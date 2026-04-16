Αεροπορική εταιρεία στην Ολλανδία ακυρώνει πτήσεις λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France KLM δήλωσε ότι οι ακυρώσεις επηρέασαν λιγότερο από το 1% του συνόλου των ευρωπαϊκών πτήσεων του. Ταυτόχρονα, η KLM δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων στα αεροσκάφη.

Η προειδοποίηση του Φατίχ Μπιρόλ

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών που διαθέτει η Ευρώπη επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενδέχεται σύντομα να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, εάν συνεχιστεί η παρεμπόδιση στις ενεργειακές προμήθειες λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Συμπλήρωσε πως οι επιπτώσεις θα μεταφραστούν σε «υψηλότερες τιμές καυσίμων, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας». Παράλληλα, ορισμένες περιοχές του κόσμου να πλήττονται περισσότερο από άλλες.