magazin
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 08:20
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Planet Travel 12 Φεβρουαρίου 2026, 09:35

Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Spotlight

Σε δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό έχει εξελιχθεί η Σάμος, όπως αποδεικνύει σειρά αφιερωμάτων σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες και έντυπα του εξωτερικού που προβάλλουν το ελληνικό νησί ως νέο διεθνή προορισμό που «έρχεται για να εντυπωσιάσει τους βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις».

Η εφημερίδα Metro αναφέρεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης που καταγράφει ήδη το νησί του Πυθαγόρα στη βρετανική αγορά ενόψει της νέας σεζόν. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Στα ατού της Σάμου περιλαμβάνονται τα γραφικά χωριά της, η γαστρονομία και οι πεζοπορίες εξερεύνησης στο όρος Κέρκης

εικόνα που δείχνει άποψη της Σάμου

Άποψη της Σάμου

Η Metro προτρέπει τους αναγνώστες της να περιηγηθούν στα γραφικά χωριά του πανέμορφου νησιού, να απολαύσουν τη γαστρονομία και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και πεζοπορίας στο όρος Κέρκης.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ψηλότερο βουνό της Σάμου με υψόμετρο 1.434 μ., με τη θέα από την κορυφή αλλά και τα περισσότερα σημεία της διαδρομής να είναι εκπληκτική. Κατά τη διάρκεια μιας ωραίας μέρας ο επισκέπτης μπορεί να δει όλα τα γειτονικά νησιά (Χίος, Μυτιλήνη, Ικαρία, Φούρνοι, Πάτμος, Λέρος κ.λπ.), ενώ όταν ο καιρός είναι καθαρός διακρίνονται μέχρι και τα βουνά της Κρήτης.

Ωστόσο απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους περιπατητές καθώς το μεγαλύτερο μέρος του είναι βραχώδες και εύκολα μπορεί κάποιος να χαθεί κατά την επιστροφή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Samos Greece Official (@samosgreece_official)

Νέες απευθείας πτήσεις από Βρετανία

Στην τρίτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου με νέες απευθείας συνδέσεις με βρετανικά αεροδρόμια κατατάσσει τη Σάμο το Travel Weekly. Τη λίστα του τουριστικού ιστότοπου συμπληρώνουν η Σεούλ, το Σεντ Λούις, η Πούντα Κάνα στο Μεξικό, η Οτάβα, τα Τίρανα, το Νιου Τζέρσεϋ και η Νίκαια της Γαλλίας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του προορισμού από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την ανάδειξη του εύρους των δυνατοτήτων του προορισμού μέσα από διεθνή ενημερωτικά δίκτυα ενόψει των νέων πτήσεων.

«Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου», σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

«Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» προσθέτει ο ίδιος καταληκτικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Business
Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

inWellness
inTown
Stream magazin
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
William LeMessurier 04.02.26

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο