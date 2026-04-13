EES: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων
Οι νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες της ΕΕ προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
Χάος επικρατεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω των νέων κανόνων εισόδου της ΕΕ, με τους ταξιδιώτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις, ακόμα και να χάνουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους.
Οι επιβάτες που ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων
Το σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) που έχει ενεργοποιηθεί απαιτεί από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες να υποβάλλονται σε βιομετρικούς ελέγχους με λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών κατά την είσοδό τους στην αίθουσα αναχωρήσεων Σένγκεν.
Καθώς αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να διαρκέσουν ώρες, ορισμένοι ταξιδιώτες έχουν βρεθεί να περιμένουν ώρες στην ουρά ελέγχου διαβατηρίων, ενώ οι πτήσεις τους έχουν ήδη αναχωρήσει.
Προβλήματα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
Οι επιβάτες που ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την Daily Mail, αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε προορισμούς όπως η Γενεύη, η Λισαβόνα και η Μάλτα. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και στο Άμστερνταμ με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τις δύο ώρες.
Ένας επιβάτης στο Άμστερνταμ περιέγραψε «ηλικιωμένους και γονείς με μικρά παιδιά» να περιμένουν για ώρες στην ουρά για έλεγχο διαβατηρίων. Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν «μεγάλες καθυστερήσεις».
Στο Μιλάνο, επιβάτες αεροπορικών εταιρειών υπέστησαν εμετούς και λιποθυμίες, αφού περίμεναν έως και τρεις ώρες για να επιβιβαστούν.
Υπάρχει θέμα με την εφαρμογή του συστήματος
Η EasyJet ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν «εκτός του ελέγχου μας» και ότι τα προβλήματα με το νέο σύστημα ελέγχου είχαν προκαλέσει τις καθυστερήσεις που τις χαρακτηρίζει «απαράδεκτες».
Ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή του συστήματος παρουσιάζει προβλήματα. «Είναι μια δύσκολη μετάβαση και μεγάλος πονοκέφαλος για τους ταξιδιώτες», ανέφερε η ειδικός αερομεταφορών Σάλι Γκέθιν, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.
EES: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων
