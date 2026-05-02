Η Κούβα καταδίκασε σήμερα Σάββατο ως «παράνομες» και «καταχρηστικές» τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ κατά της Αβάνας, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ανήσυχη και απαντά με νέα μονομερή, παράνομα και καταχρηστικά καταναγκαστικά μέτρα κατά της Κούβας», δήλωσε ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες με ανάρτηση στο X (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το periodico26.cu).

Repudiable pero curioso y ridículo. El gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el #1DeMayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro… pic.twitter.com/FisSHc1JVb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση και επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη μετανάστευση.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διευρύνεται σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων κατά της κουβανικής κυβέρνησης.

Το διάταγμα στοχεύει πρόσωπα, οργανισμούς και συνεργάτες που, όπως αναφέρουν, στηρίζουν τον μηχανισμό ασφαλείας της Κούβας ή εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Και δευτερογενείς κυρώσεις

Οπως δήλωσαν οι ίδιες πηγές, οι νέες κυρώσεις επεκτείνονται και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ή υποστηρικτές του καθεστώτος, ενώ προβλέπεται ακόμη και η επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε τρίτους που συναλλάσσονται με τις στοχοποιημένες οντότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα ονόματα ή οργανισμοί που επηρεάζονται άμεσα από το μέτρο.