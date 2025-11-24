sports betsson
Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
Ποδόσφαιρο 24 Νοεμβρίου 2025 | 14:47

Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»

Το «In» εξηγεί τις παραμέτρους για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Το ενθαρρυντικό είναι πως αμφότεροι επιθυμούν να φορέσουν τα πράσινα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μοιάζει ειλημμένη απόφαση πως αργά ή γρήγορα, την εστία του Παναθηναϊκού θα την υπερασπίζεται ένας Έλληνας. Το ποιος δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά οι υποψήφιοι είναι οι δύο: ο Χρήστος Μανδάς και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Το ενθαρρυντικό είναι πως αμφότεροι επιθυμούν να φορέσουν τα πράσινα. Ο Βλαχοδήμος το έχει παραδεχτεί δημοσίως: άλλωστε, η ραγδαία πρόοδος του άρχισε στο «Γεώργιος Καλαφάτης», απ’ όπου πήρε μεταγραφή στη Μπενφίκα. Ο Μανδάς μίλησε διπλωματικά μετά την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Λευκορωσία, όμως η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει ανοιχτή γραμμή με τη διοίκηση του Τριφυλλιού.

Προφανώς, η υπόθεση του κάθε τερματοφύλακα είναι διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τον Μανδά, πρέπει να κινηθεί άμεσα. Ο Μαουρίσιο Σάρι δεν υπολογίζει τον 24χρονο γκολκίπερ και θα τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο. Ο εκπρόσωπος του Μανδά ταξίδεψε στη Ρώμη στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας και συζήτησε με τους «λατσιάλι» για το καθεστώς παραχώρησης του πελάτη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», οι αναφορές των ιταλικών ΜΜΕ ότι η Λάτσιο αξιώνει 10-12 εκατομμύρια ευρώ δεν ευσταθούν. Το αντίτιμο είναι μικρότερο και ο Μανδάς παραχωρείται με λιγότερα λεφτά, ενώ οι Ρωμαίοι είναι ευέλικτοι για τη μορφή της συμφωνίας: θα δέχονταν έναν δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Μετά τις επαφές του στο Ολίμπικο, ο εκπρόσωπος του Μανδά επικοινώνησε με πρωτοβουλία του με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους ενημέρωσε σχετικά. Γιατί έχει τη σημασία του πως ο διεθνής τερματοφύλακας είναι θετικός στη μετακόμιση του στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Ασφαλώς, ένας τερματοφύλακας με τις ικανότητες και τα περιθώρια εξέλιξης του Μανδά έχει ενδιαφέρον από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Χετάφε, Γουλβς, Γουέστ Χαμ και Μπόρνμουθ έχουν προσεγγίσει διερευνητικά τον Μανδά και επεξεργάζονται μία πρόταση.

Ο Βλαχοδήμος ανήκει στη Νιουκάσλ, όμως παίζει δανεικός στη Σεβίλλη μέχρι τον Ιούνιο. Στην Ανδαλουσία έχει καθιερωθεί στην ενδεκάδα, αλλά ο προπονητής που τον έφερε, ο Ματίας Αλμέιδα, απολύθηκε. Οπότε, τον Ιούνιο δεν πρόκειται να επιστρέψει στο Σεντ Τζέιμς Παρκ και ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να τον διεκδικήσει.

Ο Μανδάς είναι μικρότερος ηλικιακά και άρα θα αποτελέσει μία λύση με μακροχρόνιο ορίζοντα, μπορεί να έρθει πιο σύντομα στην Αθήνα και έχει λαχτάρα για να αποδείξει την αξία του. Στον αντίποδα, θα κοστίσει πιο ακριβά στον Παναθηναϊκό, όμως έχει μεταπωλητική αξία. Ο Βλαχοδήμος στην ηλικία των 31 ετών δεν είναι μεγάλος, αλλά δεν έχει την προοπτική του Μανδά. Επίσης, ο ομογενής άσος εφόσον εγκατασταθεί στην Αθήνα, δεν έχει την επιθυμία να φύγει ξανά. Σε αντίθεση με τον Μανδά, που σίγουρα θα έχει στο μυαλό του να δοκιμάσει ξανά στο εξωτερικό. 

