Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5): Δράση με ΑΕΚ-Άρης για την Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις υπάρχουν στο σημερινό (14/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, αλλά αυτή που ξεχωρίζει και έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι το ΑΕΚ – Άρης, για το πρώτο ματς των δύο ομάδων στο πλαίσιο των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL.

Από εκεί και έπειτα, δράση υπάρχει και στο ποδόσφαιρο με ματς του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά και στο τένις με τη συνέχεια του Masters της Ρώμης.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

17:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Basket League

20:00 Novasports Start Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

21:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράντφορντ – Μπόλτον EFL League One

22:30 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga