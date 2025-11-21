Νέοι «μνηστήρες» από την Premier League για τον Μανδά

Το όνομα του Χρήστου Μανδά αναμένεται να απασχολήσει στο προσεχές μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν αποτελεί τη βασική επιλογή του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο για τη θέση του τερματοφύλακα, κάτι που οδηγεί σε πιθανή αποχώρησή του από την ομάδα.

Πάραλληλα, αυτή η μεταγραφή αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ιταλική ομάδα, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ το περασμένο καλοκαίρι της είχε επιβληθεί εμπάργκο και δεν μπόρεσε να κάνει μεταγραφές. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανή πώληση του Μανδά θα φέρει έσοδα από τα οποία θα μπορέσει να ενισχυθεί σε θέσεις που την «καίνε».

Οι δύο νέοι «μνηστήρες»

Οι ομάδες που τσεκάρουν την περίπτωση του Έλληνα διεθνή ολοένα και αυξάνονται. Μετά τον Παναθηναϊκό, αλλά και τη Γουλβς, εμφανίστηκε νέο δημοσίευμα από την Ιταλία, που αναφέρει ότι η Γουέστ Χαμ και η Μπόρνμουθ θέλουν να κάνουν δικό τους τον 24χρονο τερματοφύλακα, όμως δεν είναι οι μόνες.

Το δημοσίευμα του «Lalaziosiamonoi» αναφέρει ότι ενδιαφέρεται και η Φιορεντίνα για τον παίκτη, ωστόσο για το προσεχές καλοκαιρινό παράθυρο, καθώς ο Ντε Χέα έχει φτάσει τα 35 και δεν πραγματοποιεί ικανοποιητικές εμφανίσεις σε αυτή την «εφιαλτική» σεζόν που διανύουν οι «Βιόλα», ενώ οι επιλογές μετά τον Ισπανό δεν είναι αρκετά καλές, με τον Λετσερίνι και τον νεαρό Μαρτινέλι.