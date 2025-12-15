newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Φονικές συγκρούσεις στη Γουατεμάλα μεταξύ κατοίκων
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025 | 07:14

Φονικές συγκρούσεις στη Γουατεμάλα μεταξύ κατοίκων

Η κυβέρνηση στη Γουατεμάλα έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και κατηγόρησε εγκληματικές οργανώσεις πως υποκινούν τη βία στην περιοχή και διέπραξαν επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων

Σύνταξη
Συγκρούσεις σε περιοχή όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες, στη δυτική Γουατεμάλα, με φόντο διένεξη για την κυριότητα εδαφών, στοίχισαν τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους προχθές Σάββατο–πέντε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεκατρείς σύμφωνα με τον δήμαρχο μιας από τις κοινότητες της περιοχής, που επέρριψε την ευθύνη στις ένοπλες δυνάμεις.

Η κυβέρνηση έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και κατηγόρησε εγκληματικές οργανώσεις πως υποκινούν τη βία στην περιοχή και διέπραξαν επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων εναντίον στοιχείων του στρατού.

Όμως ο Μανουέλ Γουαρτσάχ, δήμαρχος στην κοινότητα Ναουαλά, έκανε λόγο για 13 νεκρούς, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον στρατό. «Δεκατρείς άνθρωποι δολοφονήθηκαν βάρβαρα σε ενέδρα που έστησαν ο στρατός (…) και κάτοικοι στη Σάντα Καταρίνα Ισταουακάν», αντίπαλη κοινότητα, κατήγγειλε ο αιρετός.

Ο δήμαρχος του χωριού Ναουαλά είχε αρχικά κάνει λόγο για «τέσσερις νεκρούς, έξι αγνοούμενους και πάνω από εκατό τραυματίες».

Το υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του αναφέρθηκε σε «ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες» αντίπαλων κοινοτήτων, όπου κατοικούν κατά πλειονότητα αυτόχθονες Μάγια.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αυτού, διευκρίνισε σε βίντεο που διένειμε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή υπέστη επίσης επίθεση με «ισχυρά πυροβόλα όπλα», με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά στρατιωτικοί, ανάμεσά τους τρεις σοβαρά.

Διένεξη για την ιδιοκτησία εκτάσεων ανάμεσα σε κατοίκους δυο χωριών όπου ζουν κοινότητες αυτοχθόνων Μάγια διαρκεί πάνω από εκατό χρόνια κι έχει προκαλέσει επανειλημμένα αιματηρά επεισόδια.

Στα τέλη του 2021, δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, είχαν δολοφονηθεί στο χωριό Τσικίς, δίπλα στο Ναουαλά, ωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση πολιορκίας στην περιοχή.

Τον Μάιο του 2020, έπειτα από κλιμάκωση της βίας στην περιοχή, η προεδρία είχε ήδη κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κι είχε αποπειραθεί να προωθήσει διάλογο μεταξύ κοινοτήτων, εγχείρημα που χαρακτηρίστηκε «αποτυχία» από κατοίκους στη Σάντα Καταρίνα Ισταουακάν.

Στη Γουατεμάλα οι κοινότητες των αυτοχθόνων, που είναι στην πλειονότητά τους βυθισμένοι στη φτώχεια, αποτελούν πάνω από το 40% των σχεδόν 19 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Πρόβλημα στο Κρεμλίνο 15.12.25

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα
Το Λονδίνο στο επίκεντρο 15.12.25

Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μόνιμη στέγη, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε προσωρινά καταλύματα και ένα κράτος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια κρίση με δομικές αιτίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»
Ανήσυχες συμμαχίες 15.12.25

«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»

Γιατί η Δανία ανησυχεί πλέον περισσότερο για τη συμμαχική αξιοπιστία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά για την επιθετικότητα της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χιλή: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς ανοίγει ξανά πληγές της δικτατορίας του Πινοτσέτ
Ξυπνούν φαντάσματα 15.12.25

Ενας υμνητής του Πινοτσέτ πρόεδρος της Χιλής

Η νίκη του ακροδεξιού Καστ, που θα αναλάβει επόμενος πρόεδρος της Χιλής, ξαναζωντανεύει τα φαντάσματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη χώρα που παραμένει σημαδεμένη από το αιματηρό παρελθόν της.

Σύνταξη
Μαρόκο: «Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς από ξαφνικές πλημμύρες
Μαρόκο 15.12.25

«Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς

«Πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε διάστημα «μιας ώρας», στη Σάφι του Μαρόκου, προκάλεσαν «εξαιρετικές» πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους

Σύνταξη
Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ
Τεχεράνη 15.12.25

Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά

«Υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του ηγέτη» Χαμενεΐ, το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, «πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης».

Σύνταξη
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
Culture Live 15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα
Το Λονδίνο στο επίκεντρο 15.12.25

Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μόνιμη στέγη, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε προσωρινά καταλύματα και ένα κράτος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια κρίση με δομικές αιτίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»
Ανήσυχες συμμαχίες 15.12.25

«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»

Γιατί η Δανία ανησυχεί πλέον περισσότερο για τη συμμαχική αξιοπιστία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά για την επιθετικότητα της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακρίβεια: Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός
Ακρίβεια 15.12.25

Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός

H ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο» και τα Χριστούγεννα. Το παραδοσιακό τραπέζι φέτος θα είναι ακριβότερο συγκριτικά με πέρυσι έως και 20%. «Βαρύς» ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Shein και Temu: Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα
Ασιατικά e-shops 15.12.25

Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα

Η σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων κυρίως από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, μέσω πλατφορμών όπως η Temu, αλώνει την αγορά

Δήμητρα Σκούφου
Τουρκικά ΜΜΕ: Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν πυραυλική επίθεση της Τουρκίας
Τουρκικά ΜΜΕ 15.12.25

«Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον πύραυλο Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι πλάθουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύνταξη
Χιλή: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς ανοίγει ξανά πληγές της δικτατορίας του Πινοτσέτ
Ξυπνούν φαντάσματα 15.12.25

Ενας υμνητής του Πινοτσέτ πρόεδρος της Χιλής

Η νίκη του ακροδεξιού Καστ, που θα αναλάβει επόμενος πρόεδρος της Χιλής, ξαναζωντανεύει τα φαντάσματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη χώρα που παραμένει σημαδεμένη από το αιματηρό παρελθόν της.

Σύνταξη
Μαρόκο: «Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς από ξαφνικές πλημμύρες
Μαρόκο 15.12.25

«Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς

«Πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε διάστημα «μιας ώρας», στη Σάφι του Μαρόκου, προκάλεσαν «εξαιρετικές» πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους

Σύνταξη
Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ
Τεχεράνη 15.12.25

Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά

«Υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του ηγέτη» Χαμενεΐ, το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, «πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης».

Σύνταξη
