Τι είπε ο Μανδάς για το επεισοδιακό φιλικό της Λάτσιο με τον Ατρόμητο

Ο Ατρόμητος ηττήθηκε από τη Λάτσιο με 2-0 στην πρόβα τζενεράλε πριν την πρεμιέρα της Super League, σε ένα φιλικό που στην αντίπαλη εστία βρισκόταν ο πρώην παίκτης του, Χρήστος Μανδάς.

Το παιχνίδι, μόνο… φιλικό δεν το λες, καθώς υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των παικτών στον αγωνιστικό χώρο και τη φυσούνα, με τον διαιτητή να μοιράζει κάρτες συνεχώς στις δύο ομάδες, μεταξύ των οποίων μία κόκκινη στην καθεμία.

Αφού… ηρέμησαν τα πνεύματα, το παιχνίδι διεξήχθη κανονικά, με τους «Λατσιάλι» να επικρατούν. Μετά την αναμέτρηση, ο Χρήστος Μανδάς μίλησε για τον αγώνα και την επανένωση με παλιούς του φίλους, αλλά και για το πόσο τον έχει βελτιώσει ο «ανταγωνισμός» για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα με τον Προβεντέλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Μανδάς

Για τον αγώνα: «Ένα νευρικό πρώτο ημίχρονο, αλλά παίξαμε καλά, παίξαμε το ποδόσφαιρό μας. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε μια εβδομάδα, μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε ό,τι δεν πάει καλά και ότι δεν λειτουργεί. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε ενωμένοι. Είναι σημαντικό για μένα που ξεκινάω την τρίτη μου χρονιά εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος. Δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση στην αμυντική λειτουργία και μπορούμε να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε κάνει σωστά και άλλα που πρέπει να διορθώσουμε. Το μηδέν στην εστία είναι σημαντικό για εμάς τους τερματοφύλακες».

Για την ένταση που επικράτησε στο πρώτο ημίχρονο: «Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Σήμερα, το πρώτο ημίχρονο είχε πολύ ένταση, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι καλοί».

Για τον Νόσλιν και την επανένωση με τον Ατρόμητο: «Δουλεύει σκληρά κάθε μέρα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Όλοι δουλεύουν καλά. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσουμε καλά όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Φέτος, μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Είναι καλύτερα να αφήσω το γήπεδο να μιλήσει… Είμαι χαρούμενος.

Είδα πολλούς φίλους μου ξανά. Ήταν η πρώτη μου ομάδα και είμαι χαρούμενος. Τώρα θα πω γεια. Οι οπαδοί της Λάτσιο είναι πάντα μαζί μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για την προετοιμασία και τον Προβεντέλ: «Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και παίζουμε καλά στο φιλικά. Είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα…

Όταν προπονούμαι σκληρά, το κάνει κι αυτός (Προβεντέλ), και αυτό μου επιτρέπει να βελτιώσω το επίπεδό μου. Υπάρχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά να τα πάμε καλά. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από τον προπονητή Σάρι, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος παίζει.

Ακόμα κάνουμε ροτέισον στα φιλικά. Έχω βελτιώσει την κίνηση των ποδιών μου, δουλεύω πολύ πάνω σε αυτό. Πέρυσι με τον Μπαρόνι, βελτίωσα πολύ τη νοοτροπία μου, στο να βγαίνω έξω, στο να μένω στο τέρμα. φέτος, βελτίωσα την τεχνική μου με τα πόδια μου».