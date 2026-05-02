Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (στη φωτογραφία αρχείου από Inquam Photos/George Calin via Reuters, επάνω, εκτόξευση πυραύλου από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, στη διάρκεια άσκησης).

RTX, Lockheed Martin και Northrop Grumman είναι οι κύριοι ανάδοχοι στις πωλήσεις του στρατιωτικού εξοπλισμού

Ειδικότερα, το Ισραήλ προτίθεται να αποκτήσει συστήματα APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) εκτιμώμενης αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κατάρ πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4,01 δισ. δολαρίων καθώς και APKWS αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κουβέιτ σύστημα διοίκησης IBCS (Integrated Battle Command System) αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα APKWS αξίας 147,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο κύριος ανάδοχος στις πωλήσεις του APKWS είναι η BAE Systems, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι RTX και Lockheed Martin είναι οι κύριοι ανάδοχοι στην πώληση του ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης μάχης στο Κουβέιτ και του εξοπλισμού για το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στο Κατάρ, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η χρονική συγκυρία

Η Northrop Grumman είναι επίσης κύριος ανάδοχος στην πώληση στο Κουβέιτ.

Η ανακοίνωση έγινε εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τρεις εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία.