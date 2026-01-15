Στην κορυφή της λίστας με τους έντεκα καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2026, όπως διαμορφώθηκε με βάση τις συμμετοχές των τουριστικών περιοχών στην πρόσφατη κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού WTM, βρέθηκε η Νάξος.

Η διεθνής διάκριση ήρθε έπειτα από εκτενή επιτόπια έρευνα της βραβευμένης ως «the most influential talent on the web», blogger Μάρτα Οστόγια, η οποία συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο με τα εκατοντάδες ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό blog «Where Life is Great» που διαβάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια και φίλους των ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Νάξος (Ελλάδα) και ακολουθούν η Βαρσοβία (Πολωνία), η Κόστα Μπράβα (Ισπανία), η Σικελία (Ιταλία), η Ριβιέρα Ναγιαρίτ (Μεξικό), η Μπαΐα (Βραζιλία), η Σάρτζα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η Οκινάουα (Ιαπωνία), το Βόρειο Σέλας (Ισλανδία), οι λίμνες της Ελβετίας και η ακτογραμμή της Τουρκίας.

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασαίνει»

Η αρθρογράφος που είχε επισκεφτεί τη Νάξο μετά από πρόσκληση του δήμου εξηγεί ότι η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασαίνει. «Από όλα τα μέρη που επισκέφθηκα το 2025, η Νάξος είναι εκείνο που τρύπωσε αθόρυβα στην καρδιά μου και αρνήθηκε κατηγορηματικά να φύγει. Το νησί της Αριάδνης είναι όλα όσα εύχεσαι να είναι το ελληνικό καλοκαίρι» γράφει.

Όπως λέει η ίδια, στη Νάξο βρίσκει κανείς χρυσαφένιες αμμουδιές που μοιάζουν να απλώνονται στο άπειρο, κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, μικρά ασβεστωμένα χωριά φωλιασμένα στα βουνά και ταβέρνες όπου το φαγητό είναι τόσο καλό που σε συγκινεί. «Επιπλέον υπάρχει κάτι στο νησί που το κάνει ιδανικό για οικογένειες. Οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος και οι παραλίες είναι ιδανικές, ώστε ακόμη και τα νήπια να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια» συμπληρώνει.

Με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς αναφέρει ότι «στόχος μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας με διαρκείς ενέργειες που μας φέρουν συστηματικά στο προσκήνιο όπως η συγκεκριμένη πρωτιά στη νέα αυτή διεθνή λίστα».

«Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες αντιπροσωπεύουν την αυθεντική Ελλάδα μέσα από τα γραφικά χωριά, την πηγαία φιλοξενία, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα, τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, τα ξεχωριστά activities και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα. Για το 2025 η Νάξος πέτυχε νέο ρεκόρ αφίξεων με αύξηση κατά 30,9% σε αεροπορικές αφίξεις και κατά 5,8% στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, σε σύγκριση με πέρσι για την τουριστική περίοδο» τόνισε ο ίδιος καταληκτικά.