«Ο Μανδάς είπε… όχι στον Παναθηναϊκό, περιμένει Premier League ή La Liga»

Η «Corriere dello Sport» επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά, με τον παίκτη ωστόσο να εμφανίζεται αρνητικός στην προοπτική επαναπατρισμού και να προτιμάει να αγωνιστεί είτε στην Premier League ή στη La Liga. Για αυτό και είναι διατεθειμένος να περιμένει κάποια πρόταση από τις δυο κορυφαίες λίγκες.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ιταλικό μέσο, ο 24χρονος διεθνής πορτιέρε θέλει να αποχωρήσει από τους «λατσιάλι» τον προσεχή Ιανουάριο. Η αρχική αποτίμηση ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τώρα έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Οι προσφορές θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ιταλικό δημοσίευμα μάλιστα υποστηρίζει πως παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ο Μανδάς προς το παρόν, δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Μανδάς και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού

«Η Λάτσιο αναμένεται να κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι πρώτα με αποχωρήσεις και στη συνέχεια με προσθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο «ζεστά» ονόματα για πιθανή έξοδο είναι ο Έλληνας τερματοφύλακας Μανδάς. Για εκείνον υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, όμως ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει αρνηθεί αυτή την προοπτική», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα των Ιταλών.

Μάλιστα, περιμένει προσφορές από την Premier League, τη La Liga και άλλα κορυφαία πρωταθλήματα. Θυμίζουμε πως η Γουλβς «τσεκάρει» έντονα την περίπτωση του Μανδά και έχει ήδη καταθέσει μάλιστα, πρόταση δανεισμού στη Λάτσιο. Επιπλέον, το YouFirst, το πρακτορείο που συνεργάζεται με τους ατζέντηδες του, διερευνά επίσης την ισπανική αγορά. Μία από τις ομάδες που φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Μανδά είναι και η Χετάφε.