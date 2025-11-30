magazin
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Εβδομαδιαία 30 Νοεμβρίου 2025 | 13:22
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας [30.11 – 06.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μπορείς να χαμογελάσεις, καθώς πρόκειται για μια χαλαρή και ανάλαφρη εβδομάδα. Καιρός ήταν, σωστά; Φρόντισε λοιπόν να επικεντρωθείς στα θετικά, γιατί αλλιώς κάπου θα βρεις να στραβώσεις και δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Βρες τρόπους να εξελιχθείς- π.χ. μέσω σπουδών ή ταξιδιών. Εστίασε και στην αυτοφροντίδα σου.

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος για τέτοιες κινήσεις. Μη μένεις κοντά σε οτιδήποτε σε βαραίνει ή σε κουράζει. Μη διστάσεις να δώσεις τα χέρια σε κάποια συμφωνία ή και να περάσεις στην ενεργό δράση υλοποιώντας πολλά από τα σχέδια που έκανες το προηγούμενο διάστημα. Μην κλείνεσαι πια στον εαυτό σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις. Κοινώς κλείσου στον εαυτό σου, δεν θα πάθεις και κάτι! Αντιθέτως θα μπορέσεις να μαζέψεις τις δυνάμεις σου, αλλά και να χαλαρώσεις. Διπλό το όφελος. Επικεντρώσου στα οικονομικά, καθώς αν τα φέρεις σε μια ίσια γραμμή, τότε μόνο θα μπορέσεις να νιώσεις πιο safe. Προετοιμάσου για τα πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

DON’TS: Μην αγνοείς να δεις τι αξίζεις ή αν παίρνεις τόσα όσα δίνεις.  Επομένως μη διστάσεις να κλείσεις φαύλους κύκλους ή και να ξεκόψεις με άτομα που σε πληρώνουν ξανά και ξανά. Στα ερωτικά, μην αρκείσαι στο bare minimum, γιατί κι αυτό έχει ένα ταβάνι! Μη φοβάσαι να μιλήσεις ανοιχτά για τις ανασφάλειες που έχεις, ώστε να αντιμετωπιστούν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάει καιρός από τότε που ξεκίνησες να παρατηρείς πως συμβαίνουν πολλά και διάφορα εις βάρος σου κι εσύ δεν λες κουβέντα. Θες από φίλους; Θες από συναδέλφους και γνωστούς; Όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Αποφάσισε λοιπόν πως ήρθε η ώρα να τους βάλεις όλους αυτούς στη θέση τους με το να απαντήσεις στα άσχημα που βλέπεις.

DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός. Άρα μη λες πράγματα που δεν ισχύουν, απλά και μόνο για να υποστηρίξεις τις θέσεις σου. Όποιος θέλει να σε πιστέψει, θα σε πιστέψει χωρίς πολλά πολλά, σωστά; Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να φοβηθείς τις πιο δύσκολες συζητήσεις που φέρνει αυτό το διάστημα. Μην είσαι ούτε τόσο νευρικός γενικώς.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα και βρες τους λύσεις, καθώς πάει καιρός από τότε που ασχολήθηκες ουσιωδώς με αυτά, δεν συμφωνείς; Τακτοποίησε λοιπόν τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Μείνε πιστός στο πρόγραμμα και στα ραντεβού που έχεις προγραμματίσει για να μην χαλάσεις την εικόνα σου.

DON’TS: Μην αγνοείς το σώμα και την υγεία σου, γιατί σου κουνάνε κόκκινο πανί! Μην αφήνεις την κούραση και το άγχος που έχεις συσσωρεύσει να σε κάνουν να κλείνεσαι στον εαυτό σου και να μη λες κουβέντα. Καλά όχι ότι πριν έλεγες πολλά, αλλά ψιλοκατάλαβες νομίζω! Στα ερωτικά, μην ψάχνεσαι, αν δεν ξέρεις ούτε εσύ ο ίδιος τι ακριβώς ζητάς.

