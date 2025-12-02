«Δεν μπορώ να αναγνωρίσω κανέναν πια» – Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της κατάστασης των ματιών της

Η Αγγλίδα ηθοποιός, Τζούντι Ντεντς, που στις 9 Δεκεμβρίου θα γιορτάσει τα 91α γενέθλιά της, περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή της με προχωρημένη εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Η Ντεντς εμφανίστηκε στο ITV στις 25 Νοεμβρίου, μαζί με τον μακροχρόνιο φίλο της Ίαν ΜακΚέλεν, και είπε ότι «δεν μπορεί να δει πια».

Η ηθοποιός του «GoldenEye», η οποία διαγνώστηκε με την ασθένεια το 2012, ομολόγησε ότι δεν μπορεί να διαβάσει ή να δει τηλεόραση.

«Δεν με βλέπετε πια στην κάμερα επειδή δεν μπορώ να δω», εξήγησε η Ντεντς. «Έχω, ξέρετε, αυτό το πράγμα…».

Οι άλλοι μπορούν να τη δουν

Ο ΜακΚέλεν, 86 ετών, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τη βετεράνο ηθοποιό του Χόλιγουντ στην ταινία «Μάκβεθ» του 1979, την πείραξε λέγοντας ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμα να την δουν.

«Ναι, και μπορώ να δω το περίγραμμά σου και σε ξέρω τόσο καλά», απάντησε η Ντεντς. «Αλλά δεν μπορώ να αναγνωρίσω κανέναν πια».

Ο ΜακΚέλεν ρώτησε την ηθοποιό αν πλησιάζει ποτέ «εντελώς άγνωστους ανθρώπους και τους λέει “χαίρομαι που σε ξαναβλέπω”», κάτι που έκανε την Ντεντς να γελάσει. Αυτή απάντησε με χιούμορ: «μερικές φορές!».

Πάντα κάποιος μαζί της

Τον Ιανουάριο, η Ντεντς μίλησε ειλικρινά για τη δύσκολη πάθηση των ματιών της, εξηγώντας ότι δεν μπορεί πλέον να βγαίνει μόνη της.

«Πάντα θα υπάρχει κάποιος μαζί μου. Πρέπει να το κάνω τώρα, γιατί δεν βλέπω και θα πέσω πάνω σε κάτι ή θα σκοντάψω», είπε τότε στο podcast «Fearless» της Βρετανίδας επιχειρηματία Τρίνι Γούνταλ.

Η Ντεντς παραδέχτηκε ότι «είναι πάντα νευρική πριν πάει κάπου».

Η επιρροή στην καριέρα της

«Δεν είμαι καθόλου καλή στο να είμαι μόνη μου, ούτε θα ήμουν τώρα. Και ευτυχώς, δεν χρειάζεται να είμαι τώρα, γιατί προσποιούμαι ότι δεν βλέπω», πρόσθεσε γελώντας.

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μια συχνή πάθηση και αποτελεί την κύρια αιτία μόνιμης και ταχείας απώλειας όρασης σε ηλικιωμένους ενήλικες, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Η Ντεντς έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο πώς η πάθηση των ματιών της έχει επηρεάσει την 60χρονη καριέρα της ως ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε σε μια εκδήλωση τον Μάιο του 2024 αν είχε κάποια μελλοντικά σχέδια, η ηθοποιός απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν μπορώ καν να δω».

«Έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο να μαθαίνω τις ατάκες και τα άλλα, που είναι να ζητάω από τους καλούς μου φίλους να μου τις επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά»

Ο τρόπος να μαθαίνει τις ατάκες της

Το 2023, η Ντεντς αποκάλυψε στην εκπομπή «The Graham Norton Show» ότι της ήταν όλο και πιο δύσκολο να διαβάζει σενάρια και να μαθαίνει τις ατάκες της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρόσθεσε: «Έχει γίνει αδύνατο και, επειδή έχω φωτογραφική μνήμη, πρέπει να βρω μια μηχανή που όχι μόνο θα μου μαθαίνει τις ατάκες μου, αλλά θα μου λέει και πού εμφανίζονται στη σελίδα».

Το 2021, η Ντεντς είπε στο Vision Foundation ότι ζητά από τους φίλους της να την βοηθήσουν με τις ατάκες διαβάζοντάς τις δυνατά.

«Βρίσκεις έναν τρόπο να ξεπεράσεις τα πράγματα που σου φαίνονται πολύ δύσκολα», εξήγησε τότε η ηθοποιός.

«Έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο να μαθαίνω τις ατάκες και τα άλλα, που είναι να ζητάω από τους καλούς μου φίλους να μου τις επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά. Έτσι, πρέπει να μαθαίνω μέσω της επανάληψης και απλώς ελπίζω ότι ο κόσμος δεν θα το προσέξει πολύ αν όλες οι ατάκες είναι εντελώς απελπιστικές!»

Η Ντεντς πρωταγωνίστησε τελευταία φορά στο βρετανικό δράμα «Allelujah» του 2022 και έκανε μια μικρή εμφάνιση στην χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Spirited» των Ράιαν Ρέινολντς και Γουίλ Φέρελ την ίδια χρονιά.

Στη σελίδα της στο IMDb, η Ντεντς αναφέρεται ως η φωνή της Τιτάνια στην επερχόμενη ταινία μικρού μήκους «Forgeries of Jealousy».

*Με στοιχεία από nypost.com