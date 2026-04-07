Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07 Απριλίου 2026, 16:16

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στις 10 Απριλίου 2026, φέρνοντας μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται τα σύνορα της Ευρώπης.

Το νέο σύστημα EES εφαρμόζεται πλήρως από τις 10 Απριλίου και μπορεί να εκσυγχρονίσει ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου της ΕΕ, όχι όμως χωρίς αρχικές δυσκολίες

Τα ταξίδια προς την Ευρώπη αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά μέσα στις επόμενες ημέρες. Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ, το οποίο ξεκίνησε σταδιακά στις 12 Οκτωβρίου πέρυσι σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τις 10 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το Euronews.

Αυτό σημαίνει ότι οι σφραγίδες στα διαβατήρια θα αντικατασταθούν από ψηφιακή καταγραφή εισόδων και εξόδων, καθώς και αρνήσεων εισόδου για ταξιδιώτες βραχείας διαμονής από χώρες εκτός ΕΕ.

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Το νέο αυτό σύστημα εφαρμόζεται για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας των συνόρων και των συστημάτων μετανάστευσης της ΕΕ, αλλά και για τη μείωση του εγκλήματος και της απάτης και τον εντοπισμό κινδύνων για την ασφάλεια.

Από την έναρξη της εφαρμογής του, περισσότερα από 24.000 άτομα έχουν λάβει άρνηση εισόδου για λόγους όπως ληγμένα ή πλαστά έγγραφα ή αδυναμία να δικαιολογήσουν επαρκώς τον σκοπό του ταξιδιού τους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάνω από 600 άτομα έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Σκοπεύετε να κάνετε διακοπές στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες; Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

Σε ποιους εφαρμόζεται το EES και ποιοι εξαιρούνται;

Το EES ισχύει για υπηκόους εκτός ΕΕ/Σένγκεν που ταξιδεύουν σε χώρες Σένγκεν ή της ΕΕ για σύντομες διαμονές έως 90 ημέρες μέσα σε περίοδο 180 ημερών.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Βρετανοί πολίτες, καθώς και οι ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησηςβίζας, ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους. Το σύστημα ισχύει επίσης για άτομα που διαθέτουν ακίνητο σε χώρα της ΕΕ αλλά δεν έχουν άδεια διαμονής.

Ωστόσο, η Ιρλανδία και η Κύπρος εξαιρούνται από τη χρήση του EES, πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν χειροκίνητους ελέγχους διαβατηρίων.

Από το EES εξαιρούνται επίσης ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν, καθώς και όσοι διαθέτουν θεωρήσεις ή άδειες διαμονής μακράς διάρκειας σε αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών.

Αντίστοιχα, τα μέλη της οικογένειαςπολιτών της ΕΕ που έχουν κάρτα διαμονής σε μία από αυτές τις χώρες εξαιρούνται, όπως και οι κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών με ισχύουσες άδειες Τοπικής Διασυνοριακής Κυκλοφορίας.

Εξαιρούνται επίσης τα μέλη πληρωμάτων τρένων και αεροσκαφών σε διεθνή δρομολόγια, καθώς και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οι οικογένειές τους που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασία για την Ειρήνη ή του ΝΑΤΟ.

Ενδέχεται να προβλέπονται και ορισμένες εξαιρέσεις για ημερήσιες εκδρομές στο πλαίσιο κρουαζιερών που ξεκινούν και καταλήγουν εκτός του χώρου Σένγκεν.

Οι υπήκοοι της Ανδόρας, του Αγίου Μαρίνου, του Βατικανού και του Μονακό δεν θα χρειάζεται να περνούν από το EES.

Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια λόγω του EES;

Είναι πιθανό να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια τους πρώτους μήνες πλήρους λειτουργίας του EES, παρά τις διαβεβαιώσεις της ΕΕ ότι θα υπάρξει κάποια ευελιξία για την αντιμετώπιση των μεγάλων ουρών του καλοκαιριού.

