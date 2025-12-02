«Η Πάρμα θέλει τον Μανδά δανεικό από τη Λάτσιο»
Ο Χρήστος Μαντάς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο, αφού δεν έχει αγωνιστεί καθόλου αυτή τη σεζόν και ψάχνει για μια ομάδα που θα ήθελε να τον αποκτήσει.
- Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ
- Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν
- Καμπανάκι για τους μισθούς στην Ελλάδα από ΟΟΣΑ - Εκτιμήσεις για την ανάπτυξη
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Αρκετοί είναι οι μνηστήρες που καραδοκούν για την απόκτηση του Χρήστο Μανδά από τη Λάτσιο.
Ο Έλληνας κίπερ δεν υπολογίζεται ως βασικός από τον Μαουρίστσιο Σάρι, ο οποίος προτιμά για βασικό τον Προβεντέλ και ο Μανδάς επιθυμεί να αποχωρήσει άμεσα από τους «λατσιάλι».
Σύμφωνα με το « Corriere dello Sport» η Πάρμα μπαίνει στο παιχνίδι της απόκτησης του Έλληνα τερματοφύλακα, όμως θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό. Η Λάτσιο επιθυμεί την πώλησή του σε ομάδες της Premier League ή La Liga, με ένα ποσό κοντά στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καραδοκεί και ο Παναθηναϊκός.
Το συμβόλαιό του Μανδά λήγει τον Ιούνιο του 2029, όμως ο Έλληνας κίπερ θα αποχωρήσει σύντομα από τους Ρωμαίους, καθώς φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου με τους Ρωμαίους.
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
- «Ταξίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Πειραιά για Μουζακίτη»
- LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
- Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
- Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
- LIVE: Βόλος – Αιγάλεω
- «Η Πάρμα θέλει τον Μανδά δανεικό από τη Λάτσιο»
- Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις