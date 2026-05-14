Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα
Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη την κουβανική πρωτεύουσα, την Αβάνα, το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η πόλη αντιμετώπιζε τις χειρότερες διακοπές ρεύματος των τελευταίων δεκαετιών, εν μέσω ενός αμερικανικού αποκλεισμού που έχει στερήσει το νησί από καύσιμα.
Πλήθη εκατοντάδων οργισμένων Κουβανών ξεχύθηκαν στους δρόμους σε διάφορες περιφερειακές γειτονιές, μπλοκάροντας τους δρόμους με καύσιμα σωρούς σκουπιδιών, χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας «Ανάψτε τα φώτα!» και «Ο λαός, ενωμένος, δεν θα νικηθεί ποτέ!».
Το Reuters είδε πολλές ομάδες κυρίως ειρηνικών διαδηλωτών σε διάφορα σημεία της πόλης, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη νύχτα διαδηλώσεων στην Αβάνα από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση τον Ιανουάριο.
🚨Update: US Blockade! Reports that neighborhoods across Havana facing ‘Worst Rolling Blackouts’ in Decades
Cuba ‘Completely Run Out’ of Diesel & Fuel Oil amid US BLOCKADE! — Cuban Minister of Energy & Mines pic.twitter.com/OYiseOovig
— US Homeland Security News (@defense_civil25) May 14, 2026
Τέλος τα αποθέματα
Ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων της Κούβας δήλωσε νωρίτερα την ίδια μέρα ότι η χώρα είχε εξαντλήσει πλήρως το ντίζελ και το μαζούτ και ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης είχε εισέλθει σε «κρίσιμη» κατάσταση.
«Δεν έχουμε απολύτως καθόλου καύσιμα (πετρέλαιο) και απολύτως καθόλου ντίζελ», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Βισέντε ντε λα Ο στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Δεν έχουμε αποθέματα».
Cuba’s President stressed that Havana has not carried out any hostile actions against the US for more than six decades, while alleging that the country has instead been subjected to hostile operations originating from US territory.https://t.co/lgnrjj0GRZ
— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 13, 2026
Συνεχείς διακοπές ρεύματος στην Αβάνα
Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα, δήλωσε ο υπουργός, εντείνοντας τις εντάσεις σε μια πόλη που έχει ήδη εξαντληθεί από την έλλειψη τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.
Το εθνικό δίκτυο, είπε, λειτουργούσε εξ ολοκλήρου με εγχώριο αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον αποκλεισμό τον Ιανουάριο, απειλώντας με δασμούς οποιαδήποτε χώρα στέλνει καύσιμα στην κομμουνιστική χώρα.
