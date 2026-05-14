Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για κρυφή βιντεοσκόπηση γυναίκας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Μαΐου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για παραβίαση απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσε ο 37χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το news24.gr ο 37χρονος βρισκόταν σε αθλητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να εισήλθε σε γυναικεία τουαλέτα και να βιντεοσκόπησε 45χρονη γυναίκα.

Ο 37χρονος χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο, τοποθετώντας το κάτω από το διαχωριστικό διπλανής καμπίνας, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

Κατά την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές με μεγάλο όγκο φωτογραφιών και βίντεο γυναικών.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.