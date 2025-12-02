Αρκετοί είναι οι μνηστήρες που καραδοκούν για την απόκτηση του Χρήστο Μανδά από τη Λάτσιο.

Ο Έλληνας κίπερ δεν υπολογίζεται ως βασικός από τον Μαουρίστσιο Σάρι, ο οποίος προτιμά για βασικό τον Προβεντέλ και ο Μανδάς επιθυμεί να αποχωρήσει άμεσα από τους «λατσιάλι».

Σύμφωνα με το « Corriere dello Sport» η Πάρμα μπαίνει στο παιχνίδι της απόκτησης του Έλληνα τερματοφύλακα, όμως θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό. Η Λάτσιο επιθυμεί την πώλησή του σε ομάδες της Premier League ή La Liga, με ένα ποσό κοντά στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καραδοκεί και ο Παναθηναϊκός.

Το συμβόλαιό του Μανδά λήγει τον Ιούνιο του 2029, όμως ο Έλληνας κίπερ θα αποχωρήσει σύντομα από τους Ρωμαίους, καθώς φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου με τους Ρωμαίους.