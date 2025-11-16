Ποια ομάδα της Premier League κατέθεσε πρόταση στη Λάτσιο δανεισμό του Μανδά…

Ο Χρήστος Μανδάς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο, καθώς ο Ιταλός τεχνικός προτιμά για τη θέση του τερματοφύλακα τον Ιβάν Προβεντέλ. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Έλληνα διεθνή, ο οποίος ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα, και η Γουλβς είναι η πρώτη ομάδα που έδειξε επίσημο ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι «λύκοι» κατέθεσαν πρόταση στον σύλλογο της Ρώμης για να αποκτήσουν τον 24χρονο τον Ιανουάριο, με μορφή δανεισμού.

Η Γουλβς διανύει πολύ κακή σεζόν στην Premier League, καθώς μετά από 11 αγωνιστικές βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις 2 βαθμούς, και έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για να ενισχυθεί τον Ιανουάριο, ούτως ώστε να παραμείνει στην κατηγορία.

Η ανάρτηση για την πρόταση της Γουλβς στη Λάτσιο για τον Μανδά

🚨 Wolves have made a loan offer for Lazio’s out-of-favour Greek goalkeeper Christos Mandas. (Source: Il Messaggero) pic.twitter.com/OGnji7uAaR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 16, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγγλική ομάδα εξετάζει εδώ και καιρό την περίπτωση του Μανδά και με αυτή την κίνηση θέλει να ενισχυθεί με μία σταθερή επιλογή κάτω από τα δοκάρια, καθώς οι Ζοσέ Σα και Σαμ Τζόνστον δεν έχουν καταφέρει να προστατέψουν την εστία της ομάδας επιτυχώς φέτος.