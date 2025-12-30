Νέα σενάρια για Μανδά στη Λάτσιο: «Μπορεί να παραμείνει στην ομάδα»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ πιθανό τελικά να παραμείνει στη Λάτσιο.
Το όνομα του Χρήστου Μανδά εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην Ιταλία με την περίπτωση του Έλληνα γκολκίπερ της Λάτσιο να έχει εξελιχθεί σε… σίριαλ.
Ο Μανδάς από τον Νοέμβριο και μετά φέρεται να αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, λόγω του ελάχιστου χρόνου συμμετοχής που παίρνει από τον Μαουρίτσιο Σάρι.
Πριν από μερικές ημέρες στην Ιταλία αποκάλυψαν πως έντονο ενδιαφέρον της Γιουβέντους αλλά και του Παναθηναϊκού, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε πρόταση ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ στους «λατσιάλι». Μετά το όνομά του μπλέχτηκε σε σενάρια για την Τζένοα.
Νέες φήμες για Μανδά στη Λάτσιο
Ωστόσο όπως γράφει η «Corriere dello Sport» σε (30/12) νέο δημοσίευμα, η κατάσταση γύρω από τον Μανδά, τον Περίν και τον Λεάλι είναι προς το παρόν περίπλοκη.
Ο Μανδάς ήταν κοντά στη Γιουβέντους ως πιθανός δεύτερος τερματοφύλακας αντί του Περίν, ο οποίος τώρα συνδέεται ξανά με τη Τζένοα, ενώ ο Λεάλι, που παρακολουθεί η Λάτσιο, βρέθηκε στο στόχαστρο της Γιουβέντους ως πιθανός αντικαταστάτης.
