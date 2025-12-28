magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.12.2025]
Ημερήσια 28 Δεκεμβρίου 2025

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

]Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, είναι να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να δεις αν αντέχεις να κάνεις το επόμενο βήμα. Απόφυγε να τις υπερεκτιμήσεις. Πρέπει να αποφύγεις και τη βιασύνη, έτσι; Σαν να μαζεύτηκαν πολλά που πρέπει να αποφύγεις να κάνεις. Δες καθαρά τι παίζεται γύρω σου πριν λάβεις δράση.

DON’TS: Μην είσαι απότομος ή και βιαστικός στις κινήσεις σου. Κυρίως, όμως, όχι στις αποφάσεις που παίρνεις. Μην είσαι υπερβολικός στον τρόπος σου, γιατί διογκώνεις τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Παράλληλα, μην αφήνεις την κρίση σου να θολώνει εξαιτίας όσων νιώθεις ή όσων μπορεί να συμβαίνουν στον χώρο του σπιτιού σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Είσαι κουρασμένος. Πέφτει ένταση κι από τη δουλειά. Καταλαβαίνω, άνθρωπος είσαι και λύγισες! Νοτ… Το’χεις! Αν έχεις φτάσει στα όριά σου με ορισμένες καταστάσεις, τότε μπορείς να πεις καθαρά αυτά που σε ενοχλούν, ώστε να ξεθυμάνεις. Απλά χωρίς να παρασυρθείς και να πεις πράγματα που εν τέλει δεν πρέπει. Κοινώς κράτησε τους τύπους.

DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε επιθετικός, αλλά ούτε και απόλυτος στην προσπάθειά σου να υποστηρίξεις τον εαυτό και τις απόψεις σου, γιατί έτσι θα χαθεί όλη η μαγεία του υγιούς διαλόγου, σωστά; Έτσι λέμε τώρα! Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις κάποιες αποστάσεις, έτσι ώστε να ξεκουραστείς λίγο. Το προτείνω ανεπιφύλακτα! Μην παρασύρεσαι γενικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρόσεχε το κλίμα και μέσα στην παρέα, αλλά και μέσα στο εργασιακό σου περιβάλλον, καθώς τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Be alert, λοιπόν. Αν θέλεις να μιλήσεις και να μοιραστείς τα προσωπικά σου θέματα, να ξέρεις πως μπορείς. Μπορείς, απλά με ένα μέτρο, έτσι; Απόφυγε να έρθεις σε δύσκολη θέση από τις απαντήσεις που θα πάρεις.

DON’TS: Είπαμε να εκφραστείς άνετα μεν, όχι να αρχίσεις τις μπηχτές και τα καρφιά δε. Όταν ξεκινάς, δεν ξέρεις να σταματάς! Δες το λίγο αυτό γενικώς! Μην είσαι απρόσεκτος, λοιπόν, στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, γιατί μπορεί να αλλάξεις τα πράγματα κατά σου τελικά! Δεν θέλουμε να δημιουργήσεις αρνητικές εντυπώσεις! Πώς το λένε πιο απλά;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν θέλεις να αποφύγεις τους καβγάδες ή και τις αντιπαραθέσεις, τότε πρόσεχε το πως φέρεσαι. Δεν μπορείς να τα ρίχνεις όλα στους άλλους πάντα, έτσι; Απόφυγε να γίνεις έξω φρενών με όποιον τολμήσει να σου επισημάνει το ότι γίνεσαι λίγο (πολύ!) υπερβολικός όσον αφορά τα συναισθήματά σου, γιατί- μεταξύ μας- είσαι και πολύ μάλιστα!

DON’TS: Είναι η ατμόσφαιρα έντονη, δεν έχεις κι εσύ υπομονή και ψυχραιμία να διαχειριστείς τα διάφορα, ήρθε κι έδεσε το γλυκό λοιπόν! Αυτό το mood επικρατεί τόσο σε επαγγελματικά, όσο και σε ερωτικά. Όρεξη που την έχεις χρονιάρες μέρες! Μην είσαι απρόσεκτος στα λόγια που χρησιμοποιείς, λοιπόν, γιατί μπορεί να κάνεις τα πράγματα χειρότερα!

Λέων

Λέων

DO’S: Είναι πολλά αυτά που θέλεις να πεις μεν, αλλά αν το κάνεις με τρόπο βιαστικό ή και νευρικό, οι άλλοι δεν θα μπορέσουν να σε καταλάβουν, άρα και δεν θα μάθεις όσα θες, αλλά και ορισμένοι θα σε παρεξηγήσουν. Θέλω να είσαι γενικώς προσεκτικός ως προς τις κινήσεις σου, γιατί ακόμα και οι μικροτραυματισμοί δεν είναι παίξε- γέλασε τώρα, έτσι;

DON’TS: Το ξέρω πως θέλεις να μιλήσεις- ή μάλλον να φωνάξεις- για όλα αυτά που σε ανάγκασαν να κάνεις πίσω και να τα παραχωρήσεις σε άλλους ή για τα οποία αδικήθηκες, αλλά προσπάθησε έστω να μην το κάνεις με τρόπο παρορμητικό ή και έντονο. Μην υποκινήσεις συζητήσεις, μόνο για να κάνεις τον χαμό, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι άβολο.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διεκδίκησε όλα αυτά που θες, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, δεν πρόκειται να σου χαριστεί κανείς, έτσι; Ειδικά στα ερωτικά, πρέπει να γίνεις πιο διεκδικητικός. Ωστόσο υπάρχει μια παγίδα. Πρέπει να αποφύγεις να το κάνεις με τρόπο που θα δημιουργήσει εντάσεις, καβγάδες ή περίεργες συζητήσεις. Δεν έχεις ανάγκη από τέτοιου είδους σουσού.

DON’TS: Μη γίνεις άμεσος κι έντονος στις απαντήσεις που δίνεις, απλά και μόνο επειδή σήμερα αποφάσισαν να ξυπνήσουν τα συναισθήματά σου. Μην κάνεις περίεργα έως και άσχημα σχόλια για πράγματα που δεν σου αρέσουν, όσο κι αν δυσφορείς. Μην χάνεις ούτε το μέτρο, αλλά ούτε και τις ισορροπίες σου, γιατί το πράγμα δεν θα πάει και τόσο καλά!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να διαχωρίσεις τόσο τις καταστάσεις γύρω σου, όσο, όμως, και τη θέση σου μέσα σε αυτές. Προτίμησε να κινηθείς πιο αυτόνομα σήμερα, καθώς η μέρα το σηκώνει. Πάρε ρίσκα μεν, απόφυγε την παρορμητική συμπεριφορά δε. Βούτηξε καλά τη γλώσσα στον εγκέφαλό σου, προτού να μιλήσεις, για να πάει καλά η μέρα σου γενικώς!

DON’TS: Μην χάσεις τις ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, επειδή επικρατεί μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Μην ξεφεύγεις τόσο εύκολα, νομίζοντας πως αν δεν το κάνεις εσύ, θα προλάβουν να το κάνουν οι άλλοι. Κόντρες κάνεις; Εντάξει δεν είπαμε να αφήσεις τους άλλους να πατήσουν τα όριά σου. Μη γίνεσαι απότομος στις αντιδράσεις σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, καθώς η ατμόσφαιρα είναι περίεργη και κουβαλάει κι ένταση από πάνω. Όλα τα είχαμε… Αν ζητηθεί η γνώμη σου, εξέφρασέ την, απλά αποφεύγοντας να το κάνεις με ένταση και πάθος. Ειδικά αν πρόκειται να το κάνεις σε άτομα που δεν συμπαθείς πολύ, καθώς εκεί σου είναι εύκολο το να ξεφύγεις.

DON’TS: Μην κινείσαι παρορμητικά ή και έντονα, γιατί αυτή σου η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, μέχρι και επικούς καβγάδες, κάτι που δεν νομίζω πως μπορείς να κατανοήσεις εξαρχής. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην κινηθείς απόλυτα ή και με ένταση, γιατί τότε θα χάσεις και το δίκιο σου μαζί- το μόνο σίγουρο!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα προτίμησε να χαλαρώσεις και να οργανωθείς. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποιες bold κινήσεις στο άμεσο μέλλον. Εκεί πρέπει να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να υπολογίσεις καλά τις συνέπειες όσων κάνεις, για να μην βρεθείς προ εκπλήξεως αύριο- μεθαύριο. Κάνε μόνο αυτά που θες χωρίς να σε νοιάζει να αποδείξεις κάτι.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός λόγω του ότι αυτά που νιώθεις είναι έντονα. Μη γίνεσαι παρορμητικός ούτε στον τρόπο με τον οποίο τα εκφράζεις, ούτε και στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι όσον αφορά τα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην τα αναλαμβάνεις όλα εσύ, γιατί μετά δεν θα μπορέσεις να τα φέρεις εις πέρας και κρίμα είναι τόσο κόπος, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσοχή απαιτεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα γύρω σου σήμερα, γιατί εύκολα μπορεί να πέσεις σε κάποια αχρείαστη πλάνη. Διαχειρίσου επίσης με προσοχή, αλλά και με υπομονή τα διάφορα που συμβαίνουν στο σπίτι. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις σωστά και με υπομονή αυτά που θες, για να  γίνουν κατανοητά, έτσι;

DON’TS: Μην αφήνεις την υπερένταση που έχεις, να σε ωθεί στο να βλέπεις υπερβολικά τα πράγματα γύρω σου. Μη βιάζεσαι να εξελίξεις κάποιες προσωπικές σου υποθέσεις, γιατί κι αυτό με την σειρά του μπορεί να σε κάνει νευρικό κι έντονο. Μην ξεφεύγεις στις συζητήσεις που κάνεις, απλά και μόνο επειδή θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Είναι λόγος αυτός τώρα;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Χαμήλωσε τα στάνταρ και τις απαιτήσεις που έχεις από ορισμένα άτομα. Ειδικά αν σου έχουν αποδείξει πως δεν το αξίζουν. Μήπως να προτιμήσεις να πάρεις αποστάσεις από αυτούς τους περίεργους σήμερα και να ξεκουραστείς; Λέω τώρα εγώ! Έτσι, πάντως, θα καθαρίσεις το μυαλό σου και θα μαζέψεις και δυνάμεις. Θα βγεις διπλά κερδισμένος.

DON’TS: Το ότι εντυπωσιάζεσαι από το πόσο χαμηλά μπορούν να πέσουν ορισμένοι, δεν σημαίνει πως είναι ΟΚ το να μιλήσεις ωμά, έξω από τα δόντια, όντας και έντονος. Στα επαγγελματικά, επίσης το ότι είσαι στο όριο με την κακή συνεννόηση που επικρατεί, δεν είναι λόγος, για να βάλεις τις φωνές, έτσι; Μην αφήσεις την κούραση να σε κάνει απότομο.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σταμάτα πια να θεωρείς πως όλοι σου πάνε κόντρα. Αν αυτό, τώρα, όντως ισχύει, τότε προτίμησε να πάρεις απόσταση από αυτούς. Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου. Με λίγα λόγια, κόψε τα περιττά έξοδα και τις αχρείαστες σπατάλες! Στα ερωτικά, πρέπει να περιορίσεις λίγο τη ζήλεια σου, γιατί αυτή οδηγεί σε εκρήξεις- επίσης αχρείαστες!

DON’TS: Μην αφήσεις την έντονη ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα να ξυπνήσει τις ανασφάλειες που έχεις προσπαθήσει πολύ να αντιμετωπίσεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός ούτε στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς, ούτε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι ορισμένες καταστάσεις γύρω σου. Μην παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, αφού δεν το’ χεις.

