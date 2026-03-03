Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Καθώς ο υπερτουρισμός πιέζει τα πιο δημοφιλή hotspots στην Ευρώπη και οι καλοκαιρινοί καύσωνες γίνονται ολοένα και πιο αποτρεπτικοί, το ταξιδιωτικό κοινό αναθεωρεί τις επιλογές του.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα «σίγουρα» και στρέφονται σε πιο δροσερές, λιγότερο προβεβλημένες περιοχές — αλλά και σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Από τα κλασικά καρτ ποστάλ… στον Βορρά

Οι διαχρονικοί προορισμοί εξακολουθούν να κρατούν ισχυρή θέση. Περιφέρειες όπως το Λάτσιο και η Τοσκάνη στην Ιταλία, η Ανδαλουσία στην Ισπανία και η Αττική στη χώρα μας εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό των διεθνών διανυκτερεύσεων, αγγίζοντας περίπου το ένα τρίτο του συνόλου για το 2025.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη ζήτηση καταγράφονται αλλού. Σύμφωνα με έρευνα των Mabrian και Data Appeal, ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν βορεινότερες και πιο ήσυχες περιοχές: από τη νότια Φινλανδία και το Βέστλαντ της Νορβηγίας, μέχρι τη Γαλικία στην Ισπανία και το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε στην Ιταλία. Ακόμη και στη Γαλλία, η Νορμανδία και η Αλσατία ενισχύουν τη δυναμική τους.

Η στροφή αυτή αποτυπώνει την άνοδο των λεγόμενων «coolcations» — διακοπών σε πιο δροσερά κλίματα — ως απάντηση στις ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες που μετατρέπουν τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς σε «θερμικές δοκιμασίες».

Λιγότερος κόσμος, περισσότερη φύση

Το νέο προφίλ του ταξιδιώτη δείχνει επίσης μια σαφή ανάγκη αποφυγής της πολυκοσμίας. Περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως τμήματα της Κροατίας και της Πολωνίας, κερδίζουν έδαφος, ενώ πιο ήσυχες ακτογραμμές στην Ελλάδα — όπως τα Ιόνια Νησιά — και στην Τουρκία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαρμαρά, βλέπουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Ταυτόχρονα, προορισμοί με έντονο πολιτιστικό και ιστορικό αποτύπωμα επανέρχονται στο προσκήνιο. Η Κεντρική Ανατολία στην Τουρκία και η κομητεία Γκάλγουεϊ στην Ιρλανδία συγκαταλέγονται στις περιοχές που καταγράφουν αξιοσημείωτη άνοδο.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των επιλογών; Ο πολιτισμός παραμένει βασικό κίνητρο, αλλά η φύση, η αυθεντικότητα και οι δραστηριότητες υπαίθρου φαίνεται να αποτελούν πλέον τον κύριο μοχλό απόφασης.

Διακοπές εκτός αιχμής

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η μετατόπιση στον χρόνο των ταξιδιών. Οι επισκέπτες από μακρινές αγορές αποφεύγουν όλο και περισσότερο τον Ιούλιο — και ακόμη πιο έντονα τον Αύγουστο — προτιμώντας την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Η επιλογή αυτή δεν σχετίζεται μόνο με τη ζέστη, αλλά και με την επιθυμία για μια πιο ήρεμη, βιώσιμη ταξιδιωτική εμπειρία, μακριά από τον συνωστισμό της υψηλής σεζόν.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η τάση αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για καλύτερη γεωγραφική και εποχική κατανομή του τουρισμού. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι οι αναδυόμενοι προορισμοί να διαθέτουν ολοκληρωμένες υποδομές, ποιοτικές υπηρεσίες και καταλύματα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διεθνών επισκεπτών.

*Με πληροφορίες από: Euronews