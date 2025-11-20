Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι

Αναταραχή έχει προκληθεί στην Ουρουγουάη, απόρροια της βαριάς ήττας με 5-1 από τις ΗΠΑ και της κακής εμφάνισης. Κυρίως, γιατί οι διεθνείς της «σελέστε» φέρονται να έχουν κακές σχέσεις με τον Μαρσέλο Μπιέλσα και έχουν διαμηνύσει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ότι η συνεργασία τους δεν μπορεί να προχωρήσει.

Το γεγονός ακούγεται οξύμωρο, αφού η Ουρουγουάη υπό τον Μπιέλσα προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο από τον Σεπτέμβριο και στις ημερομηνίες του Νοεμβρίου έπαιξε φιλικά προετοιμασίας με το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Δύο παιχνίδια στα οποία κλήθηκε ο Φακούντο Πελίστρι, παρότι προερχόταν από τραυματισμό και είχε αγωνιστεί για λίγα λεπτά στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Εντούτοις, ο Μπιέλσα σεβάστηκε το αίτημα του Τριφυλλιού να μην επιβαρύνει τον 23χρονο εξτρέμ και τον αποδέσμευσε νωρίτερα.

Παρόλα αυτά, η ένταση δεν προξενεί έκπληξη, αφού ανέκαθεν ο Μπιέλσα ήταν ιδιόρυθμος και συγκρουσιακός. Δεν είναι τυχαίο πως η αξία του δεν αμφισβητείται, όμως του έχουν αποδώσει το παρατσούκλι «τρελός» (loco στα ισπανικά), εξαιτίας του χαρακτήρα του.

Σε ότι αφορά τον Μπιέλσα, μετά την ήττα από τις ΗΠΑ ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας πως δεν κατάφερε να πείσει τους Ουρουγουανούς να εφαφμόσουν την τακτική του και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ελληνική ώρα.

#AHORA | En el inicio de 100% Deporte hablamos sobre la situación de Marcelo Bielsa. ➡ Hoy a las 20:00, conferencia de prensa del entrenador. ➡ No va a renunciar. ➡ Mañana está prevista una reunión del Comité Ejecutivo, el tema: continuidad o no del DT. ➡ ¿Qué piensa… pic.twitter.com/waCCoSVQsa — Sport 890 (@Sport890) November 20, 2025

Τα ουρουγουανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο Μπιέλσα θα θίξει τη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές αλλά δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Οπότε, εναπόκειται στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας να κρίνει εάν πρέπει να τον απολύσει ή να τον διατηρήσει στο πόστο του.

Οι Ουρουγουανοί διεθνείς καταλογίζουν στον Μπιέλσα ότι έχει δεσποτική συμπεριφορά και είναι απρόσιτος. Ο Λουίς Σουάρες είχε αποκαλύψει μία συνομιλία του με τον Αργεντινό προπονητή, κατά την οποία ο Μπιέλσα απλώς τον χαιρέτησε και τον άκουσε αμίλητος για πέντε λεπτά!

Η όλη κατάσταση επηρεάζει άμεσα τον Φακούντο Πελίστρι, αφού είναι ένας παίκτης ο οποίος επωφελήθηκε από την ηγεσία του Μπιέλσα. Υπό τον 70χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού καθιερώθηκε στην ενδεκάδα και έχει παίξει στις 25 από τις συνολικά 37 εμφανίσεις του με το εθνόσημο. Κυρίως, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Πελίστρι θα είναι αδιαμφισβήτητα βασικός με τον Μπιέλσα, ενώ με κάποιον καινούργιο στην άκρη του πάγκου, η προσπάθεια θα αρχίσει πάλι από την αρχή…