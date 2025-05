Την πρώτη του ανάρτηση στο Χ έκανε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Σε μια φωτογραφία με τη σύζυγό του, Τζιλ και τη γάτα τους, ο Μπάιντεν ευχαριστεί όσους τον στηρίζουν.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, η Τζιλ και εγώ μάθαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί μέσα από τις δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε που μας ανεβάζετε με αγάπη και υποστήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025