Η ιστορία του Παναθηναϊκού με τον Ανδρέα Τεττέη έχει λίγο-πολύ διαδοθεί σε όλους… Πριν μερικούς μήνες, ο 24χρονος επιθετικός μπορούσε να μετακομίσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» με 400-500.000 ευρώ, όμως οι τότε έχοντες την ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού του Τριφυλλιού, προτίμησαν να μην ασχοληθούν. Με συνέπεια όταν ο Τεττέη εντυπωσίασε στη Stoiximan Super League και σμπαράλιασε κάθε άμυνα (και των «πράσινων»), η αξία του να εξαπλασιαστεί…

Ο επιθετικός της Κηφισιάς κέντρισε την προσοχή όλων των μεγάλων, η ΑΕΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση, όμως ο Παναθηναϊκός πλειοδότησε και απέκτησε τον ποδοσφαιριστή εν όψει Ιανουαρίου. Ο Τεττέη θα μείνει στα Βόρεια Προάστεια μέχρι τα Χριστούγεννα και από την Πρωτοχρονιά και έπειτα, θα αγωνίζεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Μία παρόμοια ιστορία έχει ο Παναθηναϊκός και με τον Χρήστο Μανδά, με τον οποίο έχει συνδεθεί μεταγραφικά εσχάτως. Μία ιστορία που χρονολογείται δύο μήνες πριν τη μετακόμιση του Πειραιώτη γκολκίπερ στη Ρώμη…

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2023 με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία, το ρόστερ είχε δίδυμο στην εστία τους Αλμπέρτο Μπρινιόλι και Γιούρι Λοντίγκιν. Ο δεύτερος επειδή δεν έπαιζε πολύ είχε ζητήσει να φύγει, όμως οι άνθρωποι του συλλόγου δεν θα τον άφηναν πριν εντοπίσουν τον αντικαταστάτη του.

Στη διοίκηση του Παναθηναϊκού είχε προταθεί ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος ξεχώριζε με τον ΟΦΗ. Ο νεαρός τερματοφύλακας δεν είχε εμπιστοσύνη στον Ατρόμητο και πήγε από το Περιστέρι στο Ηράκλειο για να καθιερωθεί. Μία απόφαση που δικαιώθηκε και ήταν εμφανές πως σύντομα θα έπαιρνε μεταγραφή από την Κρήτη.

Οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού μίλησαν με την πλευρά του Μανδά και μπορούσαν να κλείσουν τη συμφωνία. Όμως, από τη μία οι δισταγμοί για έναν άπειρο γκολκίπερ, από την άλλη έκριναν υπερβολικές τις απαιτήσεις του ΟΦΗ και τελικά, δεν προχώρησαν στην απόκτηση του…

Η συνέχεια, γνωστή… Στις 30 Αυγούστου του 2023, η Λάτσιο ανακοίνωσε την αγορά του Μανδά από τον ΟΦΗ. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής παρότι δεν εδραιώθηκε στο Ολίμπικο, εντούτοις έχει αρκετές συμμετοχές και η αξία του εκτοξεύτηκε. Τώρα που ο Παναθηναϊκός ασχολείται ξανά με τον 24χρονο τερματοφύλακα, θα υποχρεωθεί να πληρώσει πολλά περισσότερα από τότε που θα μπορούσε να τον είχε πάρει εγκαίρως…