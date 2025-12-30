sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Νέα σενάρια για Μανδά στη Λάτσιο: «Μπορεί να παραμείνει στην ομάδα»
Ποδόσφαιρο 30 Δεκεμβρίου 2025 | 12:49

Νέα σενάρια για Μανδά στη Λάτσιο: «Μπορεί να παραμείνει στην ομάδα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ πιθανό τελικά να παραμείνει στη Λάτσιο.

Σύνταξη
Το όνομα του Χρήστου Μανδά εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην Ιταλία με την περίπτωση του Έλληνα γκολκίπερ της Λάτσιο να έχει εξελιχθεί σε… σίριαλ.

Ο Μανδάς από τον Νοέμβριο και μετά φέρεται να αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, λόγω του ελάχιστου χρόνου συμμετοχής που παίρνει από τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Πριν από μερικές ημέρες στην Ιταλία αποκάλυψαν πως έντονο ενδιαφέρον της Γιουβέντους αλλά και του Παναθηναϊκού, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε πρόταση ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ στους «λατσιάλι». Μετά το όνομά του μπλέχτηκε σε σενάρια για την Τζένοα.

Νέες φήμες για Μανδά στη Λάτσιο

Ωστόσο όπως γράφει η «Corriere dello Sport» σε (30/12) νέο δημοσίευμα, η κατάσταση γύρω από τον Μανδά, τον Περίν και τον Λεάλι είναι προς το παρόν περίπλοκη.

Ο Μανδάς ήταν κοντά στη Γιουβέντους ως πιθανός δεύτερος τερματοφύλακας αντί του Περίν, ο οποίος τώρα συνδέεται ξανά με τη Τζένοα, ενώ ο Λεάλι, που παρακολουθεί η Λάτσιο, βρέθηκε στο στόχαστρο της Γιουβέντους ως πιθανός αντικαταστάτης.

Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
Η FIFA και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι εγκαινιάζουν νέα ετήσια παγκόσμια βραβεία ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Η FIFA και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι εγκαινιάζουν νέα ετήσια παγκόσμια βραβεία ποδοσφαίρου

Η πρώτη τελετή θα πραγματοποιηθεί το 2026 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή επίσημης αναγνώρισης των κορυφαίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου από τη FIFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καταγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον
Ελλάδα 30.12.25

Γεωτεχνικοί Δημοσίου: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να στελεχώσει τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες

Σύνταξη
Ουκρανία – Ρωσία: Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες μετά την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν
Δυναμιτίστηκε το κλίμα 30.12.25

Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση σε σπίτι του Πούτιν» - «Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σπίτι του Πούτιν θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
Το έκανε για τη Γουίνσλετ 30.12.25

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη
«Επιτελικές» αντιφάσεις 30.12.25

Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Δημήτρης Ψαρράς επιχειρεί μια συστηματική αποδόμηση του λόγου και της πρακτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο