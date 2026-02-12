Σε δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό έχει εξελιχθεί η Σάμος, όπως αποδεικνύει σειρά αφιερωμάτων σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες και έντυπα του εξωτερικού που προβάλλουν το ελληνικό νησί ως νέο διεθνή προορισμό που «έρχεται για να εντυπωσιάσει τους βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις».

Η εφημερίδα Metro αναφέρεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης που καταγράφει ήδη το νησί του Πυθαγόρα στη βρετανική αγορά ενόψει της νέας σεζόν. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Στα ατού της Σάμου περιλαμβάνονται τα γραφικά χωριά της, η γαστρονομία και οι πεζοπορίες εξερεύνησης στο όρος Κέρκης

Η Metro προτρέπει τους αναγνώστες της να περιηγηθούν στα γραφικά χωριά του πανέμορφου νησιού, να απολαύσουν τη γαστρονομία και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και πεζοπορίας στο όρος Κέρκης.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ψηλότερο βουνό της Σάμου με υψόμετρο 1.434 μ., με τη θέα από την κορυφή αλλά και τα περισσότερα σημεία της διαδρομής να είναι εκπληκτική. Κατά τη διάρκεια μιας ωραίας μέρας ο επισκέπτης μπορεί να δει όλα τα γειτονικά νησιά (Χίος, Μυτιλήνη, Ικαρία, Φούρνοι, Πάτμος, Λέρος κ.λπ.), ενώ όταν ο καιρός είναι καθαρός διακρίνονται μέχρι και τα βουνά της Κρήτης.

Ωστόσο απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους περιπατητές καθώς το μεγαλύτερο μέρος του είναι βραχώδες και εύκολα μπορεί κάποιος να χαθεί κατά την επιστροφή.

Νέες απευθείας πτήσεις από Βρετανία

Στην τρίτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου με νέες απευθείας συνδέσεις με βρετανικά αεροδρόμια κατατάσσει τη Σάμο το Travel Weekly. Τη λίστα του τουριστικού ιστότοπου συμπληρώνουν η Σεούλ, το Σεντ Λούις, η Πούντα Κάνα στο Μεξικό, η Οτάβα, τα Τίρανα, το Νιου Τζέρσεϋ και η Νίκαια της Γαλλίας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του προορισμού από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την ανάδειξη του εύρους των δυνατοτήτων του προορισμού μέσα από διεθνή ενημερωτικά δίκτυα ενόψει των νέων πτήσεων.

«Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου», σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

«Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» προσθέτει ο ίδιος καταληκτικά.