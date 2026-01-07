sports betsson
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Ο Μανδάς και η απόφαση του Σάρι – Τα νέα δεδομένα για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα στη Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 07 Ιανουαρίου 2026 | 10:05

Ο Μανδάς και η απόφαση του Σάρι – Τα νέα δεδομένα για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα στη Λάτσιο

Ο Χρήστος Μανδάς έμοιαζε με το ένα πόδι εκτός Λάτσιο, όμως στην Ιταλία αναφέρουν πως ο Μαουρίσιο Σάρι πήρε την απόφαση του...

Σύνταξη
Ο Χρήστος Μανδάς είναι ανάμεσα στους παίκτες που αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Λάτσιο σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο», ωστόσο σύμφωνα με νέο δημοσίευμα στην Ιταλία, ίσως η απόφαση του Μαουρίσιο Σάρι τον κρατήσει στη Ρώμη.

Συγκεκριμένα, το το «napolimagazine.com» που επικαλείται την Corriere dello Sport, αναφέρει πως ο Σάρι θέλει να κρατήσει τον νεαρό κίπερ μέχρι και το καλοκαίρι, αλλά ο παίκτης εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα πείσει τον σύλλογο να τον αφήσει να φύγει τώρα, για να βρει αγωνιστικά λεπτά που δεν έχει στη Λάτσιο.

«Ο Μανδάς ελπίζει να πείσει τη Λάτσιο να τον αφήσει να φύγει», λένε στην Ιταλία

«Η Λάτσιο έχει αναστείλει την αποχώρησή του: ο Μαουρίτσιο Σάρι θα προτιμούσε τώρα να τον κρατήσει μέχρι τον Ιούνιο, ελλείψει πειστικών εναλλακτικών λύσεων. Ο Έλληνας, ωστόσο, εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα πείσει τον σύλλογο να τον αφήσει να φύγει αμέσως για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, σύμφωνα με την Corriere dello Sport», αναφέρει το «napolimagazine.com».

«Ανοικτό το σενάριο της ανταλλαγής για τον Μανδά»

Παράλληλα, δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει πως η Λάτσιο βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τορίνο για ανταλλαγή τερματοφυλάκων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Sky», Λάτσιο και Τορίνο βρίσκονται σε συζητήσει ώστε να ανταλλάξουν τερματοφύλακες. Να φορέσει δηλαδή τα χρώματα της «γκρανάτα» ο Μανδάς, ενώ ο Φράνκο Ίσραελ να κάνει το αντίθετο δρομολόγια και να γίνει κάτοικος πρωτεύουσας.

Ο κύριος λόγος είναι ότι ο προπονητής της Τορίνο, Μάρκο Μπαρόνι, έχει σε υψηλή εκτίμηση των Έλληνα πορτιέρο και θέλει να συνεργαστεί ξανά μαζί του. Η περίπτωση του Μανδά με τον Ίσραελ είναι παρόμοια, αφού και οι δύο έχουν χάσει τη θέση τους, με αποτέλεσμα να έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία νέα αρχή.

Σύνταξη
