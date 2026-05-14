Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5): Δράση με ΑΕΚ-Άρης για την Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5).
- Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
- «Έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο «Μεταξά» ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις υπάρχουν στο σημερινό (14/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, αλλά αυτή που ξεχωρίζει και έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι το ΑΕΚ – Άρης, για το πρώτο ματς των δύο ομάδων στο πλαίσιο των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL.
Από εκεί και έπειτα, δράση υπάρχει και στο ποδόσφαιρο με ματς του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά και στο τένις με τη συνέχεια του Masters της Ρώμης.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
17:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Basket League
20:00 Novasports Start Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
21:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράντφορντ – Μπόλτον EFL League One
22:30 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga
- ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»
- Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
- Ο Βιθέντε Ιμπόρα είδε από κοντά την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
- Στογιάκοβιτς: «Θα συναντηθώ με Ελλάδα και Σερβία πριν αποφασίσω»
- Η… προφητική ανάρτηση του Κι για την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
- NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
- Η ερώτηση που εξόργισε τον Αταμάν και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5): Δράση με ΑΕΚ-Άρης για την Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις