«H Λάτσιο είπε… όχι σε πρόταση της Τζένοα για Μανδά, στο κόλπο παραμένει η Γιουβέντους» (pic)
Το όνομα του Χρήστου Μανδά ακούγεται όλο και περισσότερο στα ρεπορτάζ της γειτονικής χώρας, με τη Λάτσιο να απαντάει αρνητικά στη Τζένοα.
Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, αφού ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν είναι πρώτη επιλογή στην ομάδα της Ρώμης, με αποτέλεσμα να αναζητά έναν σύλλογο που θα μπορέσει να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Η περίπτωσή του απασχολεί αυτή την στιγμή δύο ομάδες με την Τζένοα και τη Γιουβέντους να έρχονται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι Γενοβέζοι δεν έμειναν στο ενδιαφέρον και κατέθεσαν πρόταση δανεισμού για τον Μανδά, όμως η απάντηση της Λάτσιο ήταν αρνητική.
Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως την περίπτωση παρακολουθεί στενά και η Γιουβέντους, η οποία όμως περιμένει πρώτα να δει τι θα συμβεί με τον Ματία Περίν, που είναι πιθανό να αποχωρήσει, με την Τζένοα να εξετάζει και αυτή την περίπτωση.
Δείτε την ανάρτηση για τη Λάτσιο και τον Μανδά
Il punto sul mercato della @OfficialSSLazio: richiesta dal @GenoaCFC per Mandas, per cui anche la @juventusfc ha chiesto informazioni. In entrata si guardano diversi giocatori per il ruolo di mezzala, di vice Zaccagni e di centravanti in caso di uscita di Castellanos…
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 28, 2025
Οι Λατσιάλοι πάντως ξεκαθαρίζουν ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας θα αποχωρήσει μόνο με κανονική μεταγραφή, αφού θέλει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ενισχυθεί σε άλλες θέσεις.
