Παναθηναϊκός: Με Βιλένα, αλλά χωρίς Ντραγκόφσκι και Τζούρισιτς στις Σέρρες
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί κόντρα στον Πανσερραϊκό (23/11) με ένα πρόσωπο έκπληξη στην αποστολή που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (23/11) για την 11η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει ένα πρόσωπο-έκπληξη για την αποστολή των Πράσινων, για το ματς στις Σέρρες.
Αυτός είναι ο Τόνι Βιλένα, που επιστρέφει σε αποστολή του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά μετά από την πρώτη αγωνιστική της προηγούμενης σεζόν, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλάνιασπορ.
Εκτός έμειναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, όπως και οι Σάντσες, Κυριακόπουλος και Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης είναι ο Ντραγκόφσκι..
Αναλυτικά η αποστολή που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.
