Ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01 Μαΐου 2026, 00:30

Ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη

Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει το κόστος των ορυκτών καυσίμων για την Ευρώπη – Κανείς δεν γνωρίζει ποσα είναι τα αποθέματα, σχολιάζει το Politico

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Οι αεροπορικές εταιρείες καθηλώνουν τα αεροσκάφη τους κάτω απο την πίεση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια της Ευρώπης να αποτρέψει τις ελλείψεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν αντιμετωπίζει ένα απροσδόκητο εμπόδιο, υποστηρίζει το Politico : Κανείς δεν γνωρίζει πόσα καύσιμα διαθέτει στην πραγματικότητα η ευρωπαϊκή ήπειρος.

Η αναστάτωση αυτή έρχεται την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει το κόστος των ορυκτών καυσίμων για την Ευρώπη και απειλεί να διακόψει τις προμήθειες που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μια βασική αρτηρία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση κοστίζει στην ΕΕ σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα σε αυξημένα ενεργειακά κόστη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διατάξει τους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Στην Ευρώπη, έχουμε ορατότητα και δεσμεύσεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο… τι θα συμβεί μετά είναι δύσκολο να προβλεφθεί», δήλωσε ο Τόμπιας Μάγιερ, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου DHL, κατά τη διάρκεια ενός πρωινού με τους δημοσιογράφους στο οποίο παρέστη το Politico νωρίτερα αυτό το μήνα. «Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα σχετικά με το πόσα έχουν αντληθεί.»

Οι αρχές της ΕΕ δεν βρίσκονται εντελώς στο σκοτάδι. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κρατικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι γενικά διαφανείς και ενημερωμένες, ενώ οι εθνικοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών και οι εταιρείες παρέχουν περιστασιακά εθελοντικά πληροφορίες σχετικά με τα δικά τους αποθέματα.

Πέρα από αυτό όμως, οι αξιωματούχοι που επιθυμούν να γνωρίζουν πότε ενδέχεται να στερέψουν οι πηγές έχουν ελάχιστα στοιχεία στα οποία να βασιστούν — ένα τυφλό σημείο που ενέχει τον κίνδυνο να μην μπορούν να εντοπίσουν ελλείψεις ή να αναγκαστούν να λάβουν επείγουσες αποφάσεις βασισμένες σε μερικές πληροφορίες.

Η ελληνική πρόταση

Σε μια σύνοδο κορυφής υψηλού επιπέδου τον περασμένο μήνα, υπουργοί από το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία επέστησαν την προσοχή σε αυτά τα κενά γνώσης, προτρέποντας την ΕΕ να συντονίσει περισσότερο την παρακολούθηση και την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, ιδίως όσον αφορά τα διυλισμένα προϊόντα, σύμφωνα με τα πρακτικά που είδε το Politico. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας έφτασε στο σημείο να ζητήσει από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κανάλι WhatsApp ή Signal μεταξύ των κρατών μελών και της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ.

«Έχουμε πολύ περιορισμένη γνώση της αγοράς και δεδομένα για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος ευρωπαϊκού υπουργείου Ενέργειας, μιλώντας όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ανοιχτά το ευαίσθητο θέμα. «Η γνώση μας για το τι κυκλοφορεί, τι αποσύρεται και τι αποστέλλεται μέσω διαφορετικών διαδρομών… σίγουρα υπάρχει έλλειψη παρακολούθησης της αγοράς.»

Όσον αφορά τα διυλισμένα καύσιμα, όπως το ντίζελ και το καύσιμο αεροσκαφών, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ασαφής. Η ΕΕ βασίζεται κυρίως στην επίσημη στατιστική υπηρεσία της, την Eurostat, και σε συναντήσεις συντονισμού με τα κράτη μέλη για να εκτιμήσει τα επίπεδα εφοδιασμού. Ωστόσο, τα περισσότερα αποθέματα παραμένουν κρυφά σε διάσπαρτα εμπορικά αποθέματα που καλύπτουν διάφορους τομείς, με τις εταιρείες να διστάζουν να αποκαλύψουν ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα για τα οποία δεν έχουν νομική υποχρέωση να αναφέρουν.

