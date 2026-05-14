Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη την κουβανική πρωτεύουσα, την Αβάνα, το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η πόλη αντιμετώπιζε τις χειρότερες διακοπές ρεύματος των τελευταίων δεκαετιών, εν μέσω ενός αμερικανικού αποκλεισμού που έχει στερήσει το νησί από καύσιμα.

Πλήθη εκατοντάδων οργισμένων Κουβανών ξεχύθηκαν στους δρόμους σε διάφορες περιφερειακές γειτονιές, μπλοκάροντας τους δρόμους με καύσιμα σωρούς σκουπιδιών, χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας «Ανάψτε τα φώτα!» και «Ο λαός, ενωμένος, δεν θα νικηθεί ποτέ!».

Το Reuters είδε πολλές ομάδες κυρίως ειρηνικών διαδηλωτών σε διάφορα σημεία της πόλης, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη νύχτα διαδηλώσεων στην Αβάνα από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση τον Ιανουάριο.

Τέλος τα αποθέματα

Ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων της Κούβας δήλωσε νωρίτερα την ίδια μέρα ότι η χώρα είχε εξαντλήσει πλήρως το ντίζελ και το μαζούτ και ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης είχε εισέλθει σε «κρίσιμη» κατάσταση.

«Δεν έχουμε απολύτως καθόλου καύσιμα (πετρέλαιο) και απολύτως καθόλου ντίζελ», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Βισέντε ντε λα Ο στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν έχουμε αποθέματα».

Συνεχείς διακοπές ρεύματος στην Αβάνα

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα, δήλωσε ο υπουργός, εντείνοντας τις εντάσεις σε μια πόλη που έχει ήδη εξαντληθεί από την έλλειψη τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Το εθνικό δίκτυο, είπε, λειτουργούσε εξ ολοκλήρου με εγχώριο αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον αποκλεισμό τον Ιανουάριο, απειλώντας με δασμούς οποιαδήποτε χώρα στέλνει καύσιμα στην κομμουνιστική χώρα.