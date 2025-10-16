newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Γουατεμάλα: Η απόδραση 20 κακοποιών της Barrio 18 πυροδοτεί πολιτική κρίση με αποπομπές υπουργών
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025

Γουατεμάλα: Η απόδραση 20 κακοποιών της Barrio 18 πυροδοτεί πολιτική κρίση με αποπομπές υπουργών

Η απόδραση φυλακισμένων μελών της Barrio 18 στη Γουατεμάλα, η οποία χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από τις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε ενώ ο πρόεδρος της χώρας βρισκόταν στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Η απόδραση 20 «εξαιρετικά επικίνδυνων» μελών συμμορίας που κρατούνταν σε φυλακή της Γουατεμάλας πυροδότησε πολιτική κρίση στην κεντροαμερικανική χώρα, που οδήγησε χθες Τετάρτη στην αποπομπή του υπουργού Εσωτερικών (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραπετών).

«Αποφάσισα να προχωρήσω σε αλλαγές στην ομάδα που είχε αναλάβει καθήκοντα ως προς την ασφάλεια» και «αποδέχθηκα την παραίτηση του Φρανσίσκο Χιμένες από τη θέση του υπουργού Εσωτερικών», όπως και αυτές δυο υφυπουργών, τόνισε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματός του.

«Θεωρώ πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση για την κυβέρνηση ως τώρα»

Η απόδραση φυλακισμένων μελών της Barrio 18, η οποία χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από τις ΗΠΑ, που πλέον έχουν εγγράψει τη συμμορία αυτή στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων, αποκαλύφθηκε την Κυριακή, ενώ ο αρχηγός του κράτους βρισκόταν στο εξωτερικό, έκανε περιοδεία στην Ευρώπη.

Υψώθηκαν φωνές στη χώρα καταγγέλλοντας την απραξία της κυβέρνησης έναντι της εγκληματικότητας.

«Θεωρώ πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση για την κυβέρνηση ως τώρα (…) καθώς στα μάτια των ΗΠΑ, 20 τρομοκράτες διαφεύγουν», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γουατεμαλτέκος συνταγματολόγος Eδγαρ Ορτίς.

Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα φύλαξης στις φυλακές και στα σύνορα με το Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και το Μεξικό, ενώ η κυβέρνηση υπόσχεται αμοιβές για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη των φυγάδων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει τεθεί ξανά υπό κράτηση παρά μόνο ένας.

«Νομίζω ότι η κρίση επιτάθηκε εξαιτίας της απουσίας του προέδρου. Πέρασαν 48 ώρες προτού υπάρξει προεδρική δήλωση για μια κρίση τέτοιου μεγέθους», παρατήρησε ο κ. Ορτίς.

Eπειτα από την απόδραση, «η αντίληψη της ανασφάλειας, ήδη υψηλή, θα αυξηθεί», υπερθεμάτισε στο AFP ο αναλυτής Φρανσίσκο Κεσάδα του εθνικού κέντρου οικονομικών μελετών (CIEN).

Διεκδικούν τον έλεγχο

Ο κ. Αρέβαλο εξήγγειλε την ανέγερση φυλακής υψίστης ασφαλείας, προορισμένης να υποδεχτεί ως και 2.000 μέλη συμμοριών. «Η ασφάλεια της Γουατεμάλας είναι ζωτικής σημασίας και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», εξήγησε.

Οι αντίπαλες συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha, που έχουν πλέον χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την Ουάσιγκτον, διεκδικούν τον έλεγχο τομέων της Γουατεμάλας, όπου επιδίδονται σε εκβιάσεις για να αποσπούν χρήματα από εμπόρους, μεταφορείς κι άλλους πολίτες — αν οι στόχοι τους αρνηθούν να πληρώσουν, συχνά δολοφονούνται. Δρουν επίσης σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ο δείκτης των φόνων αυξήθηκε από τις 16,1 ανά 100.000 κατοίκους το 2024 στις 17,65 το τρέχον έτος – πρόκειται για επίπεδο διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου –, σύμφωνα με το CIEN.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Stream newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