Λέων

Λέων

DO’S: Χαλάρωσε και πάρε μια ανάσα, καθώς πρόκειται για μια χαλαρή εβδομάδα. Επικεντρώσου στα πράγματα με τα οποία σου αρέσει να ασχολείσαι. Κάνε δημιουργικά σχέδια και πλάνα. Αν κάποιοι από τους στόχους σου δεν αποτελούν προτεραιότητά σου πια, τότε αστούς στην άκρη. Πάρε έμπνευση από το παραμικρό που περνάει από δίπλα σου.

DON’TS: Μη μένεις δίπλα σε ανθρώπους που είναι απλά ένας αριθμός. Δεν έχουν κάτι να σου δώσουν, δηλαδή, καθώς ούτε στα μισά από τα ζόρια σου δεν είναι εκεί! Ξέρεις πόσοι περιμένουν για μια θέση; Σκέψου αυτό λοιπόν και μην σκας! Αντιθέτως μη διστάσεις να δώσεις το κάτι παραπάνω σε αυτούς που σε έχουν κορώνα στο κεφάλι τους, έτσι;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε στην οικογένεια- μοίρασε ευθύνες από κοινού- αλλά και στα συναισθήματά σου- ανάλυσέ τα με μεγάλη προσοχή. Παράλληλα, πρέπει να εστιάσεις και στο σπίτι όμως, καθώς μπορείς να κάνεις κάποιες μικρές αλλαγές εκεί, οι οποίες θα το κάνουν λίγο πιο ζεστό. Αυτό σε βοηθάει στο να περνάς περισσότερο χρόνο εκεί και να χαλαρώνεις.

DON’TS: Μην εστιάζεις μόνο στις υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της δουλειάς, γιατί έτσι – άθελά σου – θυσιάζεις την ερωτική σου ζωή. Αν είσαι ελεύθερος, θα παραμείνεις ελεύθερος. Αν όμως δεν είσαι, ετοιμάσου να ακούσεις γκρίνια από το αμόρε. Μην πας εκεί που ακούς πολλά κεράσια, γιατί δε θα λάβεις ούτε τα μισά. Εγώ απλά το αναφέρω, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μπορείς να χαλαρώσεις. Έπειτα μπορείς να επιδοθείς σε αμέτρητες επικοινωνίες και να ανταλλάξεις ιδέες και απόψεις, καθώς η αλήθεια είναι πως νιώθεις αρκετά εξωστρεφής. Και πολύ καλά κάνεις, έτσι; Ξεκίνα την εκμάθηση κάτι καινούργιου, όπως χόμπι, ξένης γλώσσας ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Διοργάνωσε κάποια μικρή απόδραση.

DON’TS: Μην αγνοείς τις καταστάσεις που εκκρεμούν- ειδικά αν σχετίζονται με σπουδές ή τον νόμο. Είπαμε καλή η καλοπέραση, αλλά κάπου ώπα, σωστά; Μην πέσεις στην παγίδα του overthinking ή του καλύπτω όσα περισσότερα μπορώ τώρα, γιατί δεν ξέρεις για μετά. Ξέρεις! Θα τα κάνεις μαντάρα! Μη φοβάσαι να ονειρευτείς σχετικά με το μέλλον.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά για να νιώσεις πιο ασφαλής. Δηλαδή περιόρισε τα έξοδα- κάνε οικονομία!- και αύξησε τα έσοδα με το να ψαχτείς για κάποιο έξτρα εισόδημα. Μπορείς να καταφέρεις αυτά που βάζεις ως στόχο. Το αν το πιστεύουν οι άλλοι σε νοιάζει; Ναι! Άρα κάνε ό,τι μπορείς για να τους κλείσεις το στόμα και να μην μπορούν να λένε!

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανένα να σε κουράζει και να σε βαραίνει. Υπάρχουν κάποιοι που σου «τραβάνε» όλη την ενέργεια, μη διστάσεις λοιπόν να ξεκόψεις από δαύτους. Στα ερωτικά, μην πέφτεις με τα μούτρα μεν, μην είσαι αρνητικός στις καινούργιες γνωριμίες δε. Ταυτόχρονα, μη φοβάσαι να μιλήσεις ανοιχτά για αυτά που σε απασχολούν.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ευνοϊκή θέση της Αφροδίτης προς όφελός σου. Μπορείς να γίνεις κοινωνικός. Μπορείς να είσαι ανοιχτός στις προτάσεις που σου γίνονται. Μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να ασχοληθείς με όσα σε ενδιαφέρουν. Μπορώ να κάνω ολόκληρη λίστα, αλλά το θέμα είναι εσύ με τι θες να καταπιαστείς αυτή την εβδομάδα;

DON’TS: Μη διστάσεις να πεις κατά μούτρα, εκεί που πρέπει, πως μέχρι εδώ ήταν οι αλληλεπιδράσεις σας και τέλος! Από το να σκάσεις εσύ, προτιμότερο αυτό. Γνώμη μου! Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις χάσει την ταυτότητά σου το τελευταίο διάστημα, γιατί ισχύει και το ξέρεις. Κάνε κάτι γι’ αυτό! Μην περιμένεις να γίνουν όλα από μόνα τους!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε αποστάσεις και μείνε λίγο μόνος, εσύ κι ο εαυτός σου. Γιατί; Γιατί έτσι όχι μόνο θα ηρεμήσεις, αλλά θα βάλεις τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά. Αν συνειδητοποιήσεις ότι κάποιες επαφές πρέπει να κοπούν για το καλό σου, τότε απλά προχώρα σε αυτό. Υπάρχει λόγος να το καθυστερείς; Κάνε τώρα τις αλλαγές που τόσο καιρό επιθυμείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να δουλεύεις τόσο. Πρέπει απλά να δουλέψεις με πρόγραμμα, ανανεωμένο σύστημα και με τρόπο- όχι κόπο! Μην τα κρατάς όλα μέσα σου. Στα ερωτικά, μην περιμένεις κάτι φυσιολογικό, καθώς ή με κλειστό χαρακτήρα θα μπλέξεις ή ξανά με πρώην. Αφού δε μαθαίνεις από τα λάθη σου, αυτά γίνονται!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Έλα σε επαφή με πολύ κόσμο, μιας και που έχεις ανάγκη να νιώσεις πιο κοντά στους απέναντι. Μπορείς, ας πούμε, να βρεθείς λίγο πιο συχνά με τους φίλους σου, καθώς είναι τα άτομα που σε καταλαβαίνουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Συζήτησε μαζί τους αυτά που σε απασχολούν, διότι μπορεί να σου βρουν και κάποια λύση, γιατί όχι;

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες. Αν κάποια από αυτές δεν εξελιχθεί σε φλερτ, μπορεί να σε ωφελήσει επαγγελματικά. Χαμένος δεν θα βγεις! Μην αναβάλλεις τη διαδικασία του να σκεφτείς λίγο καλύτερα το μέλλον και τα όνειρά σου. Μη διστάσεις λοιπόν να διώξεις τα άτομα που δεν έχουν θέση εκεί, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος γενικά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα κοινωνικά. Δες αν ο τρόπος που σε βλέπουν οι άλλοι αντικατοπτρίζει τις πράξεις σου. Κοινώς ασχολήσου με την εικόνα και τη φήμη σου. Κάνε πράγματα που μπορούν να σε ανεβάσουν στα μάτια των άλλων, ώστε να αναγνωριστεί η αξία σου, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο που να θες περισσότερο!

DON’TS: Μη βασίζεσαι σε αυτά που λένε ή πιστεύουν οι άλλοι για να πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου. Προσωπική άποψη ή κριτική σκέψη δεν έχεις; Μη φοβάσαι να προχωρήσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα επαγγελματικά, γιατί είναι ένας τομέας που βάλλεται από πολλή ένταση αυτό το διάστημα. Όμως μη θυσιάζεις τον έρωτα για χάρη της δουλειάς!

