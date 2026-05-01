newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Διεθνής Οικονομία 01 Μαΐου 2026, 20:00

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η θερινή τουριστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο το τοπίο που διαμορφώνεται στον κλάδο των αερομεταφορών προϊδεάζει για ένα από τα πιο δύσκολα και κοστοβόρα καλοκαίρια των τελευταίων ετών. Η επιθυμία των πολιτών για ξεκούραση και αποδράσεις συγκρούεται μετωπικά με μια πολυεπίπεδη κρίση που πλήττει τις αεροπορικές εταιρείες. Οι μειωμένες πτήσεις, η εκτόξευση της τιμής των εισιτηρίων και οι πρωτοφανείς ελλείψεις σε βασικά καύσιμα συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο αναμένεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό εκατομμυρίων ταξιδιωτών που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η εποχή των φθηνών αποδράσεων τελειώνει, καθώς τα άδεια ντεπόζιτα των αεροπλάνων μετατρέπουν τις φετινές διακοπές σε πολυτέλεια για λίγους

Το αφήγημα των ξέγνοιαστων και οικονομικά προσιτών διακοπών φαίνεται πως ανήκει, τουλάχιστον για φέτος, στο παρελθόν. Οι αερομεταφορείς, στην προσπάθειά τους να εξισορροπήσουν τα αυξημένα λειτουργικά κόστη και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, προχωρούν σε εκτεταμένες αναθεωρήσεις των πτητικών τους προγραμμάτων, αφήνοντας τους τουρίστες αντιμέτωπους με λιγότερες επιλογές και σημαντικά ακριβότερα ταξίδια.

Το επίκεντρο της κρίσης στη Γαλλία

Μία από τις πιο ανησυχητικές ενδείξεις για το τι πρόκειται να επακολουθήσει αυτό το καλοκαίρι έρχεται από τη Γαλλία. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν άμεσο και πιεστικό κίνδυνο έλλειψης κηροζίνης, του βασικού αεροπορικού καυσίμου. Οι φόβοι για στενότητα στα αποθέματα έχουν ήδη αρχίσει να μεταφράζονται σε πράξεις, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να αναγκάζονται να προχωρήσουν σε προληπτικές ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα γαλλικά αεροδρόμια.

Ο πανικός των ακυρώσεων φέρνει ντόμινο πανάκριβων εισιτηρίων πριν καν ξεκινήσει το καλοκαίρι

Η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί απλώς πονοκέφαλο στους επιβάτες που έχουν ήδη κλείσει τα πακέτα των διακοπών τους, αλλά διαταράσσει συνολικά τον προγραμματισμό των θερινών δρομολογίων σε έναν από τους πιο κομβικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Όταν οι αεροπορικές εταιρείες αδυνατούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία των αεροσκαφών τους, η μοναδική βιώσιμη λύση είναι η περικοπή των δρομολογίων, γεγονός που μειώνει δραστικά τις διαθέσιμες θέσεις στην αγορά ακριβώς την περίοδο που η ζήτηση κορυφώνεται.

Το ντόμινο των ακυρώσεων στην Ευρώπη

Το πρόβλημα της Γαλλίας είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου σε μια ευρύτερη κρίση αεροπορικών καυσίμων που απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κρίση των jet fuels έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις ντόμινο, αναγκάζοντας όλο και περισσότερους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς να αναστείλουν προσωρινά ή να ακυρώσουν οριστικά πτήσεις. Ο αντίκτυπος στις καλοκαιρινές αποδράσεις είναι άμεσος, καθώς δημοφιλείς προορισμοί κινδυνεύουν να μείνουν με μειωμένη αεροπορική σύνδεση.

Οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν ένα εξαιρετικά σφιχτό πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς επαρκή και σε λογικές τιμές καύσιμα, τα περιθώρια κέρδους εξανεμίζονται, καθιστώντας πολλές πτήσεις ασύμφορες. Για τον μέσο ταξιδιώτη, αυτό σημαίνει ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings) θα συνοδεύονται από τεράστιο ρίσκο, τόσο ως προς την εύρεση θέσης όσο και ως προς το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής ακύρωσης της πτήσης, ικανής να καταστρέψει ολόκληρο τον προγραμματισμό των διακοπών του.

Ισπανία: «Αγοράστε εισιτήρια τώρα!»

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η πολιτική διαχείριση της επερχόμενης θερινής σεζόν αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Ενδεικτική του πανικού που επικρατεί στα κυβερνητικά και τουριστικά επιτελεία είναι η στάση της Ισπανίας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι τουριστικοί φορείς της χώρας προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη κίνηση, προτρέποντας ανοιχτά τους πολίτες να σπεύσουν να αγοράσουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια τώρα, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Η προτροπή αυτή δεν υποκρύπτει κάποια προσπάθεια τόνωσης των κρατήσεων, αλλά αποτελεί μια ρεαλιστική προειδοποίηση για τη θύελλα που έρχεται. Η Ισπανία αναγνωρίζει ότι ο συνδυασμός της μειωμένης προσφοράς πτήσεων (λόγω των καυσίμων) και της σταθερά υψηλής καλοκαιρινής ζήτησης θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μια άνευ προηγουμένου κούρσα τιμών. Όσοι αφήσουν τον προγραμματισμό των διακοπών τους για αργότερα, ενδέχεται είτε να κληθούν να πληρώσουν αστρονομικά ποσά για ένα απλό αεροπορικό εισιτήριο, είτε να διαπιστώσουν ότι οι πτήσεις προς τους προορισμούς επιλογής τους είναι πλήρως κλεισμένες.

Το τέλος του προσβάσιμου τουρισμού;

Καθώς τα δεδομένα αυτά παγιώνονται, δημιουργείται έντονος προβληματισμός για το μέλλον των καλοκαιρινών διακοπών στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός ακριβότερων ταξιδιών και λιγότερων πτήσεων θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια τη δυνατότητα του μέσου πολίτη να ταξιδέψει. Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να αποτελέσει ένα τεστ αντοχής, όπου οι ταξιδιώτες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, ευελιξία και, κυρίως, με ένα μεγαλύτερο διαθέσιμο προϋπολογισμό, προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό των διακοπών τους παρακάμπτοντας τις συμπληγάδες των αερομεταφορών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Markets
Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Πόλο 01.05.26

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies