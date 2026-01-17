Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Λάτσιο, αφού δεν έχει καταφέρει να βρει τον χρόνο που θα ήθελε με την ομάδα της πρωτεύουσας έχοντας προλάβει να αγωνιστεί τη φετινή αγωνιστική περίοδο μόλις μία φορά.

Οι Λατσιάλι δεν είναι αρνητικοί με την αποχώρησή του. Κάθε άλλο μάλιστα, αφού δεν βρίσκονται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση και γνωρίζουν καλά πως ο ταλαντούχος Έλληνας τερματοφύλακας μπορεί να τους αποφέρει πολλά εκατομμύρια.

Η σχετική ανάρτηση:

Youssef En-Nesyri proposto anche all’Aston Villa. Mandas ha detto sí al Bournemouth, trattativa ben avviata con la Lazio. Le ultime su YouTube: https://t.co/zGhI1mxWca pic.twitter.com/ydtSRGvlsT — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 17, 2026

Το ενδιαφέρον είναι έντονο και μάλιστα, όπως μεταφέρει ο έγκυρος, Ματέο Μορέτο, η Μπόρνμουθ είναι η ομάδα που έχει έρθει σε επαφή με τη Λάτσιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ισπανού οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, αφού τα «κεράσια» τα έχουν ήδη βρει σε όλα με τον Μανδά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μανδάς βρίσκεται στην Λάτσιο από το 2023, έχοντας συνολικά 33 συμμετοχές με την ιταλική ομάδα, ενώ στην Ελλάδα είχε αγωνιστεί σε Ατρόμητο (33 ματς) και ΟΦΗ (29 αγώνες). Πλέον, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Μπόρνμουθ και την Premier League να είναι ένας πιθανός προορισμός για τον 24χρονο πορτιέρο.