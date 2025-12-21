Τουλάχιστον 12 πτώματα έχουν βρεθεί τις τρεις τελευταίες ημέρες σε μια δασώδη περιοχή στην περιφέρεια της Πόλης της Γουατεμάλας και η κυβέρνηση αποδίδει τα εγκλήματα σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Η Γουατεμάλα μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, ιδίως των Μπάριο 18 και Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13)

Τα πτώματα βρέθηκαν στην άκρη ενός δρόμου, σε μια ζώνη που συχνά οι συμμορίες ξεφορτώνονται τα θύματά τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία και τον τοπικό Τύπο.

Ένας εκπρόσωπος εθελοντών πυροσβεστών, ο Χανς Λέμους, είπε ότι δύο νεκροί βρέθηκαν την Παρασκευή και άλλοι τρεις, καθώς και ανθρώπινα λείψανα, το Σάββατο. Σήμερα, χάρη σε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ανακαλύφθηκαν έξι πτώματα και λείψανα τυλιγμένα σε σεντόνια και τοποθετημένα σε πλαστικούς σάκους.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Al menos 12 cadáveres fueron localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en un aparente caso ligado a las pandillas, informaron este domingo socorristas y el gobierno. Guatemala es azotada por la violencia criminal,… pic.twitter.com/Q0vBzF59CW — Telemetro Reporta (@TReporta) December 21, 2025

Έπειτα από πολλές ώρες, οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν τις έρευνες στην περιοχή και τοποθέτησαν στον δρόμο τα πτώματα, πάνω σε μεταλλικά φορεία, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Για «ανασυγκρότηση» συμμοριών κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικών στη Γουατεμάλα

Σε ένα μήνυμά του προς τα μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι τα εγκλήματα ενδέχεται να συνδέονται με την «ανασυγκρότηση» συμμοριών που «θέλουν να επικρατήσουν σε εδάφη όπου δρουν άλλες εκτός νόμου ομάδες».

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στα τέλη Οκτωβρίου είχαν βρεθεί εννέα πτώματα σε μια θαμνώδη έκταση κάτω από μια γέφυρα στην κοινότητα Παλένσια, κοντά στην πρωτεύουσα.

Η Γουατεμάλα μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, ιδίως των Μπάριο 18 και Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13), που θεωρούνται «τρομοκρατικές» οργανώσεις από τη χώρα αυτή και από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πέρυσι καταγράφονταν στη χώρα 16,1 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, αριθμός υπερδιπλάσιος του παγκόσμιου μέσου όρου.

Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν τα μισά βίαια επεισόδια στη χώρα αποδίδονται σε συμμορίες που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών και σε εκβιασμούς εμπόρων και επιχειρήσεων μεταφορών.