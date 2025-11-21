sports betsson
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Τι συμβαίνει με τον Πελίστρι – Πόσα παιχνίδια έχει χάσει φέτος…
Ποδόσφαιρο 21 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Τι συμβαίνει με τον Πελίστρι – Πόσα παιχνίδια έχει χάσει φέτος…

Ο Φακούντο Πελίστρι αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού, αμέσως μετά την επιστροφή του μετά από τον Αύγουστο. Τα παιχνίδια που έχει χάσει μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η φετινή σεζόν του Φακούντο Πελίστρι δεν έχει ξεκινήσει με τον τρόπο που θα ήθελε, τόσο ο Ουρουγουανός, αλλά και ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει στερηθεί τις υπηρεσίες του από τον Αύγουστο και αναμένεται να μην τον έχει διαθέσιμο ξανά για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Ο 23χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε σε όλα τα προκριματικά για το Champions League και Europa League, ως βασικός σε όλα εκτός από τη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ, δείχνοντας ότι βρισκόταν ψηλά στα πλάνα του Ρουί Βιτόρια. Μετά τα προκριματικά, ωστόσο ο Πελίστρι επέστρεψε τραυματίας με θλάση από τα παιχνίδια με την Εθνική Ουρουγουάης, και έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι πρότινος, κάνοντας την επιστροφή του στα τελευταία 11 λεπτά απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η επιστροφή του οδήγησε στην κλήση από τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην Εθνική, ωστόσο ο παίκτης των «πρασίνων» δεν αγωνίστηκε απέναντι στο Μεξικό, ενώ στο παιχνίδι κόντρα στις ΗΠΑ δεν βρισκόταν καν στην αποστολή, καθώς επέστρεψε νωρίτερα για την Αθήνα, εκεί όπου διαπιστώθηκε η νέα θλάση, αυτή τη φορά στον τετρακέφαλο.

Τα φετινά χαμένα παιχνίδια του Πελίστρι

Ο Πελίστρι κατέγραψε απέναντι στον ΠΑΟΚ την πρώτη του συμμετοχή, τόσο στη φετινή Stoiximan Super League, όσο και σε εγχώριο επίπεδο γενικότερα, καθώς δεν έχει αγωνιστεί ούτε στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Παράλληλα, λόγω του τραυματισμού του δεν έχει συμμετάσχει ούτε σε αγώνα της League Phase του Europa League.

Εκτός από το παιχνίδι απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», τα μόνα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ουρουγουανός είναι αυτά των προκριματικών. Συνολικά δηλαδή, έχει καταγράψει 7 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 21 αγώνες, αυτό σημαίνει ότι ο 23χρονος έχει αγωνιστεί στο 1/3 των παιχνιδιών.

Το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για τα λεπτά συμμετοχής, καθώς μόνο σε δύο αναμετρήσεις αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Αυτές ήταν η ρεβάνς κόντρα στη Ρέιντζερς και το πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Συνολικά ο Πελίστρι βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο για 507 λεπτά, ένας αριθμός μικρότερος από το 1/4 των λεπτών της ομάδας του (2.091).

Τα πέρσινα προβλήματα

Φέτος ο Πελίστρι έχει ήδη χάσει 14 παιχνίδια, που αποτελεί ο μεγαλύτερος αριθμός αγώνων που έλειπε σε μία σεζόν, ωστόσο τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκαν για πρώτη φορά την περσινή σεζόν. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ουρουγουανός υπέστη και τότε θλάση, τότε ήταν στον οπίσθιο μηριαίο, και έλειψε από την αγωνιστική δράση για ένα μήνα, χάνοντας συνολικά 7 παιχνίδια. Παράλληλα, έχασε άλλους 2 αγώνες νωρίτερα στη σεζόν, λόγω ενός οστικού οιδήματος, ωστόσο στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν ήταν υγιής και συμμετείχε στα περισσότερα παιχνίδια των «πρασίνων», παρότι κατέγραψε μόλις 2 πλήρη 90λεπτα.

Ο τραυματισμός του Πελίστρι προκαλεί εκ νέου πρόβλημα στις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν τον έχει ακόμα να παίζει για μεγάλο διάστημα, και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει τη λύση για να αποφευχθούν τα συνεχή προβλήματα, καθώς την περσινή σεζόν δαπάνησε περισσότερα από 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει, κάτι που δείχνει το πόσο πιστεύουν σε αυτόν.

