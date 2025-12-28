DO’S: Αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, είναι να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να δεις αν αντέχεις να κάνεις το επόμενο βήμα. Απόφυγε να τις υπερεκτιμήσεις. Πρέπει να αποφύγεις και τη βιασύνη, έτσι; Σαν να μαζεύτηκαν πολλά που πρέπει να αποφύγεις να κάνεις. Δες καθαρά τι παίζεται γύρω σου πριν λάβεις δράση.

DON’TS: Μην είσαι απότομος ή και βιαστικός στις κινήσεις σου. Κυρίως, όμως, όχι στις αποφάσεις που παίρνεις. Μην είσαι υπερβολικός στον τρόπος σου, γιατί διογκώνεις τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Παράλληλα, μην αφήνεις την κρίση σου να θολώνει εξαιτίας όσων νιώθεις ή όσων μπορεί να συμβαίνουν στον χώρο του σπιτιού σου.