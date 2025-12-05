Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Ο Χρήστος Μανδάς πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο Κύπελλο Ιταλίας με τη φανέλα της Λάτσιο το βράδυ της Πέμπτης, απέναντι στη Μίλαν. Η απόδοση του διεθνούς γκολκίπερ βοήθησε τον ρωμαϊκό σύλλογο να προκριθεί στους προημιτελικούς με το 1-0 επί των «ροσονέρι», αφού πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις σε αρκετές περιπτώσεις, κρατώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Παρότι αυτό ήταν μόλις το πρώτο του επίσημο ματς στη φετινή σεζόν, αφού ήταν ξεκάθαρο πως μέχρι τώρα δεν υπολογιζόταν και οι φήμες -και τα δημοσιεύματα- για το μέλλον του ήταν συνεχή, ο ιταλικός Τύπος τον αποθέωσε για την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό του.

Μετά το ματς με τη Μίλαν, ο Μανδάς ρωτήθηκε φυσικά από τους Ιταλούς για το μέλλον του, ωστόσο η απάντηση που έδωσε δεν… ξέμπλεξε την κατάσταση, δηλώνοντας πάντως συγκεντρωμένος στη δουλειά του.

Τι είπε ο ίδιος για το μέλλον του

«Δεν έχω μιλήσει με τον σύλλογο. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βελτιωθώ, αλλά δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο 24χρονος τερματοφύλακας.

Αναφερόμενος στο ματς και την απόδοσή του, δήλωσε: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα όταν χρειαστεί. Σήμερα ήταν ένας καλός αγώνας: ήταν πολύ σημαντικό που παίξαμε, είμαι χαρούμενος Η ομάδα είναι ενωμένη, βοηθάμε ο ένας τον άλλον: αυτός είναι ο τρόπος εργασίας μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, είμαστε μια καλή ομάδα: είναι σημαντικό, ας συνεχίσουμε έτσι».