«Οι χρόνοι αναμονής φτάνουν πλέον τακτικά έως και τις δύο ώρες στις ώρες αιχμής, ενώ ορισμένα αεροδρόμια αναφέρουν ακόμη μεγαλύτερες ουρές», δήλωσαν η ένωση αεροδρομίων ACI Europe και η Airlines for Europe (A4E) σε κοινή ανακοίνωσή (πηγή στα Αγγλικά) τους.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τις αυξημένες καθυστερήσεις είναι ότι από τις 31 Μαρτίου όλοι οι επιβάτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να καταγράφονται μέσω του EES.

Μέχρι πρόσφατα, οι αρχές συνοριακού ελέγχου μπορούσαν να αναστέλλουν πλήρως ή εν μέρει τις διαδικασίες του EES στις περιόδους αιχμής των ταξιδιών. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι πλέον δυνατό από τις 10 Απριλίου και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να φτάνουν στο αεροδρόμιο περίπου μιάμιση έως δύο ώρες νωρίτερα από ό,τι συνήθως, ώστε να υπολογίζουν τις καθυστερήσεις που συνδέονται ειδικά με το EES μετά τις 10 Απριλίου.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις αναμένεται να μειωθούν μεσοπρόθεσμα, καθώς οι διαδικασίες του EES θα γίνονται πιο ομαλές.

Στο μεταξύ, οι ενώσεις αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών εξακολουθούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει στις υπηρεσίες συνοριακού ελέγχου να αναστέλλουν μερικώς ή πλήρως το EES, όταν χρειάζεται, για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο του 2026.

Χρειάζεστε βιομετρικό διαβατήριο για το EES;

Τα βιομετρικά διαβατήριαδεν είναι απολύτως απαραίτητα για το EES. Απαιτούνται μόνο για τη χρήση αυτόματων θυρίδων αυτοεξυπηρέτησης, που επιτρέπουν γρηγορότερη εγγραφή και διέλευση.

Οι κάτοχοι απλών διαβατηρίων πρέπει να χρησιμοποιούν επανδρωμένα γκισέ για την αρχική εγγραφή τους και να δίνουν φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα.

Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια, ώστε οι μελλοντικοί έλεγχοι να γίνονται σημαντικά πιο γρήγορα. Οι ταξιδιώτες που αρνούνται να παράσχουν βιομετρικά δεδομένα θα λαμβάνουν αυτόματα άρνηση εισόδου.

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά πρέπει να βγάλουν φωτογραφία.

Πρέπει να εγγραφώ εκ των προτέρων στο EES;

Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ των προτέρων στο EES, καθώς η εγγραφή γίνεται στα σύνορα, όταν φτάνετε στην ΕΕ.

Η διαδικασία εγγραφής εξαρτάται από το αν διαθέτετε βιομετρικό ή απλό διαβατήριο, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη επιλογή για όσους θέλουν ταχύτερη διαδικασία.

Η εφαρμογή για κινητά Travel to Europe, μια επίσημη εφαρμογή της ΕΕ σχεδιασμένη ειδικά για το σύστημα EES, επιτρέπει σε ταξιδιώτες από τρίτες χώρες να προεγγράφουν βιομετρικές φωτογραφίες και στοιχεία διαβατηρίου έως και 72 ώρες πριν από την άφιξη, ώστε να επιταχύνονται οι έλεγχοι στα σύνορα.

Ωστόσο, η εφαρμογή δεν υποκαθιστά τη συνέντευξη που απαιτείται στον έλεγχο διαβατηρίων.

Προς το παρόν διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Σουηδία, με σχέδια για επέκταση της εφαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει λήψη από το Google Play ή το Apple App Store· οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο εισόδου και να βγάλουν μια selfie για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους.

Ενέργεια
Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης
«Απαγορεύονται τα Crocs» 01.04.26

11 στρέμματα στην έρημο της Καλιφόρνια αρκούν για το νέο μικροέθνος που καλωσορίζει τους πάντες αλλά απαγορεύει τα Crocs. Μα τι είναι το Slowjamastan; 

Λουκάς Καρνής
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
uncategorized 07.04.26

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 07.04.26

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Στο Κιλκίς 07.04.26

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

