Ιράν: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ καλεί ιρανικές επιχειρήσεις να αποφύγεουν απολύσεις εργαζομένων
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα του ότι το Ιράν θα κερδίσει «τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο», και κάλεσε ιρανικές επιχειρήσεις να μην απολύσουν εργαζομένους.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ κάλεσε χθες Παρασκευή τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα ενός οικονομικού πολέμου, καθώς μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν μεγάλες ζημιές από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση (στη φωτογραφία από Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ).
Σε μήνυμα στο Telegram, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει «τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο» αφού, κατά την άποψή του, απέδειξε «την αριστεία της» κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης.
«Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές θα πρέπει να αποφύγουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απολύσεις»
«Οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα», προέτρεψε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Και ιδιαίτερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές θα πρέπει να αποφύγουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απολύσεις και την εγκατάλειψη του εργατικού τους δυναμικού», πρόσθεσε.
Οι αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την εκεχειρία της 8ης Απριλίου, εκτός από πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων χαλυβουργείων.
Υποφέρει ο πληθυσμός
Ενώ οι ΗΠΑ έχουν πλέον επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ο πληθυσμός υποφέρει από την άνοδο των τιμών και το εθνικό νόμισμα, το ριάλ, δεν ήταν ποτέ πιο αδύναμο έναντι του δολαρίου μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
Η ανεργία έχει επίσης εκτοξευθεί στα ύψη: περισσότεροι από 190.000 Ιρανοί έχουν υποβάλει αίτηση για επιδόματα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε αυτήν την εβδομάδα ο υφυπουργός Εργασίας του Ιράν.
Πηγή: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις