DO’S: Μπορείς να χαμογελάσεις, καθώς πρόκειται για μια χαλαρή και ανάλαφρη εβδομάδα. Καιρός ήταν, σωστά; Φρόντισε λοιπόν να επικεντρωθείς στα θετικά, γιατί αλλιώς κάπου θα βρεις να στραβώσεις και δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Βρες τρόπους να εξελιχθείς- π.χ. μέσω σπουδών ή ταξιδιών. Εστίασε και στην αυτοφροντίδα σου.

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος για τέτοιες κινήσεις. Μη μένεις κοντά σε οτιδήποτε σε βαραίνει ή σε κουράζει. Μη διστάσεις να δώσεις τα χέρια σε κάποια συμφωνία ή και να περάσεις στην ενεργό δράση υλοποιώντας πολλά από τα σχέδια που έκανες το προηγούμενο διάστημα. Μην κλείνεσαι πια στον εαυτό σου.