Ακόμη και τα στοιχεία που παρέχει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας — ο οποίος συντόνισε την ιστορική διάθεση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τον περασμένο μήνα — είναι αναγκαστικά περιορισμένα για τον λόγο αυτό, δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής.

«Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα είχαμε πρόσβαση σε τέλειες πληροφορίες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής. «Αλλά τελικά, η ποιότητα των πληροφοριών εξαρτάται από τις πληροφορίες που μας δίνονται. Και έχω ακούσει συναδέλφους να εκφράζουν την ίδια ανησυχία — ελπίζουμε να έχουμε τις σωστές πληροφορίες».

Παρατηρήριο καυσίμων

Από την έναρξη του πολέμου, οι υπουργοί Ενέργειας έχουν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  να ενισχύσει την ικανότητα της Ένωσης να εκτιμά τα αποθέματα που διατηρούνται σε όλη την ήπειρο σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σειρές δεξαμενών σε μεγάλα λιμάνια, τεράστια υπερδεξαμενόπλοια που αγκυροβολούν στα ανοικτά των ευρωπαϊκών ακτών, καθώς και αποθήκες σε αεροδρόμια και κατά μήκος βασικών αγωγών.

Η ίδια η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την έλλειψη πληροφοριών, αποκαλύπτοντας νωρίτερα αυτό το μήνα σχέδια για ένα «Παρατηρητήριο Καυσίμων» που θα «παρακολουθεί την παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τα επίπεδα αποθεμάτων καυσίμων μεταφοράς στην ΕΕ» — κάτι παρόμοιο με την πολύ πιο ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

«Φυσικά θα θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης των καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα-Κάισα Ιτκονενεν στο Politico. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά [είναι] πολύ νωρίς για να δηλώσουμε τώρα πώς θα λειτουργήσει.»

Το φυσικό αέριο φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο να παρακολουθηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλες αντικειμενικές δυσκολίες, οπως το βιομηχανικό απόρρητο… Είναι ακόμη πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε τα διυλισμένα προϊόντα όπως το ντίζελ, η βενζίνη και τα καύσιμα αεροσκαφών καθώς -όπως αναφέρεται- συχνά οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θέλουν να μοιραστούν πληροφορίες.

Η ομίχλη του πολέμου

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης, καταρχάς, ήταν ήδη χαμηλά πριν από την επίθεση στο Ιράν, κατά μέσο όρο κάτω από το 30% της εθνικής χωρητικότητας λόγω των απότομων μειώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων εξαρτάται από την παροχή κινήτρων στους εμπόρους, οι οποίοι γενικά προτιμούν να αντλούν αέριο σε αποθήκες το καλοκαίρι όταν πέφτουν οι τιμές και να πουλάνε το χειμώνα όταν αυξάνονται. Αλλά ο πόλεμος στο Ιράν κινδυνεύει να αντιστρέψει αυτή τη δυναμική και οι προσπάθειες της ΕΕ για την επίλυση του προβλήματος έχουν συναντήσει ανάμεικτες αντιδράσεις.

Η αναδρομολόγηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας που ακολούθησε το μπλοκάρισμα του Ορμούζ κινδυνεύει να ανατρέψει περαιτέρω αυτή τη δυναμική. Τα δεξαμενόπλοια δεν εκτρέπονται πλέον στην Ασία από την Ευρώπη, αλλά απλώς κατευθύνονται εκεί απευθείας από τη Δυτική Αφρική και τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Τσαρλ Κοστερόουζ,  αναλυτής φυσικού αερίου στην εταιρεία έρευνας αγοράς Kpler.

Οι παραδόσεις «είναι ακόμα εντός του πενταετούς μέσου όρου», δήλωσε στο POLITICO. «Απλώς δεν λαμβάνουν όσο θα μπορούσαν, λαμβάνοντας υπόψη όλη την επιπλέον χωρητικότητα των ΗΠΑ που τίθεται σε λειτουργία».

Η πιο πρόσφατη έκθεση της IEA αναφέρει λεπτομερώς ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα ήταν ήδη χαμηλά τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά περιλαμβάνει περιορισμένα δεδομένα για τον Μάρτιο. Τα υπουργεία ενέργειας φέρονται να ενημέρωσαν τις αρχές της ΕΕ για τα δικά τους αποθέματα την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

