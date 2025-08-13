Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη για την ευθύνη τους στο θάνατο 41 κοριτσιών στην πυρκαγιά του Hogar Seguro Virgen de la Asunción, που συνέβη το 2017 στη Γουατεμάλα. Η δικαστής Ίνγκριντ Βανέσα Σιγουέντες, επικεφαλής του Έβδομου Ποινικού Δικαστηρίου, εξέδωσε την Τρίτη 12 Αυγούστου την απόφαση για επτά πρώην υπαλλήλους για την υπόθεση Hogar Seguro.

Η δίκη ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου 2024, διήρκεσε 19 μήνες και πραγματοποιήθηκαν 121 ακροαματικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Τρίτης, σχετικά με τον θάνατο 41 κοριτσιών στην πυρκαγιά ενός κρατικού καταφυγίου το 2017, μια τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα. Ακτιβιστές ονόμασαν την πυρκαγιά ως «γυναικοκτονίες».

Τα κορίτσια και οι έφηβες πέθαναν στο Hogar Seguro Virgen de la Asunción στις 8 Μαρτίου 2017, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην οποία καταγγέλλουν κακομεταχείριση και υποτιθέμενη σεξουαλική εκμετάλλευση στο κέντρο, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα ανήλικα κορίτσια έβαλαν φωτιά σε στρώματα στο δωμάτιο όπου ήταν κλειδωμένα, αφού προσπάθησαν να δραπετεύσουν. Η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο, δεν μπόρεσαν να βγουν έξω ούτε κάποιος τους άνοιξε να γλιτώσουν, σύμφωνα με το Prensa Libre της Γουατεμάλα.

Σαράντα ένα κορίτσια στη Γουατεμάλα πέθαναν γιατί κανείς δεν άνοιξε την πόρτα να βγουν

Οι επτά πρώην αξιωματούχοι παραμένουν υπό κατ’ οίκον περιορισμό. «Ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα είναι καταδικαστική (…) και θα μπορεί να προσδιοριστεί η ευθύνη του κράτους», δήλωσε στην AFP η Πάουλα Μπάριος, συντονίστρια της ΜΚΟ Mujeres Transformando el Mundo (Γυναίκες που μεταμορφώνουν τον κόσμο), πολιτική ενάγουσα στη δίκη.

Η Μπάριος εξέφρασε την εμπιστοσύνη της ότι η απόφαση θα αποτελέσει «εγγύηση για τη μη επανάληψη» αυτών των γεγονότων και ότι οι 15 επιζώσες και οι συγγενείς των 41 νεκρών θα λάβουν τα κατάλληλα «μέτρα αποκατάστασης» (σ.σ. της βλάβης που υπέστησαν. Αποζημίωση και κρατική μέριμνα).

Τον Μάιο, η Εισαγγελία ζήτησε ποινές φυλάκισης έως και 131 ετών για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, το δικαστήριο επέβαλε ποινές μικρότερες από αυτές που ζητήθηκαν. «Τι υπήρχε στην καρδιά αυτών των ανθρώπων που δεν άκουσαν την κραυγή για βοήθεια, που δεν άνοιξαν την πόρτα όταν τους ζητούσαμε βοήθεια;», δήλωσε στα τέλη Ιουλίου ενώπιον του δικαστηρίου μία από τις επιζώσες.

Η Ρόσα Γκαγιάρντο, ακτιβίστρια που φροντίζει ένα βωμό προς τιμήν των θυμάτων στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας, δήλωσε στο AFP ότι μια καταδίκη θα αποτελούσε «ιστορικό προηγούμενο» για τη χώρα.

#URGENTE 🚨 | La jueza Ingrid Cifuentes ordena al Ministerio Público iniciar una investigación contra el expresidente Jimmy Morales por su posible responsabilidad en el #CasoHogarSeguro. Se ampliará. pic.twitter.com/vXy3ja9Hdo — eP investiga (@eP_investiga) August 12, 2025

Η δικαστής ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην προέδρου της χώρας

Η δικαστής Ίνγκριντ Σιφουέντες έδωσε εντολή στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης να ξεκινήσει έρευνα εναντίον του πρώην προέδρου Τζίμι Μοράλες για την πιθανή ευθύνη του στην υπόθεση.

⚖ 8 años después llegó la justicia. Hoy se dictó sentencia contra 6 acusados en el #CasoHogarSeguro por su responsabilidad durante el incendió en el que 41 niñas perdieron la vida y 15 más quedaron con secuelas. 👇 Aquí las nombramos: pic.twitter.com/8eQxmdiD3c — Agencia Ocote (@AgenciaOcote) August 12, 2025

Η μουδιασμένη αντίδραση συγγενών και επιζωσών μετά την απόφαση