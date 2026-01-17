magazin
DeathList 2026: Τζο Μπάιντεν, Τζούντι Ντεντς και Νόαμ Τσόμσκι στη μακάβρια λίστα των «μελλοθάνατων»
DeathList 2026: Τζο Μπάιντεν, Τζούντι Ντεντς και Νόαμ Τσόμσκι στη μακάβρια λίστα των «μελλοθάνατων»

Μαύρο χιούμορ ή νοσηρός τζόγος η διαβόητη DeathList 2026 επιστρέφει με 25 νέα ηχηρά ονόματα συνεχίζοντας τη νοσηρή και αμφιλεγόμενη παράδοσή της

Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης DeathList για το 2026 φέρνει στο φως μια λίστα 50 προσωπικοτήτων που, σύμφωνα με μια ανώνυμη επιτροπή, είναι ανάμεσα στις πιο πιθανές να πεθάνουν μέσα στο επόμενο 12μηνο.

Στη λίστα φιγουράρουν πολιτικοί, ηθοποιοί και άλλοι διάσημοι με 25 νέες καταχωρήσεις σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις στην ιστορία του θεσμού.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο πρώτος πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ που εισέρχεται στη λίστα μετά τον θάνατο του Τζίμι Κάρτερ στα τέλη του 2024 ενώ η δημοσιογράφος του BBC Εσθέρ Ράντζεν, που δίνει μάχη με καρκίνο του πνεύμονα τελικού σταδίου, είναι στην κορυφή λόγω της υποστήριξής της στην υποβοηθούμενη ευθανασία ενώ ο Νόαμ Τσόμσκι, πατέρας της σύγχρονης γλωσσολογίας, ακριβιστής, και φιλόσοφος παραμένει στη λίστα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που περιόρισε την ομιλία και την κινητικότητά του.

Η μέση ηλικία των φετινών υποψηφίων έχει φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 88 ετών, ενισχύοντας τη θεωρία των δημιουργών για μια «δραστήρια» χρονιά.

Η DeathList, μια από τις πιο πολυσυζητημένες και συχνά κατακριτέες πρωτοβουλίες στον ψηφιακό κόσμο, δημοσιοποίησε την έκδοση για το 2026, προκαλώντας για ακόμη μια φορά κύμα αντιδράσεων.

Η ανώνυμη επιτροπή επιλέγει κάθε χρόνο 50 διασημότητες, βασιζόμενη στην ηλικία, την κατάσταση της υγείας τους και τη δημόσια έκθεσή τους, για να προβλέψει ποιοι δεν θα καταφέρουν να δουν το 2027.

Παρά το βρετανικό μαύρο χιούμορ που την περιβάλλει, η λίστα δέχεται σφοδρή κριτική για την αποανθρωποποίηση της απώλειας και τον συναισθηματικό αντίκτυπο που προκαλεί στους θαυμαστές και τις οικογένειες των προσώπων που αναφέρονται.

Οι δημιουργοί της προειδοποιούν ότι το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά με περισσότερες «επιτυχίες» από την προηγούμενη, καθώς η λίστα έχει ανανεωθεί κατά το ήμισυ.

Οι αυστηροί κανόνες της επιτροπής ορίζουν ότι τα πρόσωπα πρέπει να είναι αρκετά γνωστά ώστε ο θάνατός τους να αποτελέσει είδηση στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μόνο ένα μέρος της λίστας επιτρέπεται να μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος.

Για το 2026, η Εσθέρ Ράντζεν, η 86χρονη εμβληματική τηλεπαρουσιάστρια και ιδρύτρια του Childline, κατέχει την πρώτη θέση.

Η Ράντζεν, η οποία πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα σε τέταρτο στάδιο, έχει γίνει η φωνή της εκστρατείας για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που η επιτροπή αξιολόγησε ως καθοριστικό για την τοποθέτησή της στην κορυφή.

Ακολουθούν ιστορικές μορφές που αποτελούν πλέον «σταθερές» της λίστας, όπως ο 101 ετών Ντικ Βαν Ντάικ, η 102χρονη ηθοποιός Εύα Μαρί Σεν και ο 100χρονος πλέον Ντέιβιντ Ατένμπορο.

Στην ίδια λίστα φιγουράρει ο 96χρονος αστροναύτης Μπαζ Όλντριν -ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη είναι παραμένει ένας από τους ελάχιστους επιζώντες της χρυσής εποχής της NASA- ο σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς και ο πρώην αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, Ακιχίτο, όλοι τους σε προχωρημένη ηλικία που αγγίζει ή ξεπερνά τον έναν αιώνα ζωής.

Η είσοδος του Τζο Μπάιντεν στη λίστα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής έκδοσης.

Ο 84χρονος πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο πρώτος ένοικος του Λευκού Οίκου που συμπεριλαμβάνεται στη DeathList μετά τον Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος παρέμεινε στη λίστα για εννέα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή στα τέλη του 2024.

Η διάγνωση του Μπάιντεν με επιθετικό καρκίνο του προστάτη και μεταστάσεις στα οστά, σε συνδυασμό με την έντονη κόπωση που επιδεικνύει στις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, τον έχουν καταστήσει κεντρικό πρόσωπο της φετινής κατάταξης.

Την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος διανοούμενος Νόαμ Τσόμσκι παραμένει στη λίστα σε ηλικία 98 ετών.

Οι πληροφορίες για την υγεία του παραμένουν ανησυχητικές, καθώς μετά από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, η επικοινωνία του με τον έξω κόσμο έχει περιοριστεί δραματικά, με τη σύζυγό του να διαψεύδει τακτικά φήμες περί θανάτου του που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη λίστα έχει επιπλέον καταχωρηθεί και η μεγάλη κυρία του βρετανικού σινεμά και θέατρου, Τζούντι Ντεντς. Η 91χρονη Dame φιγουράρει για πρώτη φορά στη μακάβρια κατάταξη μετά από τις πρόσφατες εξομολογήσεις της για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, που την ανάγκασε να αποσυρθεί οριστικά από τη μεγάλη οθόνη.

Η Μ του Τζέιμς Μποντ πάσχει από προχωρημένη εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια κατάσταση που έχει καταστήσει την καθημερινότητά της εξαιρετικά εύθραυστη. Η ίδια, σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι δεν μπορεί πια να διαβάσει σενάρια, να δει τους ανθρώπους που κάθονται απέναντί της, ενώ χρειάζεται διαρκή υποστήριξη ακόμη και για τις πιο απλές κινήσεις.

@itvnews Judi tells ITV News she cannot attend events alone because of her age-related macular degeneration (AMD) which affects her eye sight. #itvnews #judidench #ianmckellen #shakepeare #amd ♬ original sound – ITV News

Άλλος ηθοποιός που έκανε μακάβριο ντεμπούτο είναι και ο Γουίλιαμ Σάτνερ, ο αιώνιος «Κυβερνήτης Κερκ» του Star Trek.

Ο 95χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα την περιπέτειά του με μελάνωμα σταδίου 4, μια επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος. Αν και ο ίδιος δήλωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση μετά από χειρουργική επέμβαση και ανοσοθεραπεία, η προχωρημένη ηλικία του και οι πρόσφατες φήμες για έκτακτη εισαγωγή του στο νοσοκομείο τον τοποθετούν στις υψηλές θέσεις επικινδυνότητας.

Η DeathList 2026 περιλαμβάνει επίσης πρόσωπα που προκαλούν έκπληξη λόγω της σχετικά μικρότερης ηλικίας τους, όπως ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν και ο πρώην γερουσιαστής Μπεν Σας, αμφότεροι 54 ετών.

YouTube thumbnail

Η συμπερίληψή τους έχει θορυβήσει τους θαυμαστές, καθώς υποδηλώνει σοβαρά, μη δημοσιοποιημένα προβλήματα υγείας ή επικίνδυνες συνήθειες.

Ενώ για κάποιους η λίστα αποτελεί μια μορφή ακραίας βρετανικής σάτιρας, για πολλούς άλλους παραμένει ένα δείγμα της νοσηρής ψηφιακής κουλτούρας.

Η μετατροπή του θανάτου σε «δημόσιο στοίχημα» και θέαμα αμφισβητεί τα όρια του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή ισχυρίζονται οι πολέμιοι της DeathList που συνεχίζει ως μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και το πιο αναπόφευκτο γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης μπορεί να γίνει αντικείμενο κατανάλωσης και viral συζητήσεων.

Η DeathList δεν πέφτει πάντα μέσα, αλλά οι επιδόσεις της το 2025 ήταν σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με το παρελθόν.

Πέρυσι, η επιτροπή προέβλεψε σωστά 11 θανάτους από τους 50, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο θρύλος των Beach Boys, Μπράιαν Γουίλσον, ο εμβληματικός ηθοποιός Τζιν Χάκμαν και ο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι.

Το ρεκόρ της λίστας παραμένει το έτος 2020, όταν 20 από τα 50 πρόσωπα που αναφέρονταν έφυγαν από τη ζωή.

