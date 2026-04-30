Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια και σημεία ελέγχου, μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ (EES), με ορισμένους ταξιδιώτες να περιμένουν έως και τρεις ώρες.

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σταδιακά στην Ευρώπη από τον Οκτώβριο του 2025 και τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή στις χώρες της ζώνης Σένγκεν. Πρόκειται για 25 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και για την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Προβλήματα με βιομετρικά και έλλειψη ενημέρωσης

Ταξιδιώτες περιέγραψαν στον Guardian προβλήματα με την αποδοχή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και επιπλέον καθυστερήσεις όταν ταξίδευαν με παιδιά.

Πολλοί ανέφεραν ότι υπήρχε ελάχιστη καθοδήγηση για τη χρήση των μηχανημάτων. Ορισμένοι είπαν ότι χρειάστηκε να επαναλάβουν τη διαδικασία καταγραφής σε κάθε σκέλος του ταξιδιού τους, παρά το γεγονός ότι την είχαν ήδη ολοκληρώσει, χωρίς εξηγήσεις από το προσωπικό ή χωρίς το προσωπικό να διαθέσιμο για να ρωτήσουν.

Έχασε την πτήση λόγω πολύωρων ουρών

Ο 47χρονος Ντέιβ Γκιλς, από το Ραουντς της Βρετανίας, έχασε την πτήση επιστροφής του από την Κοπεγχάγη στις 12 Απριλίου, μετά από ταξίδι σε φεστιβάλ μουσικής με την οικογένειά του, λόγω πολύωρων ουρών στον έλεγχο διαβατηρίων.

«Όταν κατευθυνθήκαμε προς τον έλεγχο, υπήρχαν περίπου 80 με 100 άτομα μπροστά μας και μόνο τρία μηχανήματα… Σύντομα, ένα από αυτά έκλεισε», ανέφερε.

Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού να κρατήσει ανοιχτή την πύλη επιβίβασης, ο ίδιος έφτασε λίγα δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμό της. Η καθυστέρηση τον ανάγκασε να αγοράσει νέα εισιτήρια, να πληρώσει διαμονή, επιπλέον πάρκινγκ και ενοικίαση αυτοκινήτου, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

«Η ασφάλεια δεν καλύπτει το κόστος, η αεροπορική λέει ότι δεν φέρει ευθύνη», σημείωσε.

Τετράωρες αναμονές και προβλήματα για ευάλωτους επιβάτες

Η Τζόρτζια από το Λονδίνο περιέγραψε τετράωρη αναμονή κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Πίζας στις 10 Απριλίου. Όπως είπε, δεν υπήρχε προσωπικό για καθοδήγηση ούτε καθίσματα για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αναμονής ήταν κλειστός και χωρίς εξαερισμό.

Η ίδια, έγκυος πέντε μηνών, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να καθίσει στο πάτωμα λόγω αδιαθεσίας, ενώ η παροχή νερού γινόταν μόνο στο τέλος της ουράς, μετά από ώρες αναμονής.

«Σκεφτόμουν να μην ταξιδέψω ξανά στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεγάλες ουρές και για οικογένειες με παιδιά

Ο Στιούαρτ ΜακΛέναν από τη Σκωτία ανέφερε πολύωρες καθυστερήσεις τόσο στην άφιξή του στη Μάλαγα όσο και στην επιστροφή του, με ουρές που ξεπερνούσαν τις τρεις ώρες. Όπως είπε, υπήρχε ελάχιστη καθοδήγηση, ενώ η αναμονή με δύο μικρά παιδιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Άλλοι ταξιδιώτες ανέφεραν ότι τα αυτόματα συστήματα ελέγχου είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν είχαν τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Ο 23χρονος Ντίλαν Τόμας περιέγραψε αναμονή δύο ωρών σε δύο διαφορετικά ταξίδια, ενώ άλλος επιβάτης έκανε λόγο για χειροκίνητη καταχώριση δεδομένων από υπαλλήλους λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Ασυνέπεια και χάος» στα αεροδρόμια

Σε αρκετές περιπτώσεις, ταξιδιώτες κατήγγειλαν ότι το προσωπικό χρησιμοποιούσε ακόμη και κινητά τηλέφωνα για φωτογράφιση επιβατών λόγω δυσλειτουργιών των συστημάτων.

Άλλοι έκαναν λόγο για ελλιπή καθίσματα, ανεπαρκείς υποδομές και απουσία ενημέρωσης, ειδικά για ηλικιωμένους επιβάτες.

«Δεν υπάρχει συνέπεια. Δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις όταν φτάνεις σε αυτά τα αεροδρόμια», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας ταξιδιώτης.