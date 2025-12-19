Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Χρήστο Μανδά

«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.
«Ψηλά» κρατάνε το θέμα του Χρήστου Μανδά για τον Παναθηναϊκό τα ξένα ρεπορτάζ, αναφέροντας μάλιστα και το ποσό που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι πράσινοι στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσουν τον Έλληνα τερματοφύλακα με μεταγραφή.
Φέτος ο 24χρονος τερματοφύλακας έχει καταγράψει μόλις μία εμφάνιση με τους «λατσιάλι», αυτή κόντρα στη Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας, έχοντας… μονιμοποιηθεί ουσιαστικά στον πάγκο από τον Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος προτιμά ξεκάθαρα για βασικό τον Ιβάν Προβέντελ. Έτσι πρόκειται να αποχωρήσει τον προσεχή Ιανουάριο, όπως σημειώνουν οι Ιταλοί.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «thelaziali.com», ειδική στα θέματα της Λάτσιο που επικαλείται ιταλικά δημοσιεύματα ο Παναθηναϊκός είναι αυτή την στιγμή έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του Μανδά, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που προσφέρει χρήματα για να τον αποκτήσει και δεν επιθυμεί να το κάνει μέσω ανταλλαγής όπως οι υπόλοιποι ανταγωνιστές όπως η Τζένοα (προσφέρει τον Λεάλι). Βάσει το ρεπορτάζ το τριφύλλι είναι διατεθειμένο να προσφέρει ακόμα και 10 εκατ. ευρώ.
Μία ακόμη ομάδα που θέλει τον νεαρό Έλληνα τερματοφύλακα είναι η Τορίνο και όπως αναφέρεται ο προπονητής της Μάρκο Μπαρόνι θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά μαζί του μετά την κοινή τους παρουσία στους Ρωμαίους. Άλλωστε ο 62χρονος τεχνικός ήταν εκείνος που τον έκανε βασικό το διάστημα που ο Πρόβεντελ ήταν εκτός φόρμας.
