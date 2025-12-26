«Πρώτος στόχος της Γιουβέντους ο Μανδάς» – Τι λένε στην Ιταλία για τον Έλληνα τερματοφύλακα

H Γιουβέντους βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και ο Χρήστος Μανδάς φέρεται να είναι ψηλά στη λίστα της Γηραιάς Κυρίας για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Οι «μπιανκονέρι» έχουν στο στόχαστρο τους εδώ και καιρό τον Μανδά, την ώρα που τα σενάρια δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες μέρες για το μέλλον του, με τον Παναθηναϊκό να είναι κι αυτός μια από τις ομάδες που ακούγονται έντονα.

Το νέο δημοσίευμα και η Γιουβέντους

Αυτή τη φορά η «Gazzetta dello Sport» δίνει νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον διεθνή πορτιέρε. Η ενδεχόμενη μεταγραφή του Μανδά στη «Γηραιά Κυρία» βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Γιουβέντους και Λάτσιο να βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία για το «deal». Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξει ο Φάμπιο Μιρέτι, παίκτης που ενδιαφέρει έντονα τη Λάτσιο και προσωπικά τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Ετσι, δεν αποκλείεται η Γιουβέντους να προσφέρει ως έμψυχο αντάλλαγμα τον 22χρονο Ιταλό μέσο και να εντάξει στο δυναμικό της τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι.

«Οι δύο σύλλογοι κινούνται σε παράλληλο deal, με τον Μανδά να κατευθύνεται προς Τορίνο και τον Μιρέτι προς Ρώμη», όπως τονίζουν οι Ιταλοί, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την τελική έκβαση.