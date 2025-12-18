Στην Ιταλία επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο «κόλπο» για Μανδά

Ο Χρήστος Μανδάς αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, μιας και στη Λάτσιο δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι και ο Έλληνας τερματοφύλακας θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Για αυτό και οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι στα φαβορί…

Οπως ανέφερε η «Corriere dello Sport», ο 24χρονος διεθνής πορτιέρε θέλει να αποχωρήσει από τους «λατσιάλι» τον προσεχή Ιανουάριο. Η αρχική τιμή ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τώρα έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Οι προσφορές θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ιταλικό δημοσίευμα μάλιστα υποστήριξε πως παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ο Μανδάς προς το παρόν, δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η «La Repubblica» υπογράμμισε σε δημοσίευμά της ότι για τον διεθνή κίπερ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, αλλά δημοσίευμα της Πέμπτης (18/12) από την «Il Messaggero» επαναφέρει τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την απόκτηση του Μανδά.

Τι αναφέρουν στην Ιταλία για τον Μανδά και το πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός:

«Σύμφωνα με την Il Messaggero, ο Έλληνας ενδιαφέρει επίσης τη Βερόνα και την Τορίνο. Οι «γκρανάτα» του Μπαρόνι, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα κάτω από τα δοκάρια και ο τερματοφύλακας της Λάτσιο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών του συλλόγου. Αν η μοναδική βιώσιμη επιλογή είναι η παραχώρησή του, το προβάδισμα θα έχει ο Παναθηναϊκός, ως η μοναδική ομάδα διατεθειμένη να ικανοποιήσει τη Λάτσιο».