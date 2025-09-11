sports betsson
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11 Σεπτεμβρίου 2025

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Spotlight

Δεν «παραιτείται» για την περίπτωση του Χρήστου Μανδά η Γουλβς, όπως σημειώνει στο τελευταίο ρεπορτάζ της η ιταλική Corriere dello Sport. Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας είναι και πάλι πίσω στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων της Λάτσιο, με τον Μαουρίτσιο Σάρι να δείχνει την προτίμησή του στον Ιβάν Προβεντέλ στο ξεκίνημα της σεζόν. Έτσι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Μανδάς αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ώστε να βρει χρόνο συμμετοχής.

Όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ μάλιστα, οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας δεν έχουν αποθαρρυνθεί από το γεγονός πως μέσα στο καλοκαίρι δέχθηκαν ήδη μια αρνητική απάντηση από τη Λάτσιο για την παραχώρηση του παίκτη. Άλλωστε, τον περασμένο Μάρτιο ο Μανδάς είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «αετούς» και ήλπιζε να παραμείνει βασικός, με μεγάλο στόχο να διεκδικήσει θέση βασικού και στην Εθνική ομάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη.

Στα 20 εκατ. η επικείμενη πρόταση της Γουλβς

Τώρα πια, η διοίκηση των «Λύκων» φαίνεται πως είναι έτοιμη να επιστρέψει με νέα πρόταση που θα φτάσει -σύμφωνα με το ιταλικό ρεπορτάζ- μέχρι και τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αφού στο πρόσωπο του Μανδά οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας βλέπουν τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ζοσέ Σα, ο οποίος δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας μετράει 32 συμμετοχής με τη Λάτσιο, έχοντας δεχθεί 27 γκολ, ενώ με την Εθνική Ελλάδας έχει αγωνιστεί σε δύο διεθνείς φιλικούς αγώνες.

Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

