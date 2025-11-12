sports betsson
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025 | 16:44
Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο
Υπό… παρακολούθηση από την Premier League ο Μανδάς
Ποδόσφαιρο 12 Νοεμβρίου 2025 | 15:46

Προς αποχώρηση από τη Λάτσιο βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς και σύμφωνα με τον μάνατζέρ του υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αγγλικές ομάδες.

Ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται πως θα αποχωρήσει τον προσεχή Ιανουάριο από τη Λάτσιο, καθώς η θέση του βασικού τερματοφύλακα έχει δοθεί στον Ιβάν Προβεντέλ, κάτι που προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στον Έλληνα διεθνή.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του 24χρονου έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία του παίκτη για λήξη της συνεργασίας τους στον πρόεδρο της ομάδας, Κλαούντιο Λοτίτο, και τον τεχνικό διευθυντή, Άντζελο Φαμπιάνι. Στο στρατόπεδο της Λάτσιο δεν υπήρξε αντίδραση, καθώς το ποσό που θα εισπράξουν από την ενδεχόμενη πώληση του Μανδά θα βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση του ρόστερ και την κάλυψη απαιτούμενων κενών.

Τους τελευταίους μήνες, η αξία του Έλληνα τερματοφύλακα έχει πέσει σημαντικά, καθώς το καλοκαίρι ο Μανδάς κοστολογούταν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σήμερα η αξία του είναι περίπου 7-8 εκατομμύρια, ποσό που πάλι θα φέρει σημαντικά έσοδα στη Λάτσιο, καθώς τον είχαν αποκτήσει από τον ΟΦΗ έναντι 1,3 εκατομμυρίου. Παράλληλα, το ποσό αυτό κάνει την περίπτωσή του πιο προσιτή σε ομάδες που ενδιαφέρονται.

Και πάλι στο «στόχαστρο» της Γουλβς ο Μανδάς

Μιλώντας στο podcast Calcio con Fulmi, ο ατζέντης του παίκτη, Ντιέγκο Ταβάνο, αποκάλυψε πως έχουν υπάρξει συζητήσεις με ομάδες της Premier League, με τη Γουλβς να φαίνεται έτοιμη να κάνει προσφορά για την απόκτησή του, ενώ υπάρχουν και ομάδες εντός συνόρων που κοιτάζουν την περίπτωση του Μανδά, με τη Μίλαν να είναι μία από αυτές, καθώς το μέλλον του Μενιάν στον σύλλογο του Μιλάνου είναι αβέβαιο.

Μία πιθανή μεταγραφή σε ομάδα όπου ο Μανδάς θα φορέσει γάντια βασικού θα είναι κερδοφόρα και για τις δύο πλευρές, καθώς ο παίκτης θα μπορέσει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, και παράλληλα η Λάτσιο θα μπορέσει να ενισχυθεί με κινήσεις, μετά το εμπάργκο που της είχε υποβληθεί το καλοκαίρι.

