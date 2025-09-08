Η Λάτσιο είπε «όχι» σε πρόταση 20 εκατ. ευρώ της Γουλβς για τον Μανδά – Θέλει μεταγραφή ο διεθνής πορτιέρε

Η εξέλιξη του Χρήστου Μανδά τα τελευταία δύο χρόνια είναι ραγδαία με τον Έλληνα τερματοφύλακα να έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην Serie A, με την φανέλα της Λάτσιο.

Η Corriere dello Sport με δημοσίευμά της αναφέρει ότι η Γουλβς μέσα στο καλοκαίρι έκανε πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Λάτσιο για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή κίπερ, με τους Ρωμαίους, όμως, να μην την αποδέχονται, διατηρώντας στις τάξεις τους τον τερματοφύλακα.

Ο Μανδάς μάλιστα σύμφωνα με τους Ιταλούς επιθυμεί να αποχωρήσει επειδή ο Προβεντέλ μοιάζει να είναι η βασική επιλογή του Μαουρίτσιο Σάρι για την θέση κάτω από τα γκολπόστ. Μια μεταγραφή που ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με τον Έλληνα τερματοφύλακα να μένει στην Ρώμη και να περιμένει την ευκαιρία του από τον προπονητή της ομάδας.

Την περσινή σεζόν ο Μανδάς κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές, ενώ στα πρώτα δύο φετινά παιχνίδια της Λάτσιο βρίσκεται στον πάγκο.