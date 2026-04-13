EES: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων
Κόσμος 13 Απριλίου 2026

EES: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων

Οι νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες της ΕΕ προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Χάος επικρατεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω των νέων κανόνων εισόδου της ΕΕ, με τους ταξιδιώτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις, ακόμα και να χάνουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους.

Οι επιβάτες που ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Το σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) που έχει ενεργοποιηθεί απαιτεί από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες να υποβάλλονται σε βιομετρικούς ελέγχους με λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών κατά την είσοδό τους στην αίθουσα αναχωρήσεων Σένγκεν.

Καθώς αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να διαρκέσουν ώρες, ορισμένοι ταξιδιώτες έχουν βρεθεί να περιμένουν ώρες στην ουρά ελέγχου διαβατηρίων, ενώ οι πτήσεις τους έχουν ήδη αναχωρήσει.

Προβλήματα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Οι επιβάτες που ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την Daily Mail, αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε προορισμούς όπως η Γενεύη, η Λισαβόνα και η Μάλτα. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και στο Άμστερνταμ με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τις δύο ώρες.

Ένας επιβάτης στο Άμστερνταμ περιέγραψε «ηλικιωμένους και γονείς με μικρά παιδιά» να περιμένουν για ώρες στην ουρά για έλεγχο διαβατηρίων. Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν «μεγάλες καθυστερήσεις».

Στο Μιλάνο, επιβάτες αεροπορικών εταιρειών υπέστησαν εμετούς και λιποθυμίες, αφού περίμεναν έως και τρεις ώρες για να επιβιβαστούν.

Υπάρχει θέμα με την εφαρμογή του συστήματος

Η EasyJet ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν «εκτός του ελέγχου μας» και ότι τα προβλήματα με το νέο σύστημα ελέγχου είχαν προκαλέσει τις καθυστερήσεις που τις χαρακτηρίζει «απαράδεκτες».

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή του συστήματος παρουσιάζει προβλήματα. «Είναι μια δύσκολη μετάβαση και μεγάλος πονοκέφαλος για τους ταξιδιώτες», ανέφερε η ειδικός αερομεταφορών Σάλι Γκέθιν, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Απειλές Ιράν σε Τραμπ για τα αμερικάνικα πολεμικά στο Ορμούζ

Απειλές Ιράν σε Τραμπ για τα αμερικάνικα πολεμικά στο Ορμούζ

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Λουκάς Καρνής
Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

ΕΛΣΤΑΤ: Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού – Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω
Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

