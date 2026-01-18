Tο Σάββατο, ξεκίνησε εξέγερση σε τρεις φυλακές στη Γουατεμάλα και το υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει ότι έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλα για να ανακτήσει τον έλεγχο. Η κύρια ειδοποίηση προήλθε από τη φυλακή Renovación 1 στην Escuintla, όπου παρατηρήθηκαν στήλες καπνού που προκλήθηκαν από πυρκαγιά μέσα στη φυλακή.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι συγγενείς των κρατουμένων της προαναφερθείσας φυλακής μπλόκαραν τον δρόμο για να εμποδίσουν τη διέλευση των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα πυρπολήθηκε στον δρόμο προς τη φυλακή, ως μέρος των επεισοδίων που προκάλεσαν οι κρατούμενοι μέσα στη φυλακή. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιστατικά στο Κέντρο Πρόληψης για Άνδρες στη Ζώνη 18, καθώς και στις φυλακές Fraijanes και Cantel, στο Quetzaltenango.

H Γουατεμάλα δεν θα συνάψει συμφωνία με την Barrio 18, λέει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν θα συνάψει συμφωνία» με τους ηγέτες της συμμορίας Barrio 18, οι οποίοι διοργανώνουν ταυτόχρονες ταραχές σε τρεις φυλακές της χώρας, όπου κρατούν 46 υπαλλήλους του σωφρονιστικού συστήματος ως όμηρους, ως μέσο πίεσης για να ανακτήσουν τα προνόμιά τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι όλοι οι διοικητικοί χώροι του Renovation 1 πυρπολήθηκαν. Προσθέτει ότι πραγματοποιήθηκε πτήση πάνω από τις τρεις φυλακές για να εκτιμηθεί η κατάσταση, να γίνουν γνωστές οι απαιτήσεις των κρατουμένων και η κατάσταση των ομήρων.

Ο υπουργός δήλωσε ότι έχουν γνώση ενός σχεδίου για επίθεση κατά των δυνάμεων ασφαλείας και για την απελευθέρωση του ηγέτη της συμμορίας Barrio 18. Για τους παραπάνω λόγους, έχουν ενισχύσει την ασφάλεια στις φυλακές και δήλωσαν ότι θα ανακτήσουν τον έλεγχο και, αν χρειαστεί, θα εισέλθουν με τη δύναμη του κράτους.