι εσύ λίγο το χεράκι σου φυσικά